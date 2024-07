Fanático de la Scaloneta: el relato de un mendocino en Miami a horas de la final contra Colombia

Diego Funes, un mendocino apasionado por el fútbol, ha demostrado su devoción inquebrantable por la Selección argentina. Actualmente, se encuentra en los Estados Unidos, siguiendo de cerca todos los partidos de la Copa América. Su amor por el deporte no es nuevo. Funes ya había tenido la oportunidad de presenciar el Mundial en Qatar, consolidándose como un verdadero fanático de la Scaloneta. En una conversación en línea con MDZ Radio 105.5 FM Diego compartió un poco de su experiencia y su inquebrantable amor por el fútbol.

"Lo que estoy haciendo ahora es lo que siempre soñé de chico y ahora de grande lo puedo hacer" comenzó Funes y continuó su relato: "Uno cuando es chico quiere ser jugador de fútbol y jugar en la Selección. Pasaron cosas y lógicamente no llegué, no tenía las condiciones. Por ese lado no serví y, tal vez, el lado de la tribuna es lo que me gusta", dijo el apasionado entre risas.

Diego comentó que "ya había estado en el Mundial de Brasil, en otra Copa de América y no la pudimos ganar, pero se podría decir que estoy con racha últimamente". Para sostener su sueño materialmente contó que "con el tema del dinero, obviamente se gasta. Un aproximado, el viaje este habrá sido 5.000 dólares todo incluido. De mi parte sacrifico muchas cosas para estar acá. El hecho de comprarte ropa, de no salir de vacaciones a otro lado y esperar todo este tiempo para venirme acá, buscar precios. A mí personalmente me gusta ponerme a buscar precios". Además, compartió también entre risas que muchas veces "te encontrás argentinos que te ayudan a economizar en el sentido del alojamiento, por ejemplo. Hay veces que lo he hecho yo incluso, no se le digas a nadie, pero tal vez pagas una habitación para dos y somos cuatro. Hay que rebuscárselas, sino no se llega".

"En Mendoza yo laburo en relación de dependencia para una empresa que prefiero no nombrarla. Estoy de vacaciones", dijo Funes y agregó ya tenía las entradas compradas para todos los partidos "así que en ese sentido estuve siempre tranquilo".

El mendocino que sigue a la Scaloneta a donde vaya finalizó la entrevista con entusiasmo: "Apenas termine el domingo la final, el lunes ya empezamos, no sé si a organizar, pero por lo menos a ahorrar. Nos merecemos todavía la Copa y la verdad que hay mucha gente que hace el esfuerzo para estar ahí y que no queden dudas que el argentino es el más apasionado del mundo".

