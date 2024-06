Caso Lorenzo Somaschini: el recuerdo de otras pérdidas infantiles en el mundo del deporte

El mundo del motociclismo, sobre todo de Argentina, se encuentra de luto tras la muerte de Lorenzo Somaschini, el piloto rosarino de tan solo 9 años que estaba dando sus primeros pasos en el deporte. Este caso generó tal conmoción que revivió otras pérdidas por parte de otros niños y adolescentes deportistas.

Luego de ser atendido en la sala de emergencias del autódromo, Somaschini fue trasladado al Hospital General de Pedreira, Brasil. Allí permaneció hasta la madrugada del sábado, cuando fue trasladado al Hospital Albert Einstein de San Pablo, donde falleció minutos antes de las 20 horas del lunes 17.

Las tragedias en club Independiente de San Cayetano

La desgracia le ha tocado la puerta a varios futbolistas jóvenes, como fue el caso de Thiago Baca, defensor de Sexta División del club Independiente de San Cayetano, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El muchacho de 17 años se descompensó durante un entrenamiento el 22 de febrero del 2023, pasadas las 17 horas, en una de las canchas auxiliares y perdió la vida ese mismo día.

A solo 15 meses de esta muerte que conmocionó no sólo a su plantel, sino al resto del país, las noticias cambiaron de nombre pero no de club. Yandel Romagnano, de 14 años y quien también participaba en San Cayetano, falleció en circunstancias similares: el delantero se descompuso en plena ejercitación con sus compañeros, se desplomó en la cancha y no pudieron salvarlo.

Gran pérdida en el mundo del hockey

Otro caso que conmocionó al mundo fue el de un menor de 11 años que murió como consecuencia de ser impactado por un disco de hockey en el cuello durante un entrenamiento en Saint-Eustache, Quebec, Canadá. El incidente se desarrolló el 12 de diciembre del 2023.

Si bien llevaba consigo el equipo de protección necesario, resultó gravemente lesionado tras el golpe. Se lo trasladó inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Montreal, pero no lograron salvarlo.

El caso de Tiago Cricenti

En abril de este año, resonó el nombre de Tiago Cricenti, un jugador argentino de las inferiores de la Séptima División de Cambaceres, que perdió la vida tras descompensarse en pleno partido, que disputaba su equipo contra General Lamadrid.

Con tan sólo 16 años, el muchacho sintió un dolor en el pecho, vomitó y se desmayó en el campo de juego. A pesar de ser asistido rápidamente y trasladado en un vehículo particular hasta el hospital Cestino de Ensenada, no lograron salvarlo.