En medio de la ola polar, qué pasa con las personas en situación de calle

En Mendoza, cientos de personas se encuentran en situación de calle en medio de una ola polar con temperaturas bajo cero. Son alrededor de 500 las personas en situación de calle que viven con lo puesto, durmiendo a la intemperie en distintos espacios urbanos, sobre cartones, o en el mejor de los casos sobre un colchón, tapados con frazadas y cualquier cosa que de un poco de abrigo y calor.

La emergencia debido al aumento de la cantidad de personas que viven en situación de calle, víctimas de la crisis económica y la ola polar que atraviesa la provincia es extrema. Poco se hace para evitar que haya personas que lleguen a esa situación, sin embargo, existen dispositivos de acción ante diversos casos y situaciones.

En mayo pasado, el Gobierno firmó un acuerdo con Remar Argentina para destinar 100 plazas de alojamiento para las personas en situación de calle que no tienen otros espacios de contención. Desde el área de Desarrollo Comunitario de la provincia, se realiza un trabajo de Guardia permanente. “Lo intensificamos los días más fríos”, aseguró Ernesto Mancinelli.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Dicho trabajo consiste en hacer rondines por los lugares donde habitualmente hay personas en situación de calle. “La mayoría ya tuvieron algún abordaje, aunque siempre se detectan nuevos casos”, señaló el funcionario. Las opciones en ambos casos es ofrecerle a la persona alojarse en alguno de los albergues disponibles para las personas en situación de calle o se lleva a cabo alguna acción coordinada con el municipio.

“También puede pasar, y pasa frecuentemente, que la persona no quiera ir a los refugios, o no quiera ser asistida. En ese caso, si es que no hay riesgo inminente, se le provee de frazada, alimentos", explicó Mancinelli.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Si bien la mayoría de los casos se encuentran en el casco urbano de la Ciudad de Mendoza, también hay personas en situación de calle en departamentos como Las Heras y Guaymallén. Desde el municipio del norte provincial aseguraron que antes solía haber un caso al mes y desde que comenzaron las bajas temperaturas, se abordan unas 3 personas por semana.