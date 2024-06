Una costumbre: la reina nacional de la Vendimia recibió su auto cero kilómetro

Este miércoles por la tarde se dio a conocer que el Gobierno de Mendoza le entregó el tradicional auto 0km a la reina nacional de la Vendimia que tiene Mendoza. La soberana reaccionó con mucha emoción en las redes sociales.

"Acompañamos a @agostinasaua27 a recibirlo auto 0km entregado por @telekinooficial a través del Instituto de Juegos y Casinos de @MendozaGobierno", dice el comunicado en redes sociales del Gobierno provincial difundido en la tarde de este miércoles con varias fotos de Saua posando junto a la llave de Telekino que simboliza la llave de su nuevo vehículo.

En redes sociales, la reina nacional de la Vendimia, expresó su felicidad. "Me explota el corazón", dijo en primer lugar en sus redes. Y luego reveló un detalle conmovedor: "Mi papá siempre me decía: cuando seas grande, para lo primero que tenés que ahorrar es para comprarte tu propio auto. Y yo le respondía: Pa, y si me lo gano cuando sea reina".

El posteo en redes sociales de la reina de la Vendimia.

Agostina también reveló cuál fue la reacción de su papá cuando se enteró que ahora tiene el auto que el Gobierno le entrega tradicionalmente a todas las soberanas. "Ahora te lo ganaste, tenías razón, te amo mucho", contestó el padre en un fragmento de audio que reveló la soberana salida de Ciudad de Mendoza y que se alzó con la corona en marzo de 2024.

El vehículo que fue entregado a la reina es uno perteneciente a la marca Chevrolet de color gris plata y la entrega se realizó en Yacopini Motors este miércoles.

Saua consiguió un total de 66 votos en el Acto Central y se coronó como la primera soberana que gana la corona siendo candidata de la capital mendocina en 88 años de celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia.