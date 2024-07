El Gobierno nacional frenó la apertura de un nuevo registro del automotor en Mendoza: cuál era

El Gobierno nacional que preside Javier Milei comunicó este miércoles de manera oficial que se avanzó en la eliminación de unos 136 registros automotores ubicados en distintos lugares de todo el país. Al mismo tiempo se anuló la apertura de nuevas dependencias mediante la Resolución 209/2024 publicada en el Boletín Oficial. En este caso, son doce registros que no abrirán sus puertas y en Mendoza había uno que iba a estar emplazado en Godoy Cruz.

La decisión que toma el Poder Ejecutivo llega meses después del anuncio que se realizó por parte del vocero Manuel Adorni, quien había anticipado en mayo que se iba a eliminar un 40% de los 1600 registros de la propiedad automotor que operan en todo el país como medida de "reducir costos y eliminar trámites". El Gobierno, y sobre todo Javier Milei, consideraron varias veces que en los registros hay "curros" a la hora de la compra-venta de autos.

Según el Anexo 3 de la resolución emitida por el Gobierno en el Boletín Oficial, el registro mendocino que no abrirá sus puertas era el "Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Godoy Cruz Letra “A”, provincia de Mendoza". Iba a estar destinado únicamente a motos y su apertura estaba frenada desde principios de año.

"No se va a crear, hasta aquí todo sigue igual. Es parte del relato mileista. Los usuarios van a creer que se cumplió con lo que se prometió que es el cierre de registros, pero no se puede cerrar lo que nunca existió", declaró una fuente oficial dentro de los registros del automotor de Mendoza al enterarse de la nueva medida dispuesta por el Gobierno nacional.

Desde Mendoza consideraron que el freno a este nuevo registro es un error ya que "hacia falta" para poder agilizar algunos trámites.

Si bien sobre la medida de eliminación de registros, Mendoza no se vio afectado, este freno al nuevo registro puede tener cierto impacto. Según marcaron en los registros del automotor de la provincia, hace tiempo se busca que haya registros de autos y motos por separado y la apertura de este que iba a estar en Godoy Cruz podía significar un alivio para algunas oficinas de la provincia que recibían a quienes realizaban los trámites de autos y motos en el mismo lugar.

La resolución del Gobierno nacional emitida este miércoles y que lleva fecha de hace cinco días.

Según pudo averiguar MDZ, los registros 14 y 15 que son los que trabajan con motos y autos, hasta hace pocas semanas se encontraban colapsados respecto de la demanda de los trámites. "Un turno te puede demorar unos 20 días", manifestaron ante la consulta de este medio. En este caso puntual se pidió que se les de competencia a otros registros para recibir a autos y motos, o motos solas también, para poder descomprimir la demanda. Sin embargo, eso no sucederá ya que los registros nuevos no abrirán y los que ya existen corren cierto riesgo.

De hecho, hace semanas que MDZ pudo constatar que hay quejas de decenas de usuarios mendocinos que reclaman que no pueden sacar su auto cero kilómetro de la concesionaria ya que en el registro del automotor indicado no les entregan chapas para patentes y así no pueden circular. Los trámites demoran entre 20 días y se puede extender hasta más de un mes y eso despierta mucho enojo en los mendocinos. Desde los registros indican que envían plata a Nación para que eso vuelva en insumos y chapas para patente, pero que eso no es enviado ya que la medida puede ir de la mano con la "desfinanciamiento" de los registros.