Me echaron y tengo 50 años: cómo reinsertarse en el mercado laboral

Desde hace un par de meses se vienen produciéndose despidos, desafectaciones de contratados y apertura de retiros voluntarios en organismos públicos y empresa privadas, que dejaron un tendal de trabajadores mayores de 50 años sin empleo luego de dedicar varios años a una misma tarea.

Esta situación conllevó a la dificultad de reinsertarse en el mercado laboral, no solo debido a la crisis económica, sino también por los requerimientos existentes para puestos de trabajo, que en general ponen un límite de edad que no alcanza a la mencionada franja etaria.

Sin embargo, no todo está perdido. Sandra Olive, managing partner de Backer & Partners, especializada en la búsqueda de ejecutivos para la alta gerencia y consultoría de Cultura y Liderazgo, dialogó con MDZ sobre el tema y dio algunas pautas para tener en cuenta a la hora de la búsqueda laboral.

“Hoy, más que la edad, lo que vale son las competencias que tenga el trabajador. Varias personas que se quedaron sin trabajo en estos meses, en especial quienes trabajaban en entidades nacionales, tienen experiencia para demostrar que tareas hacían. Pero en la actualidad, un empleador busca en su personal que la persona que incorpore a su empresa le agregue valor a su organización", expresó la especialista.

Ocurre que, a veces, una persona realizó el mismo trabajo muchos años, y en su búsqueda de oportunidades laborales se ve sesgado por el tipo de tareas hacía antes. “Quizás hacía un trabajo en una organización en forma repetitiva y monótona, durante 20 años. Entonces, si no tiene otra capacidad que lo distinga en el mercado, algún aprendizaje o capacidad paralela, es más difícil reinsertarse”, advirtió Olive.

Por esta razón, aseguró que “muy importante diferenciar entre las tareas y las capacidades. Es necesario agregar al CV cuando se aspire a un trabajo, si se realizó algún curso de capacitación, conocimientos extra, los intereses, aunque sea fuera de esa tarea que se realizó por tantos años. Eso va a ayudar a esa persona mostrarse en el mercado laboral de otra manera. Pero hay que ser muy crítico de quién es uno, qué sabe hacer y también entender a qué tipo de empresas se puede apuntar”.

Olive recomendó a quienes estén observando que la empresa donde trabajan se está “achicando en personal” o es inminente la apertura de retiros voluntarios, ir prensando en capacitarse en otros trabajos que tengan más salida laboral.

“Es bueno proyectar qué tareas aprender para poder responder a las demandas del mercado en una próxima etapa laboral. Asimismo, si la idea es jubilarse. Yo conozco muy pocas personas que dicen que, tras la jubilación, no van a trabajar más. Por esta razón, llegada cierta edad, es necesario ir preparándote para tener ciertas capacidades y pensar en el futuro”, aconsejó.

Sí, se puede

La especialista aseveró que la edad no es impedimento para conseguir un nuevo trabajo. “Organizaciones chicas están dispuestas a tomar gente grande que tenga ciertos conocimientos. No les importa si tienen 40, 45, 50 o 60 años”, aseveró.

Y precisó: “Yo he presentado candidatos que tienen 58 o 60 años, que dicen: ´Yo quiero trabajar unos 10 años más´. Y me parece que, por mucho tiempo, en tanto no sea posible tener una capacidad de ahorro o de inversión, para garantizar un buen pasar al llegar a la etapa jubilatoria, esto va a seguir ocurriendo”. Sandra Olive es Managing Partner de Backer & Partners, especializada en la búsqueda de ejecutivos para la Alta Gerencia y Consultoría de Cultura y Liderazgo.

Asimismo, recordó que para emprender no hay restricciones de edad. “A Bill Gates, uno no lo ve como un señor mayor, sino como el dueño de Microsoft. A Elon Musk tampoco. Y si viviera Steve Jobs, creador de Apple, tendría más de 70 años. Hay que romper también ese sesgo”, insistió.

De hecho, enfatizó que hay compañías que no quieren a un joven de 23 años recién recibido sino a una persona experimentada que pueda cumplir tareas como supervisor o gerente, que sabe lo que es trabajar en base al sacrificio, esperar el mejor momento y tomar decisiones. “Es importante la diversidad dentro del staff de una empresa porque los clientes también son diversos”, aseveró.

Cinco consejos

Por último, Olive dejó cinco consejos para las personas mayores a 50 años que estén buscando un lugar en el nuevo mercado laboral.

Centrarse en el aprendizaje y el desarrollo profesional. No quedarse en lo que ya se sabe. Capacitarse da mayores posibilidades de triunfar en el mercado laboral.

No rendirse en los primeros intentos y buscar siempre distintas alternativas. “La persona que tiene muy buena introspección, que sabe qué valor puede agregar y cuáles son sus brechas, pueden ayudar mucho en las empresas”, analizó la especialista.

Tener expectativas realistas. “Muchas veces la gente dice: ´A mí no me da miedo, yo me animo a hacer, pegar el salto y esas cosas. Lo que pasa es que el empleador busca gente en la cual sienta que puede confiar y no le va a fallar”, explicó.

Reinventarse. Esto requiere “dar unos pasos para atrás” en jerarquía, en sueldo, en conocimiento, y apostar a poder crecer a futuro en esa organización.

Tener una mirada a largo plazo. Prepararse para el futuro mientras se trabaja y poder invertir para poder lograr un buen pasar en la etapa jubilatoria.