Cuáles son las ciudades argentinas más baratas para comprar un inmueble

Un informe reciente publicado por el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella destaca a tres ciudades de la Argentina entre las más económicas de América Latina para comprar un departamento.

Este estudio, titulado Relevamiento Inmobiliario de América Latina (Rial), evaluó el precio del metro cuadrado en dólares en 14 ciudades de 9 países de la región durante el mes de marzo. Los informes se publican dos veces al año y se focalizan en barrios de características similares de las distintas ciudades.

"En América Latina, los inmuebles residenciales habitados por sus clases medias y medias-altas suelen ser también un importante vehículo de ahorro de largo plazo de tales sectores sociales", destaca el documento.

El relevamiento muestra que Montevideo, la capital de Uruguay, lidera la lista con los precios más altos, seguido por Ciudad de México, donde el costo por metro cuadrado asciende a US$ 3.289 y US$ 2.981, respectivamente. Estas cifras contrastan notablemente con las de las ciudades más asequibles del estudio. Más atrás Monterrey (US$ 2.836) y Santiago de Chile (US$ 2.707)

En el extremo opuesto del espectro de precios, Rosario y Córdoba se destacan como dos de las ciudades argentinas más económicas para la compra de inmuebles. Junto a estas, también se encuentran Quito en Ecuador y Bogotá en Colombia, consolidándose así un grupo de urbes donde los costos inmobiliarios son considerablemente más bajos.

En el mismo sentido, el informe de la Universidad ubicó a Buenos Aires como la sexta ciudad más cara de América Latina con US$ 2427.

Ranking de ciudades. Foto: Univ. Di Tella

El relevamiento se basó en los precios publicados en portales inmobiliarios y consideró tres valores diferentes: dólar nominal, dólar real y moneda local real.

Según el informe, "el precio en moneda local real está ajustado por la inflación de cada país, mientras que el precio en dólares reales utiliza la inflación minorista de Estados Unidos". Esta metodología ofrece una visión más precisa de los costos ajustados por las variables económicas locales e internacionales.

"En promedio, los precios subieron 3,1% en dólares nominales, 1,6% en dólares reales y bajaron 6,6% en moneda local real. O sea, la cantidad necesaria para adquirir un m2 subió en dólares billete y en dólares ajustados por inflación de EEUU y bajó en moneda local ajustada por inflación", explica el documento.

Qué pasa en Rosario

Un análisis adicional del mercado inmobiliario de Rosario, presentado por la plataforma PROPIA, mostró que en marzo pasado había 43.528 propiedades en venta en la ciudad, de las cuales el 85% eran departamentos, predominando los monoambientes y aquellos de un dormitorio. Además, el 30% de estos inmuebles estaban ubicados en el centro de la ciudad, lo que destaca una concentración importante.

El informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) detalló que entre diciembre y marzo, los precios de venta en Rosario presentaron comportamientos diversos, con algunas zonas experimentando aumentos y otras registrando caídas. Esta variabilidad refleja la dinámica del mercado inmobiliario local y las diferentes fuerzas económicas que influyen en los valores de las propiedades. Rosario económica para inmuebles. Foto: MDZ

Rosario se posiciona como una ciudad accesible para la compra de inmuebles dentro del contexto latinoamericano, según el informe Rial. La diversidad en la oferta y en los precios de las propiedades, así como la comparación con otras ciudades de la región, proporciona una visión integral del mercado inmobiliario actual en esta ciudad argentina.