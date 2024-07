Las seis preguntas más frecuentes sobre la fruta en nuestra alimentación

Es inevitable pensar o imaginarnos una vida saludable sin la presencia de las frutas. En cada imagen, posteo, video o mesa saludable los colores de las frutas son los principales protagonistas. Todo lo anterior tiene una gran lógica ya que los beneficios que aportan a nuestro organismo son muchísimos.

El 1 de julio es el día internacional de la fruta, y como todos estos días, el objetivo principal es hablar de estos hermosos alimentos y concientizarnos acerca de porqué necesitamos que formen parte de nuestra vida diaria.

¿Son reales todos los beneficios acerca del consumo de frutas?

Sobra evidencia que demuestra que el consumo de fruta debe ser parte de una alimentación saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las frutas y verduras pueden reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles y ayudan a prevenir todas las formas de malnutrición. Es por ello, que se recomienda el consumo de al menos 400 gramos de frutas y verduras cada día, es decir aproximadamente cinco porciones, pero por supuesto, la cantidad depende que muchos factores, es decir que siempre hay que individualizar las recomendaciones. Podemos relacionar al consumo de fruta con una mejor salud mental, cardiovascular e intestinal, un menor riesgo de cáncer, diabetes y obesidad, una ayuda en el crecimiento y desarrollo de los niños, entre otros beneficios.

Foto: Freepick.

¿Son saludables las dietas sin fruta?

En este mundo dietante sobran las dietas, valga la redundancia. Existe la tendencia a iniciar dietas bajas en hidratos de carbono para el descenso de peso y la fruta es uno de los alimentos fuente de este gran nutriente. ¿Es una acción inteligente para nuestra salud? Creo que después de haber expuesto los beneficios de estos alimentos, la respuesta es clara: No, no son recomendables las dietas sin fruta. La justificación de que hay que limitarlas por su elevado contenido en azúcar no es válida, los carbohidratos de la fruta son intrínsecos y están acompañados de la propia fibra y matriz vegetal, lo que hace que no se los pueda comparar con los azúcares libres y añadidos a los alimentos. Por otro lado, las frutas aportan energía y muchos nutrientes esenciales para nuestro cuerpo… fibra, minerales, vitaminas, sustancias antioxidantes y antiinflamatorias. No comer fruta hace que nos privemos de estos compuestos y nuestra salud se vea perjudicada. A largo plazo las dietas no sirven, no son estrategias sostenibles en el tiempo y menos cuando nos priva de alimentos nutritivos y necesarios.

¿Los colores de las frutas nos están diciendo algo?

Muchas veces escuchamos la recomendación de incluir diferentes colores en tus comidas y la realidad es que esto es muy cierto. Los colores de las frutas nos están indicando la presencia de nutrientes y fitoquímicos, los cuales tienen diversas propiedades para nuestra salud. Aquí algunos ejemplos´:

Violeta: propiedades antioxidantes gracias a las antocianinas.

propiedades antioxidantes gracias a las antocianinas. Amarillo y naranja: carotenos, precursores de la vitamina A muy importantes para, por ejemplo, tu salud ocular.

carotenos, precursores de la vitamina A muy importantes para, por ejemplo, tu salud ocular. Verde: fitoquímicos con grandes propiedades anti cancerígenas.

fitoquímicos con grandes propiedades anti cancerígenas. Blancos: algunos aportan quercetina, gran aliado en la salud cardiovascular.

Las frutas aportan energía y muchos nutrientes esenciales para nuestro cuerpo.

Foto: MDZ.

¿Puedo comer fruta de noche?

Si bien podríamos hablar y sugerir cantidades y momentos para consumir fruta dependiendo de la vida de cada uno, hoy en la realidad en la que nos encontramos en donde las enfermedades crónicas siguen en aumento, discutir sobre esto no tiene sentido. Poner el foco aquí es restarle atención a otros hábitos que probablemente necesiten de mucha revisión. Comamos fruta, no importa la hora y el momento, incluirla es una medida de salud y autocuidado.

¿Para bajar de peso debo dejar de comer banana?

“La banana engorda” es uno de los mitos estrella de la nutrición… y acá estamos para desmentirlo. La banana es una fruta con una concentración mayor de carbohidratos, y la cultura de la dieta nos hace tenerle miedo, pero nada más lejos que eso. Además de sus beneficios por los nutrientes que posee, la banana es una fruta, y siempre va a ser mejor que cualquier alimento ultraprocesados que podemos elegir en la góndola. ¡A no tenerle miedo!

¿Por qué me cuesta tanto incorporar fruta?

El universo de los productos ultraprocesados y sus componentes industriales han adormecido nuestras papilas gustativas influyendo de manera notable en nuestra expectativa de sabor y ofreciéndonos fruta que está lejos de ser natural: jugos, papillas, mermeladas, rellenos… Las frases “la fruta no me gusta”, o “no tiene sabor a nada" muchas veces se relacionan con ello. Pero no hay que darse por vencido, entendiendo el contexto actual podemos decir que no es fácil, pero a la vez es necesario para nuestra salud. Por esto, te invito a que te tomes este proceso como un desafío. Si te cuesta incorporar frutas, empezá con la que más te gusta y consumí una por día; disminuí los productos ultraprocesados y el agregado de azúcar y a de poco el hábito se va a ir afianzando.

Entonces, recordemos que la fruta tiene muchísimos beneficios para nuestra salud por lo que necesitamos incorporarlas sin importar el momento del día, mientras más colores en tus comidas mejor, podes comer la fruta que quieras, no hay prohibidas y, si te cuesta mucho, empezá por algún paso que consideres fácil para poder sostenerlo y lograr un consumo de al menos 3 porciones por día. Virginia Busnell.

* Dra. Virginia Busnelli, (MN 110351), Médica especialista en nutrición con orientación en obesidad. Directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF.