Trabajo en Mendoza: una pestaña abierta al empleo a través de Instagram

La cuenta de Instagram @trabajo.en.mendoza, con más de 150.000 seguidores, publica diariamente avisos laborales, facilitando la búsqueda de empleo. Muchas personas han encontrado trabajo gracias a esta plataforma creada por Pablo Rey, quien pasó por los estudios de MDZ Radio 105.5 FM. Cómo las redes sociales pueden ser herramientas efectivas para conectar empresas con trabajadores, cuál es la demanda laboral, cómo se percibe la situación, en qué momentos hubo más avisos. Rey se refirió a estas cuestiones en una amena entrevista.

Primero que nada, Pablo Rey se sumó a la consigna del día en Digamos Todo por MDZ Radio: ¿Cuál fue tu primer empleo? A lo que contó que fue de administrativo en "un conocido supermercado de Mendoza, medio día, que me permitía dentro de todo estudiar en esa época". Rey vino a Mendoza desde la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia en el 2001. "Me vine a estudiar y me quedé".

El entrevistado comentó que, si bien "mucha gente me escribe y me dice que las páginas no sirven", su primer trabajo lo consiguió por internet, "por alguna página que no era de las más famosas. No me acuerdo si era OLX, mandé creo que un domingo a la tarde y al martes ya me llamaron".

Respecto al nacimiento de Trabajo en Mendoza, dijo que "empezó en el 2018. Yo estaba trabajando en una concesionaria y me echaron a mediados de octubre por reducción de personal. Empecé a buscar laburo como todos, por las páginas comunes como LinkedIn o Facebook donde hay varios grupos". "Me llamó la atención que en Instagram, que era una red social en auge, no hubiera páginas que hicieran esto. Las pocas que había, subían un aviso cada tres cuatro días, no tenían constancia", agregó Rey y continuó: "Cuando me agarró la locura de conseguir trabajo, me estaba estresando un poquito y busqué como hobby crear la página. Siempre me gustaron las redes sociales, tuve desde Fotolog en adelante. La creé como un cable a tierra".

Pablo asegura que "al principio no pensé que iba a funcionar tanto y que iba a ayudar a tanta gente. Lo hacía como un hobby, como para hacer algo para mí. Siempre digo que es un trabajo buscar trabajo. Es estresante y te hace mal en cierto punto. Por eso siempre digo que hay que buscar un hobby, algo para hacer, correr, ir al gimnasio, manualidades, un idioma. Algo para desconectar aunque sea unas horitas. Por eso empecé a usar este Instagram. Después una cosa llevó a la otra, se empezó a masificar y se volvió un logro, se volvió relativamente un laburo".

Sin embargo, no es su principal fuente de trabajo sino que le dedica "una, dos o tres horitas, según cómo vaya al día. Todos los días subo por lo menos un aviso. Todos los días me llegan mensajes y avisos para publicar. Creo que desde que empecé, todos los días subí algo", dijo Pablo Rey quien además responde todos los mensajes que le llegan tanto de quienes buscan empleo, como de las empresas que quieren publicar sus avisos. En esa sintonía "no me imaginé que iba a llegar a que la gente escribiera para agradecer. No estaba acostumbrado, salvo a las felicitaciones de mis viejos", comentó entre risas y sumó más detalles de estos mensajes: "Gente que te dice ‘gracias a tu página pude conseguir trabajo’, ‘estuve 6 meses parado, un año’, y algunas historias que son heavy y cuando te cuentan, que te mandan un texto bastante grande y decís ‘loco, esto sirve’. Funciona, te emociona y te da ganas de seguir". Sin embargo "más de una vez me ha pasó de que te mandan un mensaje con algún insulto o algún enojo, que entiendo que se enoje porque no consigue laburo, pero yo no tengo la culpa tampoco".

Al principio del proyecto que nació como pasa tiempo, Pablo comentó que era él mismo quien buscaba ofertas laborales. "Me metía en grupos de Facebook, Linkedin y todo eso porque no tenía caudal de gente. Eso me tomaba mucho tiempo. Después por suerte empezó a moverse y la gente, cualquier persona, me mandan por ejemplo el aviso de un bar que busca mozos. Yo me contacto con el bar, pregunto, chequeo" dijo y aseguró que "siempre chequeo todas las búsquedas. Y ahora ya se ha vuelto un canal donde me contactan empresas, negocios, consultoras. Tengo como una red que están constantemente mandándome avisos. Me han aliviado un poco la carga horaria para poder responder mensajes, por ejemplo".

Como termómetro de la situación que viven las y los trabajadores en el país y, particularmente, en Mendoza Rey compartió que en los primeros meses del año "me empezó a seguir un montón de gente. El doble de la gente que me seguía por mes y no me llegaban muchos más avisos. Ahora han empezado a llegar un poquito más en comparación de los últimos dos meses que había estado medio frenado". Según él, la demanda es variada en general. Quizás a destacar el rubro gastronómico que "siempre busca gente. Todo lo que sea mozo, pastelero, es un rubro que tiene mucha rotación. Siempre pensé que era así, pero ahora que estoy adentro me sorprendo". Durante la pandemia, por ejemplo, "hubo mucha demanda del rubro de sistemas. Explotó sistemas. Me llegó una banda para laburar en su casa. Pero ahora no tengo ningún rubro que me llame la atención".

Por último Pablo Rey, creador de @trabajo.en.mendoza se refirió a la organización y costos de su pseudo trabajo: "Al principio era todo gratis. Lo hacía de onda. Hace 2 años empecé con el tema de los cafecitos que es opcional y voluntario. Yo te lo publico, si querés colaboras y sino el aviso sale igual". Y "he tratado de ponerle horarios, le dedico al mediodía y a la tarde cuando llego a mi casa y después trato de relajar".

Escuchá la entrevista completa: