Modelo para armar: ¿desarmados?

¿La realidad nos encuentra desarmados?

Y el armazón de las imágenes…

Nos pasa recién creer cuando nos convence que creen en nosotros.

¿Qué es la mirada?

Un ave mansa ignorada.

No se la había visto en vuelo…

“ Las cosas no son tan tangibles ni tan susceptibles de ser descriptas como suele hacernos creer. La mayor parte de lo que ocurre es inexpresable, se consuma en un espacio en el cual jamás ha penetrado palabra alguna.”

Cartas a un joven poeta. Rainer María Rilke

¿Cuánta oscuridad habrá en mí que no te alcanzo a ver tal como sos…? Porque no me puedo ver como soy…

La poesía atraviesa la tempestad de las imágenes y salva a la rosa.

¡Así salvamos la mirada! En lo mirado en la mirada del otro….

Ilustración de Juan Barros.

Creer es el talle de la voluntad.

Somos lo que necesitamos creer.

¡Contigo, puedo creer en mí!

¡Que no nos roben la mirada!

Tal como nos mira Dios…

Nos inspira lo que nos trasciende.

Sos tus preguntas.

Solo podés dar tal como sos.

Nos hace sentir seguros tal como somos más que como queremos ser.

Lo que nos sincera nos desarma.

¿De defenderse de uno mismo?

¡Como descansás… sos!

A los pobres les hace falta lo que necesitamos.

Mis problemas se evidencian en el lugar del otro.

El perdón es la mejor oportunidad.

Como me mirás puedo mirarte.

Como te miro podés mirarme.

¡A dejar huellas de prójimo!

Ilustración de Juan Barros.

Porque no te amaron…

La mejor explicación es: Porque no te amaron…

Y la dignidad que es el tiempo.

Lo que hacés es lo que sos.

Tu desnudez es tu credo.

No sabés decir no si no sabés decir SÍ.

Lo que no podés dar es lo que no podés ser.

Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.