Peregrina: el cortometraje que aborda la temática del aborto desde la decisión de una joven

La decisión de llevar a cabo un aborto o no es uno de los procesos más difíciles para las mujeres que tienen un embarazo no deseado, encontrándose en el medio de una decisión sobre como seguirá el resto de su vida. Esta situación es la que aborda el cortometraje Peregrina, el cual cuenta la historia de una chica que termina decidiendo seguir adelante con su embarazo.

Mariano Ramos, director de la producción, habló con MDZ en una entrevista y profundizó sobre que lo inspiró a contar esta historia que no va tan de la mano de lo que piensa la industria. Además, dio detalles sobre cómo un cortometraje con una fuerte impronta católica, no apunta a tener una visión punitiva sobre las personas que se encuentran en la duda sobre practicarse un aborto o no.

El cortometraje fue dirigido por Mariano Ramos, que integra un grupo de directores de cine católicos. Foto: Analía Melnik/MDZ.

-¿Qué es lo que te llevó a hacer este corto?

-Tiene un trasfondo mucho más extenso y que tiene que ver también con esto que me preguntas. La decisión de llevarlo adelante tiene que ver con una situación particular que le pasa a cada mujer, pero es recurrente, y mucho más en estos tiempos, de preguntarse: ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con lo que me está pasando?

-¿Por qué arriesgarse en el mundo del cine, en el mundo de las artes, a hacer algo que el mundo del cine y de las artes no comparte o no hay tanto espacio?

-Precisamente por eso, para hacer algo de lo que mucho no se ve, que somos pocos los que hacemos este tipo de historias y somos muchos lo que vivimos. Esta experiencia que millones de personas vivimos, es una experiencia de fe. ¿Por qué no compartirla, no? Como cualquier otra experiencia que directores, guionistas o productores plasman en un corto una película. Bueno, esto es una experiencia. Diferente de otra, ni mejor ni peor, pero es trascendental.

-¿Creés que hay mucho por hacer en lo que es el audiovisual así religioso?

-La verdad que nosotros hemos recibido de la gente una muy buena devolución, una devolución amplia también porque tenemos miles de comentarios en nuestro canal de YouTube, en el en el video y la gente te dice "hagan más", "queremos más", "necesitamos más de estas cosas". Aún estando The Chosen y otras producciones internacionales, que no son tantas. La gente pide cosas nacionales también y en el país somos muy poquitos.

-Más allá de que la cuestión del aborto puede tener visiones dispares en un montón de espacios, ustedes eligen dar una visión que es no es punitiva sobre la persona que está en esa decisión. O sea, no van al al castigo. ¿Cómo te llevás con esa idea que sí tiene mucha gente dentro del catolicismo?

-La verdad es que nosotros y cuando yo me siento a escribir el guion, armo el personaje de la protagonista, que es una chica que está embarazada, que no sabe si seguir con el embarazo o no, por situaciones, por su contexto. Y es una chica que no reza, es una chica que llega a Luján por una decisión más de ir a ese lugar que le hace recordar a su mamá. No es la historia de una chica de una parroquia que, aunque la historia termina en Luján, no es impulsada por la decisión de una chica de fe de ir a buscar un signo de fe y tampoco decide no abortar en primera instancia por una cuestión moral o religiosa. Es una chica con una duda como hay un montón de chicas con dudas y es una chica que no tiene un vínculo con Dios y con la oración. Simplemente ese personaje se encuentra con algo, con una palabra, con una invitación y decide en base a esa invitación que la termina seduciendo.

