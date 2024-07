ACDE celebró la inclusión de la educación en la agenda del Pacto de Mayo

Los hombres y mujeres de empresas cristianas nucleados en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), celebraron la iniciativa del Gobierno Nacional de "promover un gran acuerdo sobre políticas de Estado, que se ha expresado en la firma del Pacto de Mayo rubricada por el señor presidente de la Nación Javier Milei y la mayoría de los gobernadores en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuna de nuestra independencia".

"Valoramos la correcta dirección de esta búsqueda de consensos porque necesitamos dejar de lado personalismos y generar acuerdos que permitan forjar la unidad entre los argentinos, más allá de nuestras diferencias", destacaron.

Presidente de la Nación Javier Milei al firmar el Pacto de Mayo.

Silvia Bulla, presidente de ACDE dijo: "Estamos convencidos que Argentina cuando se pone de acuerdo, cuando las personas empiezan a ver cuál es ese norte, verlo a Esteban Bullrich presente, con toda la dificultad que es para cualquiera estar soportando el frío que hacía, y verlo a él ahí estoico, con su poncho y con su mirada, como diciendo esto es lo que yo quería, esto es lo que esperaba, que los argentinos se pongan de acuerdo en las cosas que son importantes, y que esté la educación, que se logró poner entre los puntos, ha sido también un logro de la sociedad".

Y agregó: "La educación no estaba inicialmente y la sociedad dijo que este punto no puede estar afuera. Monseñor García Cuerva lo mencionó en el Te Deum en la Catedral. Siempre me van a escuchar a mí hablar del tema educación, nosotros en ACDE lo tenemos muy presente, creemos que es la forma de salir de la pobreza, es el camino más corto para salir de la pobreza", añadió Silvia Bulla.

Búsqueda de consensos

Por otra parte, la titular de ACDE afirmó: "No digo que sea fácil, pero es la forma en que este país se construyó, la forma en que todos nosotros tuvimos mejores oportunidades, la educación transforma la realidad, entonces nuestro país necesita esa transformación. Por eso fue muy celebrado para nosotros ver entre los puntos el punto de educación, y también nos gusta que cuando hay discusiones y cuando se logran consensos, pero a partir de discutir los puntos estos que están en el pacto son temas muy generales, nos falta hacer doble clic en cada uno de esos puntos y desplegar. Nuestro llamado es que en esa apertura y en esa construcción de más detalle se consignen a todos los factores relevantes de cada uno de esos temas. Creo que excluir personas de los diálogos hace que no todos lleguemos a la mejor conclusión, por tanto nuestro llamamiento es primero celebrar los consensos alcanzados y pedir que sigamos dialogando y que todos tengan su lugar, su espacio, eso es lo que quisimos decir en nuestro pronunciamiento". Concluyó Bulla en el programa "Almas con Historia" en Radio Grote.

Enrique Shaw, fundador de ACDE.

En este sentido, anhelamos que el Pacto de Mayo sea el punto de partida hacia un desarrollo pleno y una mejor calidad de vida de todos, sin exclusiones. Para ello, proponemos que sea puesta bajo la protección de Dios y que sus diez puntos sean discernidos a la luz de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, que nos impulsan a priorizar el Bien Común y los intereses de la Nación por encima de los intereses personales, partidarios y sectoriales.

Confiamos en la madurez de nuestros dirigentes para que siguiendo los lineamientos de los acuerdos alcanzados puedan hacer realidad la reconstrucción de nuestra Patria.

También los invitamos a que, así como el Pacto de Mayo fue sabiamente enriquecido con la inclusión del punto referido a la educación básica como primer objetivo de un plan de desarrollo, en el futuro puedan promoverse acuerdos nacionales que defiendan la vida desde una mirada integral, tanto de los que aún no han nacido como de quienes viven en situación de pobreza afectados por la marginación y la exclusión.