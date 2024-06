Tuvo un accidente en paracaídas y relató lo que sintió estando 30 días en coma

En 2013, Fernando Barrera grababa un programa televisivo llamado “4 elementos”, en el que realizaba deportes extremos y se emitía por canal Doce de Córdoba.

En uno de los desafíos sufrió un gravísimo accidente con un paracaídas que lo dejó casi un mes en coma y al despertar comenzó a darle otro sentido a su vida y ayudar a los demás, luego de la intensa experiencia que le tocó vivir. Así nació la fundación que encabeza desde hace 10 años -Food for life Argentina- que prepara raciones de comida para personas que atraviesan situaciones de necesidades de todo tipo.

Pero para dar el giro de 180° en su vida, atravesó una experiencia que pocas personas vivieron: percibir y ver todo lo que ocurría en el cuarto del hospital durante esos 30 días en que estuvo en coma. Su relato es impactante.

El accidente

Fernando y la producción del programa partieron temprano ese domingo 8 de septiembre de 2013 hacia la ciudad de Río Tercero. Iban a filmar una prueba de paracaidismo en el Aeroclub de esa ciudad.

El conductor televisivo era acompañado por otros tres integrantes del programa. Todo marchaba según lo previsto cuando, por negligencia de otro paracaidista que hizo un movimiento imprudente, su artefacto se cerró y el conductor televisivo se derrumbó en caída libre desde una altura de 25 metros.

Barrera recibió las primeras atenciones en Río Tercero pero la gravedad de sus heridas hizo que fuese derivado al Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba. Presentaba fracturas de diversa gravedad y varias lesiones internas.

Fernando Barrera vivió una experiencia intensa luego de protagonizar un accidente con un paracaídas. Foto: Gentileza F. Barrera.

Los diarios graficaban días después que el conductor de TV llegó al nosocomio de la ciudad Capital “con sólo un litro de sangre en su cuerpo, múltiples fracturas y pocas probabilidades de vida”.

Su condición era crítica. Pero el equipo médico del hospital tomó una decisión muy audaz: practicarle una cirugía muy riesgosa que fue la que finalmente le salvó la vida. Tras la operación, Fernando estuvo un mes en coma. Y al despertar, relató todo lo que vivió durante esos 30 días mientras sus familiares y amigos lo visitaban en terapia intensiva. Su relato es impresionante.

Verse tendido en una cama

En diálogo con MDZ, Barrera recordó esos días en el hospital Misericordia. A pesar de que estuvo gran parte de su internación en coma, señaló que, durante esos 30 días inconsciente, pudo verse todo el tiempo en la cama del hospital. “Pude ver, escuchar y sentir a mis familiares cuando me venían a visitar. No era consciente del paso del tiempo, y me veía a mí mismo tendido en la cama”, detalló.

“Sentía que estaba presente. Viví todo lo que te dicen en los libros, salvo la parte del túnel que tiene al final la luz blanca. Solamente estaba ahí, observando mi cuerpo y viendo a mi papá, mi pareja y a mis hermanos entrando a la habitación del hospital”, contó.

Cuando finalmente despertó, Fernando Barrera tuvo que aprender a caminar, y realizar rehabilitación por muchos meses. Fernando Barrera estuvo 30 días en coma, se recuperó y hoy es Director de Cultura de la Villa Carlos Paz. Foto: Municipalidad de Carlos Paz.

Todo el proceso fue filmado y quedó registrado en un documental que grabó Hugo Merlo, el editor del programa televisivo “4 Elementos”. “Allí se puede ver todo lo que me sucedió: el vuelo, el accidente con el paracaídas, la caída, y la rehabilitación que hice para poder hoy estar, a once años de ese episodio, sin ninguna secuela”, contó.

“Hace pocos años, presentamos ese documental junto a la Fundación SaludArte que integran varios de los médicos que me trataron”, precisó. “Lo hicimos con un único objetivo: poder difundirlo en los centros de rehabilitación de todo el país para motivar a otros. El mensaje es mostrar que, a pesar de todo lo que me pasó, hoy estoy aquí. Y cualquiera que esté atravesando una rehabilitación similar, también pueden salir adelante”, afirmó.

Una fundación y un objetivo

Poco después de ser dado de alta, Fernando dejó la televisión y comenzó a darle forma a un proyecto que, si bien ya había pensado previo al accidente, cobró otro sentido luego de todo el proceso de recuperación.

Así nació “Food for Life Argentina”, una fundación que distribuye comida vegana en varias localidades de Córdoba y el país, y que pertenece a la organización internacional “Food for Life Global” que dirige Paul Turner, y que cuenta con el apoyo de un famoso vegetariano: Paul McCartney.

Según contó Barrera, si bien a los 17 años había conocido a monjes Vaisnava (Hare Krishna) que le cambiaron la forma de ver la vida; luego del accidente en paracaídas -sobre todo lo que vivió durante ese mes en coma- hizo que decidiera transitarlo y comenzar a colaborar con gente que atravesar necesidades de todo tipo.

“Antes no sabía cómo encarar este proyecto de ayudar a los demás. Pero tras haber estado en coma y vivir esa experiencia de sentir aunque no pudiera reaccionar físicamente, me ayudó paradójicamente a desconectarme de lo que podrían decir de mi las demás personas. Sabía que tenía que hacer esta fundación y trabajar por los demás”, señaló. Fernando Barrera grababa el programa "4 elementos" cuando realizó el salto en paracaídas en el Aeroclub de Río Tercero. Foto: Captura de video

Una vez que contó con la ayuda de un equipo de allegados que se comprometieron con ese objetivo, puso manos a la obra. “Todavía andaba con el bastón cuando fuimos al primer merendero como Food for Life Argentina y le cocinamos raciones a adultos mayores”, recordó Fernando.

“Esta tarea tiene que ver con esa concepción de que somos almas que habitamos un determinado cuerpo. No podemos ser presos del físico, hay que tomar consciencia de que nada, ni la fama, ni el dinero, ni esas cosas sirven en este mundo. Tenemos que ayudarnos unos a los otros, y vivir no para satisfacer nuestros sentidos, sino para tomar conciencia de todo aquello que nos rodea”, aseguró.

Hoy, a casi once años de su accidente, Fernando Barrera sigue firmemente comprometido con “Food for life Argentina”. Como músico (es violinista) realiza distintas presentaciones en las que iba relatando su historia de vida y su aprendizaje. Además, el año pasado fue designado como Director de Cultura en la ciudad donde vive, Villa Carlos Paz. “Me sorprendió la propuesta. Lo tomé como un desafío que me gusta y me motiva para trabajar para la gente de mi ciudad”, contó a MDZ.