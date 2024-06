Fuerzas armadas: la historia completa sobre la modernización de los tanques argentinos

“¿Trajimos juguetes ahora?”, le preguntó el presidente Javier Milei a Luis Petri durante el acto por el Día de la Bandera nacional que se realizó en Rosario. “Sí, tenemos los tanques”, atinó a decir el ministro de Defensa. Se abrazaron y sonrieron. El diálogo hace referencia a la modernización de 74 unidades del modelo Tanque Argentino Mediano (TAM), proyecto que estaría en su etapa final y que el mendocino se encargó de mostrar en la red socal X. Sin embargo, el plan que festeja –con razón- el Ejecutivo, comenzó cuando el líder libertario aún no había probado las mieles de la política y no figuraba entre las personalidades más importantes de la arena nacional.

Lo cierto es que para conocer la historia completa, hay que retroceder 14 años. Según diversas fuentes especializadas, en la actualidad el Ejército Argentino posee más de 100 blindados SK-105 Kurassier de fabricación austríaca y 250 TAM. Los últimos son los que están en proceso de modernización por razones obvias: fueron diseñados en la década del ´70, y fabricados en la del ´80 y principios de los ´90.

Todo comenzó cuando Cristina Kirchner conducía los destinos de Argentina en 2010 y el país decidió avanzar en un acuerdo de entendimiento entre el ministerio de Defensa y su homónimo israelí. El proyecto contemplaba la cooperación industrial y tecnológica militar. Esa alianza fue el preámbulo para el plan de modernización de los TAM a su versión TAM 2C-A2, algo que terminaría consolidándose en 2015, aunque por diversos motivos, tardó en materializarse.

Mientras el peronismo transitaba los últimos meses de gobierno, el 27 de junio de 2015, los principales portales del país informaban que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, había estampado su firma junto a la del director del Departamento de Asistencia Exterior y Exportaciones Israelí, Mishel Ben Baruch, para dotar de tecnología israelí a 74 TAM. Un número –casi- idéntico al que podría presentar el gobierno libertario si se cumple el objetivo inicial. Sin embargo, el proyecto terminó siendo pausado por la administración del presidente, Mauricio Macri, presuntamente por falta de presupuesto.

En 2019, Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales pero la modernización de los TAM volvió a estar en agenda recién a principios del 2021, cuando Argentina e Israel acordaron salir del stand by en el que se encontraba el proyecto y pusieron un plazo de 5 años para concretarlo. Un año más tarde, se firmó un acuerdo entre el Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa. También se sumó la empresa mendocina IMPSA, encargada de modernizar la torreta.

En julio de 2023, el Gobierno nacional comunicó que la supervisión de la evaluación técnica operacional de los TAM 2CA2 había arrojado resultados exitosos. “Hoy es un día muy importante porque no solo estamos viendo el primer vehículo terminado, sino que también estamos observando la producción en marcha del segundo, todo el proceso de modernización, que es un acuerdo entre dos grandes empresas, una extranjera que es Elbit y una empresa nacional con mayoría de capital estatal que es IMPSA”, afirmó el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Un anuncio lleno de expectativas pero sin detalles

El 19 de junio, el ministro de Defensa Petri publicó en la red social X: “Se vienen los TAM C2 2024”. El texto estuvo acompañado de una imagen que permitía ver uno de los tanques que se están desarrollando en el Batallón de Arsenales 602 “Cnel. Ángel Monasterio” de Boulogne Sur Mer, ubicado en el partido de San Isidro, Buenos Aires.

El posteo del mendocino llegó luego de atravesar días complicados. El 14 de junio, MDZ dio a conocer la noticia sobre el escándalo ocurrido en la IV Brigada de Mendoza, donde integrantes de la fuerza aérea protagonizaron un festejo que incluyó bailarinas, danzas impropias para una institución militar y hasta un animador. Por ese hecho, el ministro decidió sancionar a 7 suboficiales, incluyendo el retiro obligatorio de 4 de los efectivos más antiguos. Hasta el momento, los detalles de las medidas disciplinarias no fueron divulgados.

A ese hecho le prosiguió otro que involucró a Chile. Es que el 29 de abril, la Armada argentina inauguró el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Todo comenzó a complicarse cuando las autoridades del país trasandino informaron que las fuerzas argentinas habían colocado paneles solares sobre territorio chileno. “O lo sacan ellos, o lo sacamos nosotros”, anunció el presidente, Gabriel Boric. Finalmente el tema no pasó a mayores y los instrumentos fueron retirados. Una vez solucionado el conflicto, el mandamás y referente de Convergencia Social, afirmó: “Recibimos unas disculpas por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países”. Otro error no forzado.

El último traspié llegó a través de un posteo en X, la red social que el ministro Petri utiliza frecuentemente. Para conmemorar el aniversario del primer viaje de la Fragata Libertad en 1963, el titular de la cartera de Defensa publicó un video con imágenes del navío, tripulantes y música de la película de Disney, Frozen. El posteo terminó siendo eliminado por pedido de Casa Rosada.

Mientras todo esto sucedía, el mendocino también tuvo que lidiar con el escándalo por la licitación para la compra de alimentos gourmet para las Fuerzas Armadas por 205 millones de pesos. La situación escaló tanto que llevó al ministro a gestionar la baja del pedido, algo que fue imposible cumplir por un simple motivo: la transacción ya había sido concretada, la comida distribuida y, en gran parte, consumida.

Pero ¿qué relación guarda ésta cadena de errores con la modernización de los TAM? Bueno, repasemos algunos detalles. En X Petri anunció el arribo de los Tanques, pero no ahondó en detalles sobre cuando estarán disponibles ni cuantas unidades podrán alcanzarse antes de fin de año. Desde el área de prensa del ministerio tampoco pudieron brindar información detallada, a pesar de haber sido solicitada por este medio en varias oportunidades. “Se vienen pronto”, fue la escueta respuesta. Demasiado poco para un anuncio oficial que tomó relevancia a partir de un diálogo público entre el ministro de Defensa y el presidente de la Nación.