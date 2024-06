Crece el repudio por la inminente llegada de Sebastián Villa, condenado por violencia de género

El futbolista colombiano Sebastián Villa desembarcará en las próximas horas en la provincia de Mendoza para incorporarse a los entrenamientos de Independiente Rivadavia tras haber sido contratado por ese club para jugar por al menos dos temporadas. Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. Mientras goza de la libertad condicional, el exjugador de Boca enfrenta también otra acusación por parte de otra expareja, en este caso por abuso sexual. Por eso el futbolista acarrea mucho más que su talento para jugar. Desde que se conoció que iba a volver al fútbol argentino, el rechazo no demoró en llegar.

No es la única vez que un equipo de fútbol mendocino incluye a jugadores acusados y condenados por violencia de género y hay una coincidencia temporal. El pasado martes 18 de junio el arquero uruguayo Sebastián Sosa firmó con el club Deportivo Maipú. Sosa será juzgado como partícipe secundario de un delito de abuso sexual que involucra a otros tres exjugadores de Vélez Sarsfield (José Florentín, Braian Cufré y Abel Osorio).

Repudio

El repudio de una parte de los hinchas de Independiente Rivadavia tomó visibilidad en las redes sociales tras los posteos realizados por el jugador y la cuenta oficial del club mendocino. Desde el colectivo Ni Una Menos Mendoza, rechazaron la incorporación de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia y señalaron que las declaraciones del club sobre darle una segunda oportunidad al jugador, “ignoran la gravedad de la violencia de género”.

El flagelo de la violencia de género se expresa en todos los ámbitos de la sociedad. Los clubes de fútbol aún no tienen incorporada la capacitación en perspectiva de género -aunque en Mendoza deberán realizarlo de forma obligatoria tras la sanción de una Ley que así lo indica- y hay contextos que no ayudan. El Estado ajustó el presupuesto para prevenir y erradicar la violencia machista. Sólo en Mendoza el presupuesto para la Dirección de Género y Diversidad del año 2024 representa un 0,01% del total provincial, con una partida de $287,484,187 - menos de $273 por mujer al año teniendo en cuenta que de acuerdo al Censo 2022 el número de habitantes mujeres de la provincia es de 1.053.962-.

El comunicado del club.

Este ajuste presupuestario impulsado también a nivel nacional por el Gobierno de Javier Milei sucede al mismo tiempo que el empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, personas LGTTBI y sus familias. Según los datos del Dossier Estadístico de Género elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la provincia de Mendoza, el 78,3% de las mujeres en situación de violencia no cuenta con obra social y el 53% declaró estar desocupada o inactiva.

El impacto por los hechos de violencia de género fue el germen de la "Ley Micaela", norma que dispone la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Los clubes de fútbol no son parte del Estado, pero el impacto social que tienen sus acciones los exceden por la popularidad del deporte. Por eso el repudio de la contratación en sus planteles de jugadores acusados de violencia de género.

“La incorporación de Villa envía un mensaje erróneo a la comunidad, especialmente a las víctimas de violencia de género. Instamos a Independiente Rivadavia a reconsiderar esta decisión y a demostrar un compromiso real con la lucha contra la violencia de género”, sostuvieron en un comunicado desde Ni Una Menos Mendoza y resaltaron que “la erradicación de la violencia de género es una responsabilidad de todos”.

El repudio en el Instagram de Ni Una Menos Mendoza.

La opinión de los hinchas

"Hay una gran parte de los socios e hinchas del club que están decepcionados por esta decisión. No solo porque en nuestro club ya pasaron jugadores con situaciones judiciales similares. Sino también, por la falta de respeto al trabajo histórico que se realizó respecto al protocolo de género", opinó una seguidora de Independiente Rivadavia. "También, hay otro sector de la hinchada que se encuentra esperanzado con la llegada de Villa, entendiendo que no es mal jugador y que podría llegar a mejorar la situación del club. Unos miramos más allá de lo futbolístico y otros solo eso", detalló la mujer.

Por su parte, un socio pleno aseguró que no todos los varones aprueban la contratación de Sebastián Villa sólo porque es buen jugador y podría mejorar la performance de La Lepra. "Si bien entiendo la situación de presión deportiva que tiene en este momento el Club; me parece comprarse un problemón de manera innecesaria. Una cosa es un escrache por alguna acusación y otra muy diferente es ya cargar con una condena (que es el caso de Villa) y que sin dudas genera un clima de malestar que en estos momentos futbolísticos no son para nada productivos", expresó.

La preocupación de Ni Una Menos

Las organizaciones que componen el colectivo Ni Una Menos pusieron en la mira el accionar y las declaraciones del club y las catalogaron como irresponsable. “Creemos que minimizó una problemática que mata a una mujer cada 24 horas”, destacó una de las voceras de la comisión de prensa de Ni Una Menos Mendoza. En respuesta a las declaraciones, del club sobreotorgarle una oportunidad al jugador para enmendar sus errores, la mujer señaló que como colectivo de mujeres no creen que la violencia de género y el abuso sexual sean errores enmendables.

Sin embargo, destacó que desde Ni Una Menos se trabaja para no caer en una perspectiva punitiva ya que "generalmente condena a las clases más bajas. Entendemos que Villa tiene el derecho a trabajar pero un jugador de fútbol no es un trabajador común, es seguido por una masa de personas. El fútbol genera fanatismos, genera identificación, entonces pensamos que nuestros jóvenes pueden entender a ese jugador como un ejemplo de vida”, explicó la referente de Ni Una Menos y agregó que “el ejemplo que da La Lepra al traer a Villa no es la forma en la que el movimiento de mujeres entiende que debería ser mirado el fútbol mendocino”.

La preocupación, aseguraron, es la minimización de la problemática de la muerte de mujeres en manos de varones y la necesidad de mostrar al victimario como tal y que la mujer que haya sufrido violencia o abuso sepa que puede denuncias a pesar del amparo que tiene el fútbol con respecto a estos jugadores.

Las causas judiciales que involucran al jugador

Hace un año, Sebastián Villa recibió una condena a dos años y un mes de prisión condicional por haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. El hecho tuvo lugar en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning.

Mientras goza de la libertad condicional, el exjugador de Boca y ahora jugador de Independiente Rivadavia, enfrenta también otra acusación por parte de otra expareja, en este caso por abuso sexual. Sin embargo, la Justicia decidió suspender temporalmente el juicio contra el futbolista colombiano, debido a un pedido de recusación presentado tanto por la defensa del acusado como por los representantes legales de la denunciante, por un arreglo entre ambas partes. Cabe destacar que una nueva condena podría implicar que Villa sea encarcelado.

Por ley, los clubes mendocinos deben capacitar contra la violencia de género

Giuliana Díaz, diputada provincial por la UCR, es la autora del proyecto que hace tan solo una semana se convirtió en Ley en Mendoza y establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñan en comisiones directivas de asociaciones civiles deportivas de primer y segundo grado de la provincia de Mendoza.

La legisladora autora de la iniciativa explicó que la importancia de la ley es la implementación de la Ley Micaela obligatoria en los distintos clubes. "La ley Micaela está, se viene haciendo los diferentes cursos en la provincia de Mendoza en los diferentes ámbitos, tanto públicos de manera obligatoria como privados. En este caso, agregamos a la materia deportiva como lo son los dirigentes de las distintas instituciones", sostuvo la diputada.

"No es un obstáculo para las instituciones, sino es un beneficio que ayuda justamente a construir una sociedad más igualitaria y equitativa con perspectiva de género", concluyó.