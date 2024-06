Camioneros esperan que reabra el Cristo Redentor con una rotunda queja al funcionamiento de la frontera

Con la conmocionante noticia de que un camionero murió tras estar más de catorce días en un rodado esperando por la apertura del Paso Internacional Cristo Redentor. Fernando Guccioni Sousa Vieira, un camionero brasileño que se encontraba varado en alta montaña a la espera de la apertura del Paso Internacional Cristo Redentor para continuar con su camino hacia Chile, falleció este jueves.

La nevada y los camiones en el Cristo Redentor. FOTO: Archivo

El día sábado, el trabajador había sido internado en Uspallata luego de descompensarse y fue trasladado este miércoles a San Martín, precisamente al Hospital Perrupato. Desde ese nosocomio, este jueves confirmaron su muerte. Se trata del segundo fallecimiento de un camionero en alta montaña en 15 días. Ambos trabajadores falllecieron a la espera de la apertura del Paso, en medio de las intensas nevadas, y producto del intenso frío que soportaron durante días.

Camioneros varados en el ACI Uspallata.

Trabajos de la maquinaria de Vialidad.

A raíz de los hechos, hay preocupación entre los camioneros por la cantidad de días que el cruce fronterizo ha estado cerrado. Si bien han informado que desde el viernes mejoran las condiciones climáticas en alta montaña, no es seguro que el Cristo Redentor reabra. De hecho, los propietarios camioneros de Mendoza denunciaron en un comunicado oficial difundido en las últimas horas que Chile ya tiene despejada la ruta hasta los Caracoles, pero "el problema es que del lado argentino los trabajos de despeje se están haciendo con pocas máquinas y a un ritmo muy lento".

"Miembros de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) subieron hoy hasta Las Cuevas y comprobaron que el despeje del camino se está haciendo a un ritmo insólito, después de más de dos semanas de corte en el Corredor Internacional; sólo había tres palas para despejar la nieve, además de una rolba, en la zona de la Curva de la Soberanía y Horcones", destacaron oficialmente.

Trabajos de maquinarias de Vialidad Nacional Argentina en Las Cuevas.Sistema Integrado Cristo Redentor CERRADO pic.twitter.com/mKPGsZTeJT — OSVALDO (@VALLEOVA) June 27, 2024

“Hay mucho malestar en los transportes; hace 17 días que estamos esperando la apertura y hoy nos dicen que hasta domingo o lunes no abrirán, cuando las condiciones para pasar están dadas, sólo que no despejan el camino del lado argentino” explicó el presidente de APROCAM, Ricardo Squartini. A lo que el Tesorero de la institución, Carlos Messina añadió: “Argentina debe ser el único país al que no importan las exportaciones, cuando son la única fuente de ingreso de divisas, ¡un país sin dólares se da el lujo de que las mercaderías no lleguen a destino!”

Los camioneros destacaron que a las pérdidas fatales por el "frío inhumano", se le suman las pérdidas millonarias que provoca el cierre del Paso Cristo Redentor en el sector del transporte.