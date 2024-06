Ni Una Menos: la política eclipsó el origen del movimiento

Hace 9 años, 80 ciudades del país se cansaron de la cantidad de mujeres a las que les arrebataban la vida injustamente y articularon la mayor protesta contra violencia de género en la historia argentina. En esta nueva oportunidad, bajo el lema de Ni Una Menos y teniendo en cuenta que hay un femicidio cada 33 horas, la lucha en las calles apuntará directamente contra el Gobierno.

Varias localidades marcharán por la tarde del lunes. Si bien la consigna original giraba en torno a las graves consecuencias de la violencia machista, esta se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y hoy abarcará la vía pública en rechazo a las políticas de Javier Milei: “Abajo la Ley de Bases y el DNU”, “Con hambre y odio no hay libertad”, “Ni una Jubilada Menos” y “Ni una Lesbiana Menos”.

El movimiento Ni Una Menos estalló tras el femicidio de Chiara Páez, en nombre de todas las víctimas. Foto: Archivo MDZ

En la Ciudad de Buenos Aires, particularmente, el corazón de la convocatoria estará frente al Congreso de la Nación a partir de las 16:30, y para las 17:30 está previsto la lectura del documento que dispara contra las medidas del oficialismo. Se reunirán con carteles, bombos, pañuelos y cantos.

El femicidio de Chiara Páez fue el que hizo estallar este movimiento en 2015. Verónica Camargo, su madre, comentó a MDZ que el mismo se ha ido desvirtuando. Es decir, si bien opinó que todas las luchas son válidas, con el tiempo se perdió el hilo: "Siempre agradeceré al primer colectivo del Ni Una Menos, el apoyo y cómo visibilizaron desde el primer momento el asesinato de mi hija. Pero luego eso se terminó".

Ni Una Menos: las preocupantes cifras

Los números esconden tragedias, injusticias, pérdidas y violencia. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), en 2023 hubo 250 víctimas directas de femicidio, de las cuales 245 eran mujeres cis, y las 5 restantes eran transexuales. El 64% se efectuaron en manos de parejas o exparejas de ellas. A su vez, se registraron casi 2.500 en una década.

Fueron 11 las jurisdicciones que tuvieron una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres mayor que el promedio nacional de 1,05 para 2023. Aquellas con las peores cifras fueron: Neuquén (2,31), Chaco (2,07), Formosa (1,61), Santiago del Estero (1,58), San Luis (1,51), Salta (1,47), Tucumán (1,47), La Rioja (1,46), Jujuy (1,24), Corrientes (1,20) y Misiones (1,07). En algunas de ellas sucedieron pocos casos, pero las tasas son, en comparación, elevadas por su escaso peso poblacional.

Víctimas directas de femicidios en 2023 según provincia. Tabla: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA).

Por su parte, el último informe de Mumalá evidencia que, sólo en lo que va de este año, se registraron 89 femicidios, uno cada 40 horas. En tanto, y para agravar aún más este panorama, fueron 216 los intentos de femicidios registrados, lo que podría haberse traducido en uno cada 17 horas si se hubiese consumado.

Desde el 3 de junio del 2015, que es cuando estalló el primer Ni Una Menos, hasta el 30 de mayo del 2024, en Argentina se registraron 2.348 femicidios, de los cuales 2.016 fueron directos, 61 transfemicidios y 271 vinculados. Específicamente, una mujer fue asesinada cada 33 horas.

Femicidios del 3 de junio del 2015, con el primer Ni Una Menos, hasta el 30 de mayo del 2024. Gráfico: Mumalá

Cada provincia organiza su movilización. La Pampa no será la excepción, y tendrá muy presente el nombre de Agustina Fernández, la joven estudiante de medicina que fue asesinada en Cipolletti en julio del 2022, y cuyo femicida recibió condena recientemente. En diálogo con este medio, su madre, Silvana Cappello, reiteró su participación en esta nueva movilización, pero con la consigna enfocada en su hija y estas dolorosas cifras.

Su lucha no irá contra el Gobierno necesariamente, sino en nombre de Agustina. La recuerda demasiado por estos días, no sólo por la sentencia que recibió su asesino en mayo, sino por este Ni Una Menos y el hecho de que pronto se cumplirán dos años desde la tragedia. "Estos últimos días he visto noticias de más femicidios, me pone mal, la lucha es cada vez más cuesta arriba", añadió.

Provincia por provincia: dónde se movilizarán para el Ni Una Menos

CABA: Congreso de la Nación a las 16:30 horas.

Mendoza capital: desde Mumalá Mendoza explicaron que la movilización está pensada para las 18:00 en el Kilómetro Cero (Peatonal Sarmiento y San Martín).

Córdoba capital: sobre Avenida Colón y Cañada, a partir de las 18:00.

Santa Fe capital: A las 16:30 se concentrarán en Plaza del Soldado hacia Plaza 25 de Mayo, bajo la consigna “Más hambre, más muertas”.

Neuquén capital: Se desarrollará a las 17:00 en el Monumento a San Martín, cuyo lema predominante será: “Las calles son refugio”.

Resistencia, Chaco: Desde las 9:00 se movilizaron en calle Italia y 9 de Julio, convocado por NUM Resistencia y otras 6 organizaciones. Estará muy presente el nombre de Cecilia Strzyzowski en esta oportunidad.

Santa Rosa, La Pampa: A las 16:00 habrá una charla en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLP), y a las 18:00 se movilizarán en Plaza San Martín.

San Miguel de Tucumán, Tucumán: Radio abierta, intervenciones artísticas y mateada popular en la Plaza San Martín a partir de las 16:30. Desde allí saldrá la marcha a Plaza Independencia a las 17:30 con el lema “Basta de matarnos”.

Río Negro: a las 17:00 habrá una marcha en El Bolsón, desde la puerta de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). A las 17:30 iniciará en Bariloche, entre Moreno y Onelli.

La Rioja capital: Será a las 17:00 en Plaza 25 de Mayo.

Trelew, Chubut: a las 17:30 se desarrollará en Peatonal Gazin.

Río Cuarto (Córdoba): Concentración a las 16:30 en la ex sede de Tribunales ( Alvear y San Martín), bajo el lema “Sin Justicia Social la Libertad no Avanza”.

Ushuaia (Tierra del Fuego): A las 17 marcha en el Superior Tribunal de Justicia, bajo el lema “Con hambre y odio no hay Ni Una Menos ”.

”. San Salvador de Jujuy, Jujuy: La concentración está pensada para las 17:00 en Plaza Belgrano.

Posadas, Misiones: A las 16:00, la movilización partirá desde el Mástil (calle Mitre y Uruguay) hasta la plaza San Martín.

San Juan capital: A las 16:30 dará comienzo sobre la Plaza 25 de Mayo. Habrá un altar por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas y también por Nora de Cortinas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo que falleció recientemente.

Ni Una Menos: el nacimiento y la consigna que se perdió

El detonante de este masivo movimiento fue el femicidio de Chiara Páez. Aquella gota que colmó el vaso, aquel grito que finalmente escapó. La adolescente santafesina, de tan sólo 14 años, fue asesinada en 2015 por su novio, luego de quedar embarazada y negarse a interrumpir la gestación.

Fue un arrebato tan injusto que no le quedó otra que estallar en más de 80 ciudades y conformar esa masiva marcha del 3 de junio del 2015, cuyo núcleo estaba al frente del Congreso de la Nación y que exigió justicia por todas las víctimas: quienes llegaron a ser noticia y quienes no. Se trató de la mayor protesta contra la violencia de género en la historia argentina; una muestra de lo que ocurre cuando la indignación, el hartazgo, el miedo y la furia se unen.

Chiara Páez junto a su madre, Verónica Camargo. Foto: Gentileza / Verónica Camargo

Verónica Camargo, madre de Chiara, comentó tiempo atrás a MDZ cómo vivió esta fecha hace 9 años atrás: "No me imaginé nunca que el asesinato de mi hija iba a tener semejante magnitud. Siempre digo lo mismo, pero ese 3 de junio no estaba consciente de la dimensión, la magnitud que había tenido el caso. Ese día y a los siguientes, viendo cómo los medios mostraban la marcha y la llegada, comencé a caer en que fue un hecho histórico. Fue muy fuerte ver en las pantallas el rostro de Chiari y otras chicas más, pero me dio valor".

No hacía ni un mes que su hija había sido asesinada, cuando viajó de Santa Fe a CABA para marchar por ella y todas las víctimas de la crueldad machista. Mil veces había lamentado la muerte de otras jóvenes, como Ángeles Rawson o Candela Rodríguez, sin poder imaginar cómo ese dolor podría entrar en el cuerpo de una madre; lamentablemente le tocó a ella y esas otras mamás fueron sus aliadas, con quienes conectó en encuentros y charlas.

Chiara Páez fue brutalmente asesinada por su novio, Manuel Mansilla, de 16. Foto: Archivo MDZ

Y todo se empezó a gestar la noche que hallaron el cuerpo de Páez, con aquel primer tuit de la periodista Marcela Ojeda: "¿No vamos a levantar la voz? ¡Nos están matando!". Junto a varias colegas crearon el movimiento de Ni Una Menos, que incluso se extendió a varios países más.

Al principio, Verónica se negó a participar por la reciente tragedia que la rodeaba, pero luego decidió unirse y esta masa rosa la cuidó y acogió. Por lo menos al principio. "Siempre agradeceré al primer colectivo del Ni Una Menos, el apoyo y cómo visibilizaron desde el primer momento el asesinato de mi hija. Pero luego eso se terminó", cerró.