Intensamente 5.0: un análisis profundo de las emociones en la menopausia

Las emociones en sí mismas no son buenas ni malas, lo importante es que nos ayudan a entendernos mejor y manejarnos en este mundo. Entenderlas nos ayudará a transitarlas sin evadirlas ni negarlas. Esto es lo que nos propone la nueva película de Pixar, "IntensaMente 2" :

En especial, la película “IntensaMente 2” explora las emociones de una adolescente durante su proceso de crecimiento. La misma enfrenta nuevas emociones, como la vergüenza, la envidia, el aburrimiento y la ansiedad, además de las ya conocidas alegría, tristeza, furia, temor y desagrado. “IntensaMente 2” aborda la importancia de comprender y gestionar nuestras emociones, un tema relevante para la salud mental, pero además nos da la posibilidad de hablar y entender mejor las emociones durante la menopausia (etapa a veces tan crítica e inestable como puede ser la adolescencia) y nos ofrece, sin querer, valiosas reflexiones sobre la misma.

Que buena película la cual nos da la oportunidad de entender mejor las emociones que transitamos las Mujeres 5.0.

¿Qué son las emociones?

Las emociones son respuestas físicas a estímulos externos que nos permiten sobrevivir en el mundo. Surgen antes que el lenguaje, por lo cual, son mucho más instintivas. Nos traviesan directamente el cuerpo, y si no sabemos escucharlas, no podremos procesarlas, menos comprender que nos pasa y por qué.

En síntesis, entendemos a las emociones como reacciones del sistema nervioso que nos permiten tomar decisiones instantáneas sobre si debemos huir, atacar, o disfrutar de un estímulo externo.

El objetivo no es juzgar las emociones, en especial las más antipáticas como ser la envidia, sino entenderlas, ya que al tener una idea de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando se manifiestan las mismas es mucho más fácil transitarlas. Entre más convivamos con las emociones, las escuchemos y nos permitamos sentirlas, más grande será nuestra área de tolerancia y más fácil será vivirlas e, incluso, usarlas a nuestro favor. es importante recordar que todas las emociones necesitan tiempo para ser procesadas.

¿Qué pasa emocionalmente en la menopausia?

La menopausia puede comportar una serie de cambios emocionales. Los cambios hormonales asociados a la menopausia pueden provocar irritabilidad, cambios de humor, depresión leve y baja autoestima. También puede aparecer una leve inestabilidad emocional. La intensidad de estos cambios dependerá de los factores contextuales de la persona y su estilo de afrontamiento.

Durante la menopausia se producen muchas emociones con las que convivimos a diario. No conocerlas es como habitar una casa con desconocidos, y vivir con extraños siempre es abrumador y puede dar mucho miedo. Cuando comenzamos un trabajo, o nos incorporamos a un grupo o actividad nueva, es lógico que sintamos incertidumbre, ansiedad y todas las emociones que se te ocurran. Pero a medida que nos relacionamos con ellas, las escuchamos, las toleramos y analizamos podremos elaborar esta etapa con tanta fama de incomodidad.

La menopausia puede afectar tanto al estado físico como al emocional de la mujer. Aquí tienes algunos de los cambios emocionales más comunes durante esta etapa.

¿Qué te proponen elaborar las emociones de las películas IntensaMente 1 y 2?

Enojo: hoy en día entendemos al enojo como una forma que nos permite hacer una labor muy importante en el campo de la salud mental: poner límites y ejecutar cambios.

hoy en día entendemos al enojo como una forma que nos permite hacer una labor muy importante en el campo de la salud mental: poner límites y ejecutar cambios. Tristeza: nos permite hacer una pausa para alejarnos de las situaciones que nos lastiman y reflexionar sobre qué las ocasiona para no repetirlas. Cuando surge esta emoción , puedes acompañarte, escuchar tus necesidades, darte un espacio y, sobre todo, cuando te sientas listo buscar apoyo e interacciones que te permitan sentirte sostenido y querido, aunque parezca difícil. Cuando te toque la tristeza, dale la mano y busca a alguien que te ayuda a transitarla.

nos permite hacer una pausa para alejarnos de las situaciones que nos lastiman y reflexionar sobre qué las ocasiona para no repetirlas. Cuando surge esta , puedes acompañarte, escuchar tus necesidades, darte un espacio y, sobre todo, cuando te sientas listo buscar apoyo e interacciones que te permitan sentirte sostenido y querido, aunque parezca difícil. Cuando te toque la tristeza, dale la mano y busca a alguien que te ayuda a transitarla. Miedo: propone otra salida de emergencia: la huida. Es una emoción intensa porque busca sacarnos de una situación de peligro lo antes posible. Nos enseña a tener cuidado frente al peligro.

propone otra salida de emergencia: la huida. Es una emoción intensa porque busca sacarnos de una situación de peligro lo antes posible. Nos enseña a tener cuidado frente al peligro. Desagrado: esta es una emoción fundamental para la supervivencia, ya que nos aleja de cualquier experiencia que amenace nuestra salud. Por ejemplo, en su forma más básica, es una manera de alejarnos de gérmenes, bacterias y alimentos peligrosos para prevenir enfermedades o, incluso, la muerte.

esta es una fundamental para la supervivencia, ya que nos aleja de cualquier experiencia que amenace nuestra salud. Por ejemplo, en su forma más básica, es una manera de alejarnos de gérmenes, bacterias y alimentos peligrosos para prevenir enfermedades o, incluso, la muerte. Alegría: esta es la favorita de todos porque, se relaciona con una sensación placentera en el cuerpo, al contrario de las demás. Es una emoción que nos permite conectar fácilmente con los demás. La alegría es maravillosa pero, al igual que las demás, es una emoción pasajera que tampoco puede sostenerse por sí misma porque nos alejaría de la realidad.

esta es la favorita de todos porque, se relaciona con una sensación placentera en el cuerpo, al contrario de las demás. Es una emoción que nos permite conectar fácilmente con los demás. La alegría es maravillosa pero, al igual que las demás, es una emoción pasajera que tampoco puede sostenerse por sí misma porque nos alejaría de la realidad. Ansiedad: la ansiedad puede ser increíblemente incómoda e, incluso, paralizante y autodestructiva. Comprenderla y aprender a manejarla es urgente.

la ansiedad puede ser increíblemente incómoda e, incluso, paralizante y autodestructiva. Comprenderla y aprender a manejarla es urgente. Vergüenza: aquí, el desagrado se encuentra con la ansiedad y el miedo. Surge para guiarnos según los parámetros sociales que determinan nuestra pertenencia a un grupo, de modo que sentimos rechazo hacia nosotros mismos cuando no cumplimos con ellos por miedo a ser rechazados. Cuando surge esta emoción, está bien preguntarnos: ¿Qué necesito para sentirme querido y aceptado?

aquí, el desagrado se encuentra con la ansiedad y el miedo. Surge para guiarnos según los parámetros sociales que determinan nuestra pertenencia a un grupo, de modo que sentimos rechazo hacia nosotros mismos cuando no cumplimos con ellos por miedo a ser rechazados. Cuando surge esta emoción, está bien preguntarnos: ¿Qué necesito para sentirme querido y aceptado? Ennui: literalmente se traduce como “aburrimiento”, l’ennui es un concepto francés que alude a esa sensación que viene de no encontrarle sentido a las cosas. Aquí se mezcla el desagrado con la tristeza para crear una emoción similar a la apatía Es, de alguna manera, una defensa a la vergüenza (no puedo sentir que hago el ridículo ante algo que rechazo). Aquí deberíamos preguntarnos: ¿Por qué siento la necesidad de alejarme y tener un espacio propio?,

literalmente se traduce como “aburrimiento”, l’ennui es un concepto francés que alude a esa sensación que viene de no encontrarle sentido a las cosas. Aquí se mezcla el desagrado con la tristeza para crear una emoción similar a la apatía Es, de alguna manera, una defensa a la vergüenza (no puedo sentir que hago el ridículo ante algo que rechazo). Aquí deberíamos preguntarnos: ¿Por qué siento la necesidad de alejarme y tener un espacio propio?, Envidia: la complejidad de esta emoción radica en que, para que surja, debe existir la comparación. Esto implica el desarrollo del autoconcepto, la idea de justicia (pensando en lo que debería ser mío y no es), pero también el tomar a otras personas como punto de referencia para definirse a uno mismo.

la complejidad de esta emoción radica en que, para que surja, debe existir la comparación. Esto implica el desarrollo del autoconcepto, la idea de justicia (pensando en lo que debería ser mío y no es), pero también el tomar a otras personas como punto de referencia para definirse a uno mismo. Vergüenza: aparece como un gigante rosado y de forma redondeada que evoca reticencia y timidez. Emoción difícil de manejar, que nos autoexcluye de mil situaciones que podrían sernos placenteras.

¿Cuáles son los principales cambios emocionales de la menopausia?

La menopausia no afecta solo al estado físico de la mujer, sino que también comporta una serie de cambios emocionales entre los que encontramos ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, de presión, baja autoestima, problemas de memoria… Te contamos cuáles son estos cambios y cómo sobrellevarlos. A nivel psicológico la mujer presenta en esta etapa los siguientes síntomas, los cuales general emociones diferentes:

Cambios de humor : este es el síntoma emocional más común de esta etapa, pues los cambios hormonales pueden provocar cambios significativos y repentinos en el estado de ánimo de la mujer. Se puede pasar de la euforia a la tristeza sin razón aparente, así como estar más susceptible de lo habitual y enfadarse fácilmente. En este caso, furia, tristeza y alegría se harían un gran festín!!

: este es el síntoma más común de esta etapa, pues los cambios hormonales pueden provocar cambios significativos y repentinos en el estado de ánimo de la mujer. Se puede pasar de la euforia a la tristeza sin razón aparente, así como estar más susceptible de lo habitual y enfadarse fácilmente. En este caso, furia, tristeza y alegría se harían un gran festín!! Ansiedad: el personaje de ansiedad propiamente dicho. La ansiedad se caracteriza por miedo o temor excesivo, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, cansancio, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, síntomas físicos que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, etc. La ansiedad involucra muchas más herramientas cognitivas como la imaginación, la planeación a futuro, la capacidad de generar hipótesis y el autoconcepto. muchas veces se alían con el miedo y pueden generar caos. Nos enfrentamos a tantas circunstancias, y nuestra mente genera tantas alternativas para lidiar con ellas, que es fácil sentirnos en peligro constante.

Depresión: la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentirse triste, melancólico, decaído, infeliz y derrumbado durante un largo periodo de tiempo (más de 2 semanas). Es más frecuente en aquellas mujeres que ya han sufrido antes esta enfermedad mental. Aquí invitaríamos a los personajes tristeza, ennui (estado de desgano en general) y melancolía.

la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentirse triste, melancólico, decaído, infeliz y derrumbado durante un largo periodo de tiempo (más de 2 semanas). Es más frecuente en aquellas mujeres que ya han sufrido antes esta enfermedad mental. Aquí invitaríamos a los personajes tristeza, ennui (estado de desgano en general) y melancolía. Irritabilidad: el personaje de Furia propiamente dicho. Es uno de los síntomas más habituales, implica enojo, tensión, hostilidad, intolerancia, pérdida del control de las emociones … lo que causa muchas discusiones y enfrentamientos con la pareja, los hijos, los familiares, etc. El enojo nos defiende y, por lo tanto, nos permite actuar y comunicar los límites que se están cruzando y que nos hacen sentir amenazados. Poder poner límites pero sin insultar ni lastimar a los demás ni a nosotros mismos.

el personaje de Furia propiamente dicho. Es uno de los síntomas más habituales, implica enojo, tensión, hostilidad, intolerancia, pérdida del control de las … lo que causa muchas discusiones y enfrentamientos con la pareja, los hijos, los familiares, etc. El enojo nos defiende y, por lo tanto, nos permite actuar y comunicar los límites que se están cruzando y que nos hacen sentir amenazados. Poder poner límites pero sin insultar ni lastimar a los demás ni a nosotros mismos. Inseguridad: tal como el personaje de Desagrado, Esta es una emoción que nos permite ir y avanzar con más lentitud. Nos obliga a observar, escuchar y estar atentos, ya que nos aleja de cualquier experiencia que amenace nuestra salud los cambios físicos, como los sofocos o el aumento de peso, pueden hacer que la mujer se sienta insegura en esta nueva etapa que comienza.

tal como el personaje de Desagrado, Esta es una que nos permite ir y avanzar con más lentitud. Nos obliga a observar, escuchar y estar atentos, ya que nos aleja de cualquier experiencia que amenace nuestra salud los cambios físicos, como los sofocos o el aumento de peso, pueden hacer que la mujer se sienta insegura en esta nueva etapa que comienza. Miedo: miedo a los cambios físicos y emocionales, a las consecuencias de la menopausia , a envejecer, a la fertilidad que se queda atrás, etc. Lo importante es mostrarle a nuestros cuerpos que las amenazas no siempre siguen siendo relevantes y que muchas veces tenemos herramientas adultas para enfrentarnos a lo que de pequeños nos hizo sentir miedo.

miedo a los cambios físicos y emocionales, a las consecuencias de la , a envejecer, a la fertilidad que se queda atrás, etc. Lo importante es mostrarle a nuestros cuerpos que las amenazas no siempre siguen siendo relevantes y que muchas veces tenemos herramientas adultas para enfrentarnos a lo que de pequeños nos hizo sentir miedo. Desconfianza: desconfianza por todos los cambios que pueden suponer cambios importantes en su vida. Todos tenemos miedo y desconfianza ante lo desconocido y, lamentablemente, hay poca información sobre la menopausia y las mujeres no llegan bien preparadas a esta etapa. Desagrado otra vez!!

desconfianza por todos los cambios que pueden suponer cambios importantes en su vida. Todos tenemos miedo y desconfianza ante lo desconocido y, lamentablemente, hay poca información sobre la menopausia y las no llegan bien preparadas a esta etapa. Desagrado otra vez!! Sentimientos de inferioridad y baja autoestima: vivir la menopausia como una etapa traumática, sumado a todos los síntomas físicos y emocionales, puede causar severos problemas de autoestima. Aquí les presento otra vez a vergüenza: emoción difícil de manejar, que nos autoexcluye de mil situaciones que podrían sernos placenteras. También puede aparecer la envidia por lo que tiene el otro y que nosotras estamos perdiendo, envidia por un cuerpo joven, envidia que nos enseña donde nos duele y en que tenemos que trabajar para nuestro bienestar emocional.

vivir la menopausia como una etapa traumática, sumado a todos los síntomas físicos y emocionales, puede causar severos problemas de autoestima. Aquí les presento otra vez a vergüenza: difícil de manejar, que nos autoexcluye de mil situaciones que podrían sernos placenteras. También puede aparecer la envidia por lo que tiene el otro y que nosotras estamos perdiendo, envidia por un cuerpo joven, envidia que nos enseña donde nos duele y en que tenemos que trabajar para nuestro bienestar emocional. Falta de motivación: todos los problemas antes mencionados pueden hacer que la mujer no tenga ganas de nada y le falte motivación para sus actividades o para pensar nuevas metas y sueños. El personaje de Ennui en todas sus formas. La falta de motivación por las cosas puede hacer que esta emoción sea incómoda, pero la capacidad de habitar el aburrimiento y la falta de sentido es precisamente lo que nos permite desarrollar la creatividad y nuestra capacidad para solucionar problemas.

todos los problemas antes mencionados pueden hacer que la no tenga ganas de nada y le falte motivación para sus actividades o para pensar nuevas metas y sueños. El personaje de Ennui en todas sus formas. La falta de motivación por las cosas puede hacer que esta emoción sea incómoda, pero la capacidad de habitar el aburrimiento y la falta de sentido es precisamente lo que nos permite desarrollar la creatividad y nuestra capacidad para solucionar problemas. Dificultades para concentrarse: tanto el estrés y la ansiedad como el insomnio, los sofocos y otros síntomas de la menopausia pueden provocar que la mujer tenga una menor capacidad para concentrarse en las actividades que debe realizar, afectando incluso a su trabajo. En este caso aparecería Ansiedad en todo su esplendor, o mejor dicho, con toda su locura sin límites.

Lo interesante de todo este artículo es poder conocer y analizar cada emoción que aparece en la menopausia (o alguna de ellas) poder entenderlas, bancarlas y saber para que nos pueden ayudar. Todo eso hace que pueda ser una fase menos complicada emocionalmente, por lo que hay que saber cómo cuidar la mente ya que, los problemas emocionales afectan a la salud física y aumentan el riesgo de enfermedades graves.

Busquemos alegría en nuestras vidas, pero siempre sabiendo que va de la mano con muchas otras emociones que la acompañan y la cuidan. Daniela Rago.

* Lic. Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

X: @Mujeres50

Instagram: @DanielaRago4