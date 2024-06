Se iba a casar, su perra destrozó el vestido de novia y las redes sociales la salvaron

Un insólito episodio ocurrió en las últimas horas y motivó una publicación que se hizo viral en redes sociales. En un mensaje que fue compartido por el usuario @juanoflyer en la red social X se pudo ver una imagen que sorprendió a todos.

"Un compañero de facu se está por casar. Nos reuníamos para un trabajo en grupo pero no viene porque EL PERRO SE COMIÓ EL VESTIDO DE LA NOVIA", contó.

En el posteo, que acompañó con una elocuente foto, se ve una caja de la conocida diseñadora de modas Natalia Antolín. Es por eso que, arrobándola, le solicitaron su ayuda.

Así quedó el vestido de novia luego de que el perro lo rompiera. Foto: X de @juanoflyer

Los comentarios a partir del mensaje no tardaron en llegar. "El perro sabe cosas. Que no se case", recomendó uno de ellos. "El perro les tiró una señal", argumentó otro. Y hubo quien inclusive pudo en duda la existencia del animal. "Nosotros no vimos ningún perrito involucrado, para mí fue tu amigo", expresó una seguidora.

Esto llevó a que Juano decidiera mostrar la foto del travieso animal -se supo luego que la perrita se llama Lima-, que generó semejante caos.

"Para mí no le gusta la novia y no quiere que su amo se case, miran esa mirada, es hermoso", salió en defensa una seguidora. Y la catarata de mensajes que consiguió esa nueva imagen hizo que los posteos fuesen a favor de la mascota.

Aunque ocasionó el daño en el vestido de novia, los comentarios de los usuarios de X fueron a favor del perro. Foto: @juanoflyer

Pero entre la desesperación por la pérdida, la pareja recibió una excelente noticia que vino de la mano de la misma diseñadora, Natalia Antolín, vía la conductora Verónica Lozano que también la arrobó en un mensaje de X.

"Hola Juano! Decile a tu amigo que no te falle con el tp (trabajo práctico) y que lo ayudamos con el asunto del vestido. Te escribimos así lo vemos, y al perrito bueno.. somos Pet Friendly pero esto es un montón!", fue el mensaje que compartió desde la cuenta @nantolin. El posteo de la diseñadora Natalia Antolín comprometiéndose a diseñar un nuevo vestido de novia. Foto: Captura de X

Luego, contó: "Tenemos cita HOY con la novia para salvarla, vendrá con el novio y la bandida Lima (tiemblan los percheros de Palermo)! Estamos pensando que quizá se puso celosa porque no tenia vestido Y si le hacemos un @VLbyANTOLIN a Lima?", sugirió.

En las últimas horas la historia tuvo un final feliz y así lo informaron todos los involucrados. "Comunicado Oficial: Final Feliz Novia tiene vestido y Lima la bandida oufit para su boda", indicaron desde la cuenta oficial de Natalia Antolín. La historia tuvo final feliz y la novia consiguió un nuevo vestido

"En estas 24 hs todo se fue de control. Llantos de la novia, mi compañero de maestría angustiado y @nantolin se puso la 10. Hoy cursamos de 8:30 a 17 hs mientras se gestaba el regalo. Tan solo 1 día después, hay vestido nuevo, accesorios para Lima y todo es felicidad. Twitter es espectacular", agregó el usuario juanoflyer.