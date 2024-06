Quién es Noa Argamani, la joven cuyo secuestro fue filmado y utilizado por Hamás

Noa Argamani, la joven cuyo secuestro fue filmado por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023, fue liberada hoy tras permanecer 246 días en la Franja de Gaza. También fueron rescatados Almog Meir (21), Andrey Kozlov (27) y Shlomi Ziv (40), tras una operación desarrollada de manera conjunta por tropas del ejército israelí, agentes del Shin Bet y la fuerza de élite Yaman.

Los cuatro rehenes habían sido capturados durante el desarrollo del festival de música Nova, uno de los sitios centrales de la masacre perpetuada por Hamás. Según informaron las autoridades militares, todos se encuentran en buen estado de salud y en este momento están recibiendo atención médica en el hospital de Tel Hashomer.

La operación militar llevada adelante por las fuerzas especiales ocurrió simultáneamente en dos sitios diferentes que estaban bajo control de Hamas, en el centro de Gaza. En uno de los emplazamientos fue liberada Argamani, mientras que Meir, Kozlov y Ziv, se encontraban en el segundo.

Mirá el video de Noa Argamani reencontrándose con su padre

Noa Argamani, de 25 años de edad, fue una de las secuestradas israelíes del festival de música Nova. Su rostro dio la vuelta al mundo a través de un video captado por sus propios captores en el que se la escucha decir claramente: “por favor, no me mates”. La joven había concurrido al evento junto a su novio, Avinatan Or, también secuestrado.

Además de sufrir el infierno de Hamás, la historia de la joven dio la vuelta al mundo cuando, a un mes de ser secuestrada, su mamá, una enferma terminal que padece cáncer de cerebro, difundió un video en el que afirmaba: “Hija, por si no nos volvemos a ver, sabé que te quiero mucho. No sé cuánto tiempo me queda. Deseo tener la oportunidad de ver a mi Noa en casa”.

Tras la operación diurna de hoy, Hamás aún mantiene secuestrados a 116 personas, aunque según las fuentes israelíes, al menos 40 podrían estar muertos.