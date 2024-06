Este fue el impacto del programa “Perros de terapia” para asistencia judicial

En el marco del Día del Perro, que se conmemora cada 2 de junio, el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó la primera evaluación de impacto del programa “Perros de terapia para asistencia judicial”.

El estudio se realizó entrevistando a niñas, niños y adolescentes, de entre 3 a 17 años, para evaluar la efectividad del programa y su impacto.

Tres perros, Donna, Titán y Brownie, tienen una función específica: acompañar a los menores en las instancias previas a la declaración que realicen en la Sala de Entrevistas Especializadas.

“Casi la totalidad de las chicas y los chicos que declararon en el Ministerio Público Tutelar dijeron haberse sentido mejor con la presencia de los perros”, fue la principal conclusión a la que arribó el organismo de CABA (MPT) durante la presentación de la primera evaluación de impacto del programa "Perros de Terapia para Asistencia Judicial”.

En el Día Nacional del Perro, el Ministerio Público Tutelar dio a conocer la primera evaluación de impacto del programa "Perros de Terapia para Asistencia Judicial”. Foto: MPT

El informe fue realizado a través de un estudio exploratorio en base a entrevistas y metodologías cuali-cuantitativas para medir la calidad de servicio que brinda este programa, con encuestas autoadministradas que se realizaron desde mayo de 2023 a marzo de 2024.

De esta forma, se documentaron las experiencias de operadores judiciales que trabajan con los perros, como así también las de las las niñas, niños y adolescentes que han prestado declaración en la Sala de Entrevistas Especializada o han sido evaluados por el Equipo Técnico Infanto Juvenil del MPT.

“Los perros son un gran apoyo para el equipo de profesionales en la tarea de entrevistar a niñas, niños y adolescentes que vienen a declarar como víctimas de delitos. Nuestro trabajo está centrado en que el paso de los chicos por la Sala, que cuenta con la atención del equipo de profesionales y a la que hemos sumado este programa, sea una instancia que evite la revictimización para dar paso a una etapa de reparación. La evaluación será continua ya que nos ayuda a mejorar nuestro servicio de justicia", explicó la asesora general tutelar, Carolina Stanley.

Como resultado del estudio, se determinó que de los 168 menores que completaron la encuesta, el 16% tenía entre 3 y 5 años y el 84% tenía de 6 a 17 años.

Según el informe, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de entre 6 a 17 años consignó que su experiencia fue igual o mejor de lo que se esperaba; mientras que los restantes dijeron que se sentía nerviosos al momento de la llegada. El 21% señaló que se sentía contento y el 19% que se encontraba tranquilo. Sólo siete del total dijeron sentirse ansiosos y otros siete, tristes, al momento de arribar al organismo).

Pero lo más importante a destacar es que, más allá del estado anímico al momento de llegar al MPT, la mayoría de las víctimas de este rango de edades, respondió que la participación del perro de terapia los hizo sentir mejor.

Entre las respuestas obtenidas en el estudio, se escucharon frases como: “Titán y Brownie me hicieron sentir más contenta para entrar”; “Fue muy bueno, es un perrito hermoso que me tranquilizó demasiado”; “Me hicieron sentir bien a pesar de lo que me pasó”; “Me sentí como si estuviera con mi perra”; o “El entrenador de Donna, me ayudó a peinarla y también a que ella me dé la patita. Después, Fer me ayudó mucho en las preguntas y también me ayudó más o menos a resumir lo que pasó”. Los perros de asistencia judicial ya acompañaron desde el año 2019 a 1.251 niños y niñas a declarar. Foto: MPT

Por su parte, la Asesora General Tutelar Adjunta de Menores, Laura Grindetti, quien está a cargo la coordinación integral de la SEE, indicó: “ el 80% de las chicas y los chicos que deben declarar en el Ministerio Público Tutelar han sido víctimas de abuso sexual y atravesado situaciones traumáticas, miedo y angustia. Los perros en esta instancia cumplen un rol fundamental en la contención a la hora de habilitar la palabra para que puedan contar lo vivido. Así fue relatado por los chicos y las chicas a través de los mensajes y dibujos”.

Por otra parte destacó: “realizamos un trabajo colaborativo y de asistencia técnica con otras jurisdicciones promoviendo el formato y metodología del Programa Perro de Terapia para Asistencia Judicial y así multiplicar la experiencia para seguir garantizando el derecho a ser oído de chicas y chicos de todo el país".

Por último, se aclaró que Titán y Donna, de raza Golden Retriever, junto a Brownie, un Australian Labradoodle, conformaron en 2019 el primer equipo de perros de Asistencia Judicial del país. Ya acompañaron a 1.251 niños y niñas a declarar.