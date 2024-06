Cuáles son las carreras universitarias más fáciles, según la inteligencia artificial

Gracias a los grandes avances que ha tenido la inteligencia artificial en estos últimos años, comenzó a ser más accesible para las personas en su diaria, a tal punto de que se acude a ella por información, consejos, dudas e incluso algunos debates. En esta oportunidad, se le consultó acerca de las carreras universitarias más "fáciles" y, por lo tanto, menos exigentes.

Para ello se acudió a Copilot, el asistente de IA de Microsoft 365. Cabe aclarar que, desde un principio, la herramienta insistió en que no existen profesiones que realmente sean fáciles; el comenzar una carrera implica tener que estudiar y enfocarse mucho durante al menos tres años. En este sentido, mencionó algunas opciones que suelen considerarse menos demandantes en Argentina, pero no por eso no presentan desafíos.

Las carreras "más fáciles"

Magisterio en Educación Infantil: Se encarga de la educación de los niños desde su ingreso en un centro público o privado hasta el inicio de la educación primaria. "Este grado suele ser considerado fácil de aprobar debido a su enfoque práctico y menor exigencia en comparación con otras carreras de letras y humanidades", señaló Copilot.

Magisterio en Educación Primaria: Similar al anterior, este grado también tendría una carga teórica relativamente baja y una baja tasa de abandono. Las salidas profesionales se dirigen a la docencia de niños de 6 a 12 años.

Bellas Artes: Aunque requiere habilidades artísticas muy exigentes, la tasa de aprobados es alta. Sin embargo, es importante considerar las limitaciones en el mercado laboral, en base a lo que señaló la herramienta.

Martillero Público: destacó que, por sobre todo, es una carrera que dura menos de 2 años.

Ciencias de la Actividad física y del Deporte: Este grado es práctico y tiene un alto número de aprobados en España.

Por último, nombró Sociología y Psicología, basándose en el portal ‘My Degree Guide’. Sin embargo, la herramienta reconsideró esta selección ya que son carreras con amplia gama de temas que se deben abarcar muy en profundidad durante varios años.

Esto no quita que la percepción de la dificultad en torno a una profesión de grado puede variar considerablemente según la persona, sus intereses, motivaciones y habilidades. Por lo tanto, no hay una respuesta única y definitiva.

Lo mismo ocurriría con las carreras más demandantes. Si bien suele apuntarse a la Medicina, esto se debe mayormente por todos los años que sus estudiantes deben dedicarle; porque, del otro lado, también se habla de las ingenierías, sobre todo a aquellas que giran en torno a la física y la matemática por sus contenidos tan complejos.

¿La psicología es fácil?

En palabras de Copilot, la Psicología es una carrera interesante y valiosa, pero no necesariamente fácil; esto suele variar según la universidad y su plan de estudio. El contenido abarca una amplia gama de temas, desde la biopsicología hasta la psicología social y clínica. La cantidad de lecturas, investigaciones y proyectos puede ser intensa también.

Dicha profesión requiere habilidades analíticas, de investigación y comunicación. Dentro de lo que son las prácticas, algunos programas se desarrollan en hospitales o centros de salud mental, que pueden ser desafiantes así como enriquecedores. En resumen, la Psicología no es inherentemente fácil, son muchos años de estudio y prácticas, y su labor conlleva una gran responsabilidad social.