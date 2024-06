Como será la entrega de alimentos en Mendoza a cargo de Fundación Conin

La Fundación Conin, dirigida por Abel Albino, junto con el Ejército, serán los encargados de llevar a cabo la distribución de los alimentos que permanecían almacenados. Mendoza será una de las provincias más beneficiadas y recibirá más leche que el conurbano bonaerense que tendrá solo el 1% del total que tenía en su poder el Ministerio de Capital Humano.

Los centros de la reconocida fundación especializada en nutrición infantil serán los lugares en los cuales se distribuirán los productos alimenticios que permanecían guardados a pesar de estar destinados para las personas de menos recursos. Por su parte, el Ejército a través del mando operacional del Estado Mayor Conjunto, monitoreará las entregas con medios aéreos y terrestres según corresponda.

Entre los productos que se distribuyen a partir de hoy desde los centros de acopio de Capital Humano, se encuentran yerba, aceite y leche en polvo que tiene fecha de vencimiento en julio, entre otros artículos que habían sido comprados para paliar el hambre en un contexto de incremento de pobreza e indigencia. De acuerdo a un reciente estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, en el primer trimestre del 2024, la pobreza alcanzó el 55,5% de la población, cerca de 25 millones de personas; mientras que la indigencia llegó al 17,5%. Es decir, 7,8 millones de personas estarían en situación de pobreza extrema o indigencia.

Más del 72% de la población es pobre o indigente en Argentina según la UCA. Foto: EFE.

Esa es la situación acuciante de millones de personas en todo el país, razón por la que tras el escándalo de los alimentos, se organizó un operativo para distribuirlos antes de que se venzan. Mendoza es una de las 14 provincias que recibirán productos alimenticios, con un total aproximado de 69.000 kilogramos. Si llegan las cantidades pautadas, “serían 11.500 niños que recibirían leche para 2 meses, de 130 establecimientos diferentes en principio”, confirmó a MDZ Gabriela Sabio, Directora Médico Asistencial de la Fundación Conin Mendoza.

En la provincia se distribuirán aproximadamente 56.000 kilos en el centro de Las Heras, 1.440 kilos en el de San Rafael, 520 kilos en el de Luján de Cuyo y 1.000 kilos en el centro de San Martín. La responsable de la Fundación aclaró que se trata de números aproximados. “Nosotros no tenemos garantizado exactamente la cantidad, no podemos comprometernos y después no cumplir pero eso es el aproximado”, señaló.

El alimento debe ser distribuido antes de que venza. Foto: Fundación Conin San Antonio de Areco.

"Se convocó a cada centro que dijera cuál era la posibilidad que tenía de distribución de leche según la cantidad de niños que tienen en los programas más las organizaciones con las que trabajan y que conocen territorialmente”, explicó Sabio. En Mendoza, además del centro modelo que está ubicado en Las Heras, tienen centros en Luján, San Rafael, Alvear, Rivadavia, y San Martín. “Esos son los puntos de entrega en los cuales nosotros vamos a estar más las organizaciones con las cuales trabajamos”, contó la directora Médico Asistencial de la Fundación Conin.

Respecto a la forma de distribución, la médica pediatra aclaró que la misma se ha pensado en función de los niños con los que la Fundación trabaja. “El centro de Las Heras trabaja con toda la provincia porque nosotros recibimos niños de toda la provincia. Llevamos 30 años trabajando en red con un montón de otras organizaciones y tenemos un equipo suficiente para asegurar la distribución rápida, la logística que esto implica y la trazabilidad de esta cantidad de fórmula como estamos ofreciendo. Cada centro según su disponibilidad, según la relación que tiene interinstitucional con otras organizaciones a las cuales conoce va a garantizar el número que considera que es posible para garantizar la trazabilidad del producto”, sostuvo.

Los alimentos acopiados en un galpón de Capital Humano. Captura de video.

Las entregas comenzaron este martes por Buenos Aires y aún no se sabe cuándo llegarían a Mendoza. “Es una logística donde hay un responsable en cada uno de los puntos de entrega, al cual van a llamar para confirmar el momento y ya tenemos la red de organizaciones a las cuales se beneficiaría con este producto, con lo cual la entrega va a ser inmediata a las familias”, indicó la representante de Conin.

El acuerdo con el Ministerio de Capital Humano implica que la Fundación Conin, luego de la distribución deberá realizar informes periódicos que compondrán un informe final sobre el reparto efectivo de los alimentos por parte de los diferentes centros de la Fundación Conin y las respectivas organizaciones sociales, instituciones educativas y comedores con los que trabaja.

¿Qué es y qué hace la Fundación Conin?

La trayectoria de la Fundación Conin es amplia en Mendoza, de donde es originaria. “La Fundación viene trabajando hace 30 años en Mendoza y tenemos tres centros: el centro de recuperación con la parte internacional ambulatoria, el Centro de Prevención y un centro de sobrepeso y obesidad. A la vez nuestro Centro de Prevención está replicado 95 veces. Tenemos cinco centros en 15 provincias argentinas y todos están en los lugares más vulnerables del país”, contó Gabriela Sabio.

Cotidianamente desde el área médica nutricional, Trabajo Social, las áreas del desarrollo y toda la parte educativa para niños y adultos trabajamos con familias en situación de vulnerabilidad y con malnutrición, haciendo focos sobre todo en los mil días críticos”, explicó la responsable de la Fundación y agregó que trabajan “con gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, ya sean educativas, comedores, merenderos y distintas entidades dedicadas a la infancia, con las que habitualmente hacemos relevamiento, charlas de capacitación o detección temprana de niños que se encuentren con malnutrición para hacer la derivación oportuna en el caso que lo requieran”.

Operativo sanitario 2024. Foto: Ciudad de Mendoza.

En esta ocasión, la Fundación fue elegida por el gobierno para hacer llegar los alimentos a las familias que lo necesitan. “Vamos a hacer un puente entre esta leche que está disponible y los niños con los que habitualmente trabajamos y las otras organizaciones con las que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en conjunto”.

Para finalizar, la mujer manifestó que desde Fundación Conin están realizando una campaña de afiliación de socios, “porque la realidad es que la organización está con muchas dificultades para poder seguir sosteniendo nuestras actividades. Esto es una acción que es aparte y que es momentánea donde vamos a hacer el puente entre los niños que conocemos, pero bueno, la situación es la que demuestran los números como los que publicó la UCA. Más del 55% está en situación de pobreza y nosotros estamos en dificultades para continuar con nuestras actividades”.