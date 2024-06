Empleo en Mendoza: la crisis económica nacional afecta la proyección para el segundo semestre del 2024

Nicolás Aroma, el director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFI Mendoza) habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre las expectativas respecto al empleo en la provincia para el segundo semestre. El economista dio su análisis de lo que pasó en el primer semestre y de lo que se viene. Cómo repercutieron en la provincia los recortes para lograr el tan mencionado equilibro fiscal promulgado por el presidente Javier Milei y su equipo económico; y cuáles son las posibilidades de crecimiento que tiene por delante Mendoza.

Sobre los resultados registrados entre enero y junio de 2024, aseguró que "la primera mitad del año ha sido muy dura para toda Argentina. Mendoza no es la excepción. Principalmente, se ha enfocado toda la política económica en la macroeconomía, en el superávit fiscal, en las cuentas públicas. Pero después, cuando bajas a lo que pasa en la economía real, llámese niveles de consumo, nivel de inversión y niveles de empleo y de salarios, la cosa ha sido muy mala. En general, el Gobierno espera que si se destraba todo esto de la Ley Bases, puede ser como una especie de principio de la recuperación económica, pero las perspectivas hacia el segundo semestre no difieren mucho de lo que pasó en el primero", destacó el economista.

Sobre las perspectivas hacia el segundo semestre, Aroma aseguró que "no difieren mucho de lo que pasó en el primero. El mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe le indicó esto al Gobierno y por ejemplo, para la Argentina tenía previsto una caída del 2,5% del producto de la economía y lo llevó al 3,5%. Eso es preocupante porque el famoso rebote en "V" no se ve claro, no por una cuestión mágica que no se ve o se ve, no hay condiciones para decir, esta va a ser la base del crecimiento", analizó.

Esta recesión deja los costos a la vista explicó el analista: "Hay rubros que han sido muy afectados según los datos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino). Los aportes que se pagan y contribuciones muestran que el sector construcción ha tenido una caída del 60%, casi 130.000 empleos privados registrados que se han perdido. Es un sector muy afectado. Después, hay otros sectores que han sufrido mucho, como el industrial y después el comercio".

Consultado sobre si el empleo en Mendoza va a tener crecimiento en los próximos meses, Aroma explicó que "lo que se estima por parte de los empresarios es que no ven un panorama en el corto plazo de contratación, sino de despidos. Básicamente porque la economía sigue en recesión, sigue cayendo muy fuerte y todavía no se aventura un despegue. Entonces si eso no pasa, no están esperando a realizar nuevas contrataciones, por lo menos eso ha indicado las encuestas de los mismos empresarios mendocinos".

El director del CEFI Mendoza comentó que el Gobierno de Mendoza se ha enfocado "en el tema minero" para reactivar la economía. "Se están apostando todas las fichas ahí. Yo creo que hay que ser un poco más cauto con eso, pero bueno, si el Gobierno lo ha decidido algo estará viendo en ese sentido. Siempre he hecho un planteo en Mendoza, y es que tiene un nivel de dinámica y crecimiento menor a las provincias que se le parecen como Santa Fe y Córdoba. En Mendoza no tenés crédito, hay herramientas que están siendo muy insignificantes respecto de lo que tienen las otras provincias".

Finalmente, explicó que respecto a salarios, según los últimos informes, la provincia "en los públicos está entre las tres últimas y en salarios privados entre las cinco últimas".

Escuchá la entrevista completa