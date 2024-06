Juicios por Jurados: "Los datos del primer informe en el país son auspiciosos"

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus) realizó hace pocos días un encuentro nacional en el que fueron presentados los ejes claves para una medición en todos los poderes judiciales provinciales que ya han implementaron el sistema de juicios por jurados.

En ese marco, se compartieron los resultados del primer relevamiento elaborado sobre todos los enjuiciamientos con jurados realizados en el país durante el año 2023.

Entre los datos más relevantes, el informe reveló que, durante el año pasado, los tribunales argentinos celebraron 301 juicios con jurados y concretaron 1004 audiencias orales. En 154 debates, se analizaron causas por homicidios dolosos.

La base, que pretende actualizarse semestralmente, contiene información proporcionada por cada uno de los poderes judiciales provinciales respecto a cada causa judicial.

Algunos de los datos más llamativos del relevamiento es que este sistema debutó en el país tras la reforma legislativa en 2005 en la provincia de Córdoba mediante la Ley N°9182. A partir de entonces, otras provincias fueron incorporando sus tribunales por jurados. Desde esa fecha hasta la presente, esas provincias son: Buenos Aires (2014), Neuquén (2014), Mendoza (2018), San Juan (2018, aunque en la actualidad con la modalidad suspendida), Chaco (2019), Entre Ríos (2019), Río Negro (2019), CABA (2021), Catamarca (2021), Chubut (2021) y Santa Fe (2024, normativa aprobada pero pendiente de aplicación).

Es decir, 12 de los 24 distritos del país ya adoptaron esta modalidad de juicios. El dato es muy auspicioso según confirmó a MDZ, Andres Harfuch, vicepresidente de la Asociación de Juicio por Jurados (AAJJ).

"Es muy auspicioso esta iniciativa de la JUFEJUS, que es la Junta Federal de Cortes y que agrupa a todas las Cortes Supremas de Justicia locales. Me parece que hay un nombre propósito de finalmente hacer cumplir con la Constitución Nacional en todo el territorio del país, como siempre soñaron los que redactaron la constitución de 1853", afirmó.

Un ideal constitucional

"Nuestra Constitución tres veces exige que todos los delitos graves se juzguen por jurado. Argentina, durante muchísimos años incumplió esto, y todavía el Congreso adeuda una ley que responda a este mandato constitucional. Aún así, distintas provincias avanzaron en la materia, arrancando con Córdoba en el año 2005. Pero desde el 2011 hasta la actualidad, una cascada de provincias han empezado a aplicar los juicios por jurado, al punto tal que hoy ya tenemos la mitad del país con distritos que ya han sancionado sus propias leyes. Así fuimos llegando a este relevamiento que terminamos de hacer y que señala que el año pasado, se hicieron 301 juicios por jurado", explicó Harfuch. Andres Harfuch, vicepresidente de la Asociación de Juicio por Jurados (AAJJ). Foto: INECIP

En términos de calificar estos datos, el abogado y vicepresidente de la AAJJ, subrayó que dicha cifra "es una enormidad para un país que siempre incumplió con la Constitución".

Harfuch destacó que hay que multiplicar por 12, esa cifra de 301 juicios por jurados, que son los ciudadanos que cumplieron esa función en un proceso judicial, y sumarle además las personas que fueron sorteadas como suplentes y todos quienes pasaron por la Oficina de Selecciones.

"Han pasado miles de ciudadanos argentinos que han tenido en sus manos el poder de aplicar la ley penal de manera directa y sin intermediar. Esto sí es el ejercicio de la democracia en el Poder Judicial. Es decir, son los ciudadanos los que toman las decisiones, y este relevamiento pone en cifras un fenómeno muy importante que viene ocurriendo en las provincias y que marca que definitivamente vamos yendo hacia el ideal que tuvieron quienes fundaron la Argentina: que todos los juicios se realicen por jurados", aseveró.

Algunos datos

Es de destacar que, según el informe, de los 301 juicios por jurados en Argentina durante 2023, se cumplieron 1.004 jornadas de juicio y hubo 516 imputados.

La provincia con más cantidad de procesos bajo esta modalidad fue Buenos Aires con 126 juicios, seguida por Córdoba con 69 y Entre Ríos, con 39. En Mendoza, en tanto, sólo se realizaron tres procesos.

Aún así, por localidades, Córdoba Capital fue la ciudad con más procesos que incluyeron este sistema (41), seguida de la ciudad de Resistencia en Chaco (17) y el partido bonaerense de San Martín (15 juicios). En el año 2023, hubo 301 juicios por jurados en Argentina, se cumplieron 1.004 jornadas de juicio y hubo 516 imputados. Foto: Justicia Córdoba

De entre los 516 imputados, un 62,4% (322 personas) fueron condenadas, de las cuales 59 fueron por condenas mixtas, mientras que el 24,61% fueron absueltas (127personas). El restante 12.99% aun no tienen condena o los juicios se encuentran suspendidos o estancados.

Doce hombres en pugna

Para Harfuch, estos datos arrojan, por un lado, un amplio crecimiento de este sistema sobre bases muy firmes; por el otro, está demostrando que el jurado de la Argentina, que muchos decían, no funcionarían porque vienen de una tradición extranjera, sí lo están haciendo y muy bien. Hay cosas que mejoran, por supuesto, pero la gente común nos está dando una lección", reflexionó.

Aún ante el aumento de casos, el camino sigue siendo gradual. Es decir, no todos los crímenes son juzgados por jurados populares. "Había que experimentar primero y consolidar la experiencia. Por eso, primero se arrancó con los delitos muy graves como homicidios calificados, que conllevan condenas perpetuas, y también homicidios simples, abusos sexuales graves, comercialización de estupefacientes, y, sobre todo, de violencia institucional", detalló.

Uno de los casos más emblemáticos fue el caso de la masacre en San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires el año pasado, donde condenaron a cuatro policías. Pero también hay en carpeta otros tantos que han tenido una amplia difusión en los medios, como el femicidio de Cecilia Strzyzowski en el Chaco, donde está acusado el Clan Sena. "Ese juicio en el Chaco va a ser por jurado", confirmó Harfuch.

Otro de los juicios que podría ser por jurados, porque lo solicitó una de las imputadas, es el caso de la muerte de Diego Maradona donde hay ocho imputados. "De seguro va a acaparar la atención de todo el mundo", adelantó sin mayores datos.

"En general, el sistema es muy inclusivo. Cualquier persona entre los 18 y 75 años está obligada, si la convocan, a ser jurada. Pero hay algunas razones para las que no se puede serlo: pertenecer a alguno de los tres poderes jerárquicos del Estado, judicial, ejecutivo y legislativo, ser miembro de la Fuerza de Seguridad Activa, o de un clero reconocido. En todo el mundo, fueron jurados populares desde Paul McCartney o Tom Hanks a Barack Obama o Madonna. No importa que seas conocido o no conocido, es el ´pueblo´ el que decide en los casos graves", puntualizó. "12 hombres en pugna" muestra el funcionamiento de un juicio con jurado y se convirtió en ícono en el mundo para educar sobre esta modalidad. Foto: IMDb

También recordó que bajo este sistema también se lo juzgó a Donald Trump, que fue presidente norteamericano y actualmente se volvió a postular para volver a la Casa Blanca. "El poder que tienen estas personas son su anonimidad; son jurados accidentales, porque vienen una vez a un juicio y nadie los conoce. Son el tribunal judicial más independiente e imparcial frente a un caso grave. Ellos van a poder juzgar con objetividad, porque de su veredicto no depende si los echan del trabajo o si ascienden en su carrera. En cambio, un juez técnico está todo el día haciendo ese tipo de especulaciones. Por eso considero que es un gran fenómeno lo que está pasando en la Argentina con los juicios por jurados", señaló.

"Como tienen que llegar a la unanimidad, los doce jurados tienen que estar de acuerdo y debatir. Y es en esas discusiones en donde empiezan a aparecer las pruebas falsas, los errores. Los jueces técnicos no deliberan de ninguna manera como deliberan los jurados; al menos no lo hacen desde ese nivel. Esa es la razón de por qué esta modalidad fue incluida en nuestra constitución", subrayó.

Por último, recordó que una buena forma de conocer cómo funciona el sistema de juicio por jurados es a través del film "12 hombres en pugna", estrenado en 1957. De hecho, la provincia de Buenos Aires usó unas 2.000 copias del clásico de Hollywood para distribuir en pequeñas ciudades, pueblos y universidades a fin de educar a la población, a los abogados y a los jueces respecto de que los jurados pueden trabajar de forma efectiva. Después de todo, aún hay 12 distritos que todavía no adoptaron este sistema a casi 20 años de su incursión en el país, con la experiencia de Córdoba en el 2005.