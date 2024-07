Comprar o tejer: ¿cuánto sale hacer tu propio abrigo para pasar la ola polar?

En medio de una crisis económica y la ola polar que atraviesa la provincia de Mendoza, la necesidad de abrigarse se vuelve un desafío para el bolsillo. Mientras los precios de la ropa en los locales de la Ciudad se disparan, cada vez más personas optan por alternativas caseras como tejer sus propios abrigos.

La demanda de lana ha aumentado significativamente en las casas de venta, un fenómeno atribuido tanto a la moda del tejido como a la búsqueda de opciones más económicas en el marco de un invierno con temperaturas bajo cero y una ola polar extendida. Pero, ¿es realmente más barato tejer tu propio abrigo que comprar uno en una tienda?

Si tenemos en cuenta el precio promedio de un pullover en cualquier tienda del centro mendocino, los precios no bajan de los $30.000. En algunos casos, las ventas en mayoristas y los descuentos en efectivo pueden hacer la diferencia pero los precios son incomparablemente más caros que tejer un abrigo en casa.

Foto: Freepik.

Una aficionada al tejido, opina que no necesariamente es más económico. "La lana también está bastante cara", comenta aunque aclara que no está muy actualizada en relación a los precios de la ropa industrial. "Yo compré la última vez 2 kg y medio a $20.000 y con eso hacés dos suéteres para adulto", detalla.

Por su parte, otra tejedora, coincide en que el ahorro no es tan significativo si se considera el costo de la lana y el tiempo invertido. "No es más barato, menos si contás las horas de trabajo. Sí puede ser que tengas algo de buena calidad por el precio de algo que no es tan bueno. Un ovillo sale entre $2.000 y $2.500, y para un pullover a crochet necesitas 5 o 6", cuenta. Es decir, que en promedio, un abrigo tejido al crochet cuesta alrededor de $15.000 a lo que hay que sumarle el tiempo destinado a la mano de obra.

Con una perspectiva más experimentada, otra mujer asegura que el tejido es una opción más económica aunque depende de varios factores. "Todo depende de la tensión que se tenga para tejer. Con 300/400 gramos sale un pullover, pero todo depende del tamaño, la tensión y el punto. Yo compré cuatro ovillos por $6.000 y con eso sale un pullover en mohair", explica.

Foto: Freepik.

Además, añade que, debido al alto costo de la ropa industrial, muchas personas están volviendo a las opciones caseras. "Hubo un momento en que prácticamente coser no te salía más barato, y sin embargo, ahora la ropa está tan cara. Me he comprado un corderoy con corderito para hacerme una campera con capucha y me he gastado $21.000. Eso sumado a las clases de costura que estoy haciendo y pago $18.000 al mes. Por $39.000 yo no tengo una campera así. En este momento, que está tan caro lo industrial, la gente vuelve a lo casero", sostiene.

Aunque el tiempo dedicado es un factor importante a la hora de decidir entre comprar o tejer, todas las tejedoras coinciden en que el beneficio es que se obtienen prendas de mejor calidad. Siempre hay que tener en cuenta el punto que se elija: no es lo mismo el tejido a dos agujas que el crochet. Pero, de acuerdo a las cuentas, efectivamente, tejer un abrigo propio es considerablemente más barato que comprarlo en una tienda.