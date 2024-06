Faltan chapas para patentes y no las entregan en los registros del automotor: las claves del conflicto con Nación

El 3 de mayo de este año, el Ministerio de Justicia confirmó una de las medidas que Javier Milei anticipó durante toda su campaña presidencial. La misma tiene el objetivo de, en una primera instancia, eliminar un 40% de los registros del automotor que hay en todo el país para reducir costos y eliminar trámites burocráticos. También se implementó la eliminación de la cédula azul y el vencimiento de las cédulas verdes. El conflicto que ahora salpica a los mendocinos y la intención del Gobierno nacional de "terminar con los curros". Se espera que pronto esté designado el director nacional de la DNRPA.

En concreto, sobre los registros del automotor, el Gobierno nacional indicó que se iban a eliminar en un 40% los registros que llevan intervenidos más de 2 años y luego se procederá a cerrar el resto. Entender este conflicto previo es clave, ya que desde ese momento, denuncian que los registros están desfinanciados y no reciben insumos pese a que siguen enviando dinero a Nación. El problema ya se hizo sentir en los usuarios: mendocinos hicieron oir sus quejas en estos días ya que hace más de 20 días que no pueden patentar sus autos cero kilómetro por el hecho de que no hay chapas de patente en los registros del automotor de Mendoza.

"En los registros no nos están entregando chapas para patentes de 0km, no podemos sacarlo del concesionario hace diez días porque en el registro no nos entregan el título por no tener chapas para las patentes porque no hay insumos. Hay más de 20 personas con este problema y se siguen sumando", comentaron a MDZ distintos usuarios que tienen sus trámites demorados. "En los registros no nos atienden y hay muchas personas reclamando por este tema", destacó Norberto, uno de los denunciantes.

Esta situación de faltante de insumos se vive desde los últimos días en Mendoza y distintos lugares del país. "Está relacionado a la desfinanciación que ha realizado el Ejecutivo sobre la DNRPA. Todo lo que se recauda no está siendo destinado a insumos ni a funcionamiento de los registros. El Gobierno nacional nos hace quedar mal a los registros, la gente se queja y se quiere mostrar que no funcionamos, el Gobierno nacional nos está desprestigiando, porque dinero hay para que haya placas y patentes", indicó Hugo Méndez, presidente de la Cámara de Mandatarios de Mendoza a MDZ Online.

Sobre esto último, se denunció que los registros de todas las provincias siguen enviando dinero a Nación, pero que Gobierno no envía insumos para el trabajo. "Ese dinero no está volviendo en materiales, ni en insumos ni en aranceles para que los registros funcionen y esto perjudica al usuario", informaron a este medio desde el sector.

Los registros del automotor denuncian una "desfinanciación" por parte del Gobierno nacional.

Una de las situaciones que también alienta a que recrudezca el conflicto es que aún no están designadas las autoridades de la dirección nacional que se encarga de nuclear a los registros de todo el país. "Recién ahora se está nombrando al director nacional, estuvimos 6 meses sin una autoridad", destacó Méndez y aseguró que "no se podrán cerrar los registros del automotor de todo el país" por una situación de seguridad jurídica ya que allí radican todos los datos del parque automotor de Argentina. "Buscan desfinanciarnos", destacó. Tras averiguaciones, se supo que el abogado Agustín Esnal sería el designado al frente de la DNRPA por el Gobierno nacional.

Mientras tanto, según pudo saber MDZ, hay registros como el 14 y el 15 que son los que trabajan con motos y autos que hoy se encuentran colapsados. "Un turno te puede demorar unos 20 días", indican en los registros. En este caso puntual están pidiendo que se les dé competencia a otros registros para que reciban a autos y motos y así descomprimir la demanda.

Por su parte, mencionaron que "se debe trabajar y auditar para mejorar los registros del automotor, estamos a favor de agilizar el sistema y optimizarlo. Tenemos un problema grande con el envío de fondos a Nación, hay un agujero negro, nosotros mandamos dinero pero estamos desfinanciados y no podemos subsistir. Que se mejore el sistema, pero que no se cierre".

En el medio de un conflicto que no parece tener fin queda el usuario: como se explicó anteriormente, hay decenas de mendocinos que quedan rehenes de la situación y no pueden retirar sus vehículos cero kilómetro de las concesionarias a raíz del faltante de insumos para patentamiento.

Por su parte, el Gobierno de Javier Milei sigue firme con terminar con "los curros" que hay dentro de los registros. El presidente y su equipo de trabajo entienden que con esto "se ataca a una de las cajas que tiene la política" y se facilitaría la compra-venta de autos con menos burocracia de por medio. "Un curro menos", resaltan en Gobierno al referirse a la situación.

La medida iniciada por el Ejecutivo nacional tiene, también, como objetivo la reducción del 30% del personal del Registro Automotor, la digitalización de todos los legajos vehiculares, la propuesta a gobiernos provinciales a la adhesión al convenio de una baja de impuestos de sellos y patentes, la auditoría del sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales, entre otras.