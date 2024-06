Organizaciones protestarán porque el Gobierno reparte leche sólo a través de Conin

Después de la polémica que se generó dentro del Ministerio de Capital Humano, el martes inició el operativo para distribuir los alimentos acopiados para merenderos, a través de las distintas sedes de la Fundación Conin.

Sin embargo, en algunas provincias que sí tienen sedes de Conin, aún no han recibido información sobre cuándo y cuántos packs recibirán para comenzar a asistir a las personas bajo estado de vulnerabilidad. Más incertidumbre existe en otras provincias donde no llega la mencionada fundación.

Uno de los casos en los que se desconoce cuándo iniciará el operativo de reparto de esos productos es el de la provincia de Córdoba, donde existen tres sedes de la fundación Conin, que no tienen vinculación entre sí.

Si bien MDZ informó días atrás que Córdoba recibirá 5.000 kilos de leche en polvo para el centro "Olla Popular Los Bajitos" y 12.000 kilos al centro "Solcito", ambas de la localidad de Villa Allende (ubicada a 26 km de la ciudad Capital); unos 13.840 kilos a Conin Córdoba y 3.400 a Córdoba Capital.

La presidenta de la sede "Vaso de Leche" de la fundación Conin, Marcela Hlavach, confirmó que aún desconocen “la cantidad de kilos de leche que llegarán a esa sucursal, cuándo arribarán a la provincia y de cuándo es el vencimiento de esa mercadería. “Tenemos un lugar de abastecimiento y estamos preparados para recibirlo”, remarcó la mujer y explicó que una vez que sepan cuántos kilos recibirán, diseñaran el operativo para que llegue a los merenderos.

"Quiero aclarar que somos un centro de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil. Vaso de Leche, que es la organización en realidad que tiene la metodología CONIN, y que hace 20 años que trabaja con la comunidad. En este momento son 22 organizaciones que nos acompañan y nosotros formamos a esas organizaciones para que tengan un servicio de excelencia en cuanto a lo nutricional", explicó Hlavach.

En dialogo con canal Doce, precisó: "Hemos hecho un estudio y tenemos una base de datos. Nosotros controlamos, auditamos y vamos a llegar aproximadamente a 1.500 familias que son las que más lo necesitan. Lo que llegará son leches en polvo. Sabemos que ya se ha enviado a otros lugares del país, como Tucumán y Buenos Aires, pero aún no sabemos cuándo arribará en Córdoba", insistió.

"Sabemos que el convenio se firmó desde Mendoza, donde está nuestra sede central. En total, hay 110 centros en el país. Nosotros somos uno de ellos que trabajamos con la población más vulnerable, con comedores de zona norte y sur de la ciudad", precisó.

Inquietud por el resto de los merenderos

MDZ consultó con una de las fundaciones más conocidas en Córdoba en asistencia de merenderos y comedores donde acuden familias en estado de vulnerabilidad y necesitan un plato de comida: el Banco de Alimentos.

Al respecto, voceros de esa organización explicaron: "Nosotros abastecemos a 560 comedores y merenderos, llegando a más de 90.000 personas, tanto de Córdoba Capital como de 16 localidades de los alrededores. Desde el 2006 realizamos la colecta para darles la posibilidad a todos los niños de acceder a un vaso de leche. Lamentablemente no fuimos beneficiarios de esta acción", precisaron.

En tanto, desde el Polo Obrero, cuyos referentes en la provincia vienen exigiendo la entrega de alimentos por parte del Gobierno nacional, adelantaron que mañana jueves se realizará una movilización nacional para exponer que la modalidad elegida para llegar a los merenderos tiene graves fallas. "La situación es muy grave. Hace seis meses que los merenderos de Córdoba no reciben alimentos por parte del Gobierno nacional", explicó el vocero del Polo Obrero Córdoba. Foto: X de @SoleDiazGarcia

"La situación es muy grave. Hace seis meses que no se reciben alimentos por parte del Gobierno nacional. Ningún tipo de asistencia para miles y miles de pibes, de familias que dependían de la asistencia del Estado para su alimentación", expresó a MDZ Emanuel Berardo, referente del PO.

Es por esto que este jueves 6 de mayo, junto a otras organizaciones sociales y piqueteras, realizaremos un reclamo por la entrega de los alimentos a los comedores populares, desde las 10 horas frente al shopping Patio Olmos, punto central de las movilizaciones de la ciudad Capital.

Además, el vocero del Polo Obrero señaló: "Los comedores comunitarios de las organizaciones sociales y piqueteras no están recibiendo ni un gramo de arroz, en momentos en que la indigencia aumentó en estos primeros meses de Gobierno de Javier Milei de 5 a 8 millones de personas, según datos de la UCA. La titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, está encima implicada en causas judiciales, en la que altos funcionarios declararon que se gastaran la plata en sobresueldos: una clara malversación de fondos de los contribuyentes", apuntó.

Un listado desactualizado

"El Gobierno dijo que el área de asistencia social tendría la billetera abierta. Sin embargo, hay una reducción del presupuesto cuando crecen la pobreza y los despidos. La alimentación es un derecho universal, que el gobierno en los hechos la está negando. Es claro que el mísero incremento de la asignación universal no alcanza, y para peor se niega a recomponer jubilaciones y pensiones. Esto importa cuando quienes asisten a comedores, son en gran parte niños y jubilados", agregó Berardo.

Por otro lado, recordó que el gobierno anterior, a cargo de Alberto Fernández, "tenía una política de desabastecimiento de los comedores y merenderos, y nosotros reclamamos muchas veces por la entrega de alimentos. Pero esta gestión, ha profundizado eso, porque no solo no los abastece sino que los lleva al punto de cerrarlos. Esto es así porque si, como Gobierno, no asistís durante seis meses a los comedores, evidentemente los mismos terminan cerrando", subrayó. Este jueves habrá una protesta nacional para exigir la entrega de alimentos a los merenderos y comedores del país. Foto: X de @JavierSassi

"Primero dijeron que no tenian alimentos, luego que tenían seis millones de kilos que eran para emergencia, luego que no se estaban por vencer y ahora que están a punto de vencerse. Pero más allá de eso, anunciaron que harían auditorías en los comedores, y eso no se cumplió. ¿Cómo iban a hacerlo si en Córdoba, por ejemplo, despidieron a los trabajadores estatales que tenían como tarea hacer esa auditoría", argumentó.

"El Gobierno nacional hoy tienen un listado de merenderos y comedores de Córdoba que data de la pre pandemia. Y esa cantidad siempre es muy cambiante dependiendo de la crisis. Por eso, muestran que no tienen ningún tipo de criterio. Ahora, con el reparto que están haciendo de leche, aclaremos que no son alimentos sino un solo producto, se manejan con la fundación Conin, pero no explican qué va a pasar con el resto de los alimentos. Tampoco cuál es el padrón de personas beneficiarias. Hay provincias donde no está esa fundación, por ejemplo, y qué va a pasar allí?¿No les van a mandar la leche? Al final, usan a Conin como 'punteros', peor que el kirchnerismo", reclamó.