Servicio de grúa en tu seguro: los costos que afrontará el cliente y una aclaración clave

Ya varias aseguradoras comenzaron a notificar a sus clientes. Desde julio (algunas notifican para el 1/7 y otras para el 24/7), se dejará de ofrecer de manera obligatoria el servicio de grúa y asistencia mecánica en las pólizas. Esto se debe a una medida de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Cuánto podría costarte el servicio de grúa al no estar contemplado con tu seguro.

Sin embargo, hay algunos puntos que se deben entender dentro de la medida. El productor asesor de seguros, Edgardo Juschniuk, dialogó con MDZ para aclarar algunos puntos al respecto. Por ejemplo, que el servicio de grúa sí estará disponible en caso de robo, incendio o choque, para brindar asistencia al asegurado.

"Es un servicio necesario. La gente lo sigue necesitando hoy en día, comenzó a utilizarse en 2014 en las pólizas y de manera ineficiente, pero se hace necesario. La gente aún no cae en la cuenta de lo que significa ésta situación y el problema que se genera", comento Juschniuk a este medio.

A su vez explicó que: "Hay que tener en cuenta que no se saca todo el servicio y que en algunas circunstancias estará aún disponible. En caso de robo que sufras de un neumático, de incendio o de siniestro, el servicio va a ofrecerse. Lo que se deja de lado es la situación mecánica".

El servicio de grúa dejará de estar disponible en julio

La medida fue comunicada el 24 de abril pasado y le dio a las aseguradoras un total de 90 días para que se comience a trabajar al respecto. Esto no significa que las aseguradoras empiezan a trabajar desde el día 91, sino que algunas ya han comenzado a aplicar o al menos a avisar a sus clientes.

"Creo que no es el momento de aplicar esta medida, hay que ver cómo decanta el ofrecimiento de cada empresa, ver qué nos ofrecen ante cada siniestro. No está aclarado por ejemplo qué va a pasar si yo no tengo cobertura ante incendios e igual se incendia el auto y ahí necesito a la grúa, por ejemplo. No habla de esa cláusula la medida", rescató Juschniuk.

En cuanto a la teoría de que "quitar este servicio bajará los costos" en las pólizas de seguros, el productor asesor indicó que de suceder eso sería casi imperceptible y que no entra en la ecuación ni del cliente ni de la empresa aseguradora.

Si te quedaste "tirado" será muy caro llevar tu auto hasta un mecánico.

Pero en cuanto a números, sostuvo que hoy el kilómetro se cobra a unos $1.000 y $1.500. Además, el servicio se cobra de ida y vuelta, lo que significa que se debe duplicar la cuenta. Ejemplo: una ida a Tupungato (70 km de Ciudad de Mendoza) con un desperfecto mecánico en el auto y pidiendo grúa de forma particular nos costaría $210.000.

Los números encandilan cuando las distancias son mayores y si uno se queda "varado" en zonas lejanas a su domicilio al ir de vacaciones ya que se multiplican cada vez más esos precios. La recomendación en ese caso es que el vehículo sea llevado a un mecánico cercano y no de viaje de vuelta a casa.

También Juschniuk agregó que en caso de que las aseguradoras lo ofrezcan como un "adicional", se tenga en cuenta la situación particular. "Si viajas todos los días o semanas lejos de tu casa o de la Ciudad, contratalo al servicio adicional y tenelo en cuenta. Pero si solamente viajás en el verano, contratalo directamente ahí", indicó.

Así las cosas, desde el próximo mes, los seguros de autos únicamente cubrirán gastos de traslado y estadía en casos de siniestros como daño, incendio o robo, excluyendo una amplia gama de servicios esenciales. Entre los servicios eliminados se encuentran la asistencia por problemas mecánicos, eléctricos, de batería, pinchaduras, falta de combustible, hospedajes, gastos médicos, peajes y guarda de autos.

Esta decisión afectará a los aproximadamente 170.000 casos mensuales que se manejan en el mercado, de los cuales el 90% son por desperfectos mecánicos.

Esta medida, vista por muchos como un nuevo golpe a la clase media, afecta a 12 millones de asegurados que hay en el país y beneficia principalmente a las grandes empresas de seguros.