Salidas Inclusivas, la ONG que busca inclusión para niños con espectro autista

Yoru Jocker es voluntaria de Organización No Gubernamental (ONG), Salidas Inclusivas. La organización se enfoca, entre otras cosas, en el trabajo conjunto con cines y teatros para avanzar en la existencia de lo que se conoce como 'funciones distendidas' para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y con diversas discapacidades como pueden ser las motrices. Del proyecto forman parte empresas de cine como Cinemark Hoyts, e industrias importantes como es Disney. Como pretexto en el Día del Autismo, desde MDZ Radio 105.5 FM se estableció comunicación con Yoru quien, además de ser parte de la ONG, es mamá de dos nenes con espectro autista y brindó información muy relevante para abordar el tema.

Yoru Jocker comentó que el trabajo con Disney otras empresas importantes "ha impactado positivamente porque hablamos de familias con niños y niñas con autismo, pero también con discapacidad en general. Algo tan simple como ir al cine, o ir a ver una obra de teatro era algo imposible. La posibilidad de tener contacto con Hoyts, Cinemark, Disney que participan para las experiencias de cine y demás, fue muy bien recibido no sólo en Buenos Aires sino también en otras provincias incluyendo Mendoza, donde se vendieron todas las entradas de ese tipo de funciones que se llaman funciones distendidas".

En este tipo de funciones "se tiene en cuenta el tema del volumen, que no esté tan fuerte, el tema de la luz, que no está la sala oscura, sino que hay luz tenue porque hay toda una cuestión sensorial dentro de las neuro divergencias donde todo esto es muy importante y afecta. Es para que tengan la experiencia de disfrutar en paz el espectáculo, que puedan moverse por la sala, que puedan hablar, que el ruido no esté tan fuerte, que tengan un poco de luz tenue".

Yoru explicó que para sumarse a este proyecto, primero que nada "hay que tener muchas ganas y empatía porque parece algo simple y que simple pero falta un montón. También tener ganas de informarse. Por ejemplo, en Salidas Inclusivas tenemos un menú con pictogramas para restaurantes, que es para hacer más fácil la accesibilidad cognitiva. Eso es completamente gratis. Son pequeños pasos que, si uno tiene ganas, se puede lograr una sociedad más accesible y amena para todos".

La entrevistada sumó: "Soy mamá de dos nenes con autismo, así que un poco sé también de las limitaciones y a partir de empezar a mover un poco toda la maquinaria de la inclusión y de la convivencia, veo cómo empezaron a cambiar las cosas estos últimos años". De sus hijos, "el pequeño habla y el más grande no. Se comunica por comunicación aumentativa por medio de un dispositivo en su iPad. A él le afecta demasiado todo este tema de los ruidos, las luces. Nunca habíamos podido ir al cine a una función común, recién a partir de las funciones distendidas pudimos tener la experiencia. La primera vez que fuimos, hace dos años, me super emocioné, lloré un poquito, pero no éramos la única familia. Es una realidad bastante cruel, pero muy común en las familias que tienen personas con discapacidad".

Respecto a la extensión de la ONG Yoru comentó que, por ahora sólo se encuentran en Argentina. Sin embargo, utiliza Instagram @crónicasautistas para recomendar lugares inclusivos. "Tuve la oportunidad de viajar un poquito por Argentina y, por ejemplo, recomendé algunos lugares inclusivos para hacer esquí adaptado. También sé que en la Fiesta de la Vendimia hay entradas gratuitas para personas que tienen certificado de discapacidad (CUD). Estamos muy al tanto de lo que es inclusión a lo largo y ancho del país".

Por otra parte, resaltó que en los teatros viene más lenta la adaptación "sobre todo por la dificultad arquitectónica. No es solo para personas dentro del espectro, sino también personas que tienen movilidad reducida, que usan silla de ruedas y hay un montón de teatros que son edificios muy antiguos y, por una cuestión de patrimonio, no piensan en remodelarlo y no te pueden poner una rampa".

Por último Yoru agregó que "cada vez se habla más de autismo en general, en todo lo amplio del espectro. Se ven más realidades, se está empezando a detectar autismo en las niñas, en las mujeres. Eso es algo que antes, por una cuestión de sesgo de género en el diagnóstico, no se daba. Hay muchos profesionales que se están formando desde el paradigma de la neuro divergencia, así que se encuentran profesionales muy empáticos y actualizados. Cosa que hace un par de años, no sucedía".

