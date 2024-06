Tajante sentencia del sector de la construcción de Mendoza ante la paralización: "El ajuste lo pagó la obra pública nacional"

Este martes, en La Rural, arrancó el ciclo Camarco 2024. Se trata de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción donde estuvo presente el ministro de Economía Luis Caputo, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y otros mandatarios provinciales y funcionarios nacionales. Más de 2.000 obras han quedado en manos de provincias o han sido suspendidas y en total un 15% quedaron solamente en manos de Nación. Para conocer detalles de lo que dejó esta convención José Candeloro, presidente de la Camarco delegación Mendoza, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM.

"La preocupación sigue siendo grande. Lo dijo el ministro de Economía, el ajuste en su gran mayoría lo ha pagado la obra pública a nivel nacional", dijo Candeloro quien aclaró que "en Mendoza las obras con fondos de provincia se han continuado aunque se han ralentizado un poco, pero han seguido en ejecución y eso ha amortiguado un poco al sector acá en la provincia".

A nivel nacional, "los disertantes de ayer, tanto economistas, politólogos, y el ministro inclusive, dijeron que no van a salirse del rumbo. La base de esto es déficit fiscal cero, cueste lo que cueste. Hasta que no se empiece a recuperar la macro, esto no va a arrancar", comentó el presidente de la Camarco Mendoza y agregó que en la provincia, a partir de la firma que tuvo Cornejo con Guillermo Francos para la reactivación de algunas obras públicas "hace que se vuelvan a poner en marcha obras que va a seguir financiando Nación y otras obras que se va a hacer cargo de la provincia".

Las principales obras son: "La Variante Palmira, la Ruta 40 hacia el norte, la planta de red de cloacas, las obras de Paramillos, algunas obras de Aysam, el túnel y los caracoles del Cristo Redentor".

En cuanto a números, Candeloro dijo que la caída del empleo "en Mendoza ha sido menor que en otras provincias porque no tenía tantas obras con fondo nacional comparado con otras provincias. Se estima que del año pasado a la fecha hay alrededor de 3.000 puestos formales menos. Por cada puesto formal, se pierde uno indirecto".

En este sentido agregó que "hay mucha pérdida de fuentes de trabajo en el sector informal, en la obra privada. El costo de la construcción en dólares aumentó más de un 30%. Eso ha hecho que se frenaran muchas inversiones privadas".

Escuchá la entrevista completa: