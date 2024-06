La dramática postal de la hacienda por las intensas nevadas en la Patagonia

Las nevadas extremas que se registran en las provincias del Sur argentino vienen ocasionando distintos inconvenientes, desde el corte de rutas, la evacuación de personal petrolero, y problemas de abastecimiento, entre otros. A este panorama se le suma otro que afecta directamente al sector ganadero, según un comunicado que dieron a conocer las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Hace una semana, la entidad describió que los campos están cubiertos por extensas capas de nieve cubren y el suelo muestra escaso forraje, dejando a miles de animales sin alimento en la provincia de Santa Cruz.

"Hay mucha nieve que se ha congelado abajo: capas de hasta de 10 centímetros que se hizo hielo y arriba hay 40 y hasta 60 centímetros de nieve. Eso hace que por más que rasque, el animal para que pueda proveerse de alimentos durante el pastoreo. Si esto se prolonga por muchos días, comenzaremos a tener serios problemas porque empezará a morir mucha hacienda por falta de comida", explicó un productor santacruceño.

Es por esto que las gremiales rurales comenzaron a trabajar con el Gobierno provincial a través del Consejo Agrario para tratar habilitar las rutas y algunos caminos secundarios. Además, de tomar decisiones respecto de qué hacer con la hacienda bovina y ovina existente en las tierras sureñas. "Si en un período de 10 a 15 días no afloja la nieve, la situación se volverá crítica", explicaron en esa ocasión.

"La nevada hoy se ha transformado en una trampa mortal" para el ganado, señaló el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut. Foto: CRA.

Este jueves, en un nuevo comunicado, la CRA indicó que "si las intensas nevadas en el sur argentino no dan descanso y a la complejísima situación que ya viene atravesando Santa Cruz se suma la provincia de Chubut. Ya son diez días donde el clima no da tregua y de no haber cambios radicales, se avizora una mortandad importante de animales".

"Las nevadas hoy se han transformado en una trampa mortal que imposibilita el acceso a la comida por vía doble: el alimento está sepultado y la espesa capa ni siquiera permite que los animales se trasladen o que les arrime comida", expresó el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de esa provincia, Osvaldo Luján.

"Resulta muy complejo acceder a los campos. No hay caminos y la cantidad de máquinas dispuestas para destaparlos y volverlos transitables es escasa ante semejante inmensidad. Hoy no sólo no tienen que comer donde están, tampoco podemos acercarles alimento", insistió.

"Este combo de nieve más temperatura extrema deja poco margen de acción y eso permite aventurar un triste final para miles de animales", dijo Luján resignado a la imposibilidad de arrear a las miles de ovejas dispersas en los campos nevados.

Sobre la gravedad de la situación en Santa Cruz, la CRA informó que el Estado provincial acudió al alquiler de máquinas para liberar caminos, en tanto el Ejército Argentino puso a disposición vehículos blindados para repartir fardos. Por ello, por estas horas pueden verse tanques de guerra surcando el suelo nevado llevando raciones para alimentar al ganado.

"La idea es tratar de alguna manera salvar el capital de trabajo de estos productores. Hay miles de ovino y bovinos en una situación crítica. El aporte del gobierno provincial y del Ejército es una muy buena señal de apoyo. Sabemos que en semejante extensión todo resulta poco, pero son gestos que ayudan material y anímicamente", señalaron desde la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS).