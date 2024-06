Estudiantes argentinos ganaron un concurso internacional con su proyecto de detección de monóxido de carbono

Micaela Quiroga volvió de México con una gripe bastante molesta y con un reconocimiento enorme de la mano de su compañero Franco Moreno. Ambos jóvenes pampeanos, de 18 años, ganaron el premio oro en el Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología, gracias al detector de monóxido de carbono que diseñaron, el cual destacó entre los 160 proyectos que habían llegado a esa instancia.

En diálogo con MDZ, la muchacha recordó el entusiasmo que tenían mientras se dirigían a Guadalajara; sin embargo, al llegar y ver el resto de las propuestas se dieron cuenta de lo difícil que sería resaltar entre ellas: "No esperábamos un oro, quizás un bronce o una mención especial".

El Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología fue organizado en la Universidad de Guadalajara. Foto: Gentileza

Sin embargo, la derrota no estaba ni cerca de ellos. "Me acuerdo que empezaron a nombrar. Pasó bronce, no nos mencionaron, pasó plata, plata alta, tampoco. Y cuando llegan los oros, aparecemos en la pantalla para recibir el cuarto oro. Fue el éxtasis", recordó la muchacha.

La competencia fue organizada por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT) y se desarrolló entre el 20 al 23 de mayo en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ambos alumnos representaron a nivel internacional a la EPET N° 6 de Realicó, La Pampa, y fueron acompañados y asesorados por el profesor Daniel Morales.

Video: el proyecto que los llevó al oro

El lunes 20 iniciaron con las presentaciones culturales: ambos estudiantes enseñaron las costumbres argentinas, hablaron de los bailes típicos, eventos históricos e incluso de personalidades relevantes, que iban desde René Favaloro hasta Juan Manuel Fangio.

La adrenalina y la ansiedad sólo se fueron acumulando hasta que, finalmente, el martes 21 y el miércoles 22 se desarrolló la competencia. Para Micaela, era la primera vez que sobrevolaba las fronteras del país, sin imaginarse que volvería con el mayor reconocimiento. En el caso de Franco, que en ese entonces tenía 17, debió realizar varios papeleos por ser menor de edad y estuvo siempre sobre la cuerda floja, debatiendo sobre si ir o no, hasta que finalmente el destino lo encontró arriba del avión.

"Nuestro proyecto se trata de un sensor de monóxido de carbono. Es un sensor inteligente, que a parte de brindar una alarma visual y sonora cuando detecta que hay monóxido, enciende dos extractores en la habitación para que se renueve el aire", explicó Quiroga. En paralelo, dispara una llamada telefónica de emergencia hacia algún familiar y bomberos.

Micaela y Franco ganaron el Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología. Foto: Gentileza

Ya presentaron un diseño comercial, e incluso estuvieron hablando con empresarios en la competencia. El privilegio del premio, que les da un pase directo al mundial, les puede llegar a abrir las puertas a empresas y demás entidades inversoras para llevarlo adelante.

El futuro de ambos muchachos es prometedor. El muchacho apunta con firmeza a la Ingeniería Mecatrónica en su provincia. En el caso de Quiroga, que en realidad busca salirse un poco de la robótica, pero no tanto de la tecnología, se proyecta estudiando el año que viene en Córdoba la carrera de Ingeniería civil, para después enfocarse en diseño de interior y exterior.

"Estoy contenta, pero sobre todo me siento muy orgullosa de haber representado bien y haber dejado en alto a la EPET, que aunque ya tiene varios reconocimientos, ninguno en este concurso. Fue un éxtasis el decir que pudimos traer algo para el EPET, que es este oro", cerró la joven.

Monóxido de carbono: un asesino silencioso muy común

Según cifras del ministerio de Salud de la Nación, en Argentina fallecen en promedio 250 personas al año por este asesino silencioso: el monóxido de carbono. Ocurre en todo el país, pero en La Pampa es un escenario recurrente, sobre todo durante el crudo invierno que se vive allí. "Nos venía pasando mucho en nuestra localidad. Por ejemplo, en un Internado en el Agro de Realicó se intoxicaron 40 alumno y el celador que los cuidaba también", recordó.

Franco y Micaela representaron a la EPET N° 6 de Realicó, La Pampa. Foto: Gentileza

"Vimos que había una problemática, decidimos empezar con eso. Buscamos qué había en el mercado, que todos tenían una alarma. Lo empezamos a calibrar al sensor con respecto a lo que veníamos investigando, eso se calibra por partes por emisión de monóxido de carbono que hay en el ambiente. Lo comparamos con Camuzzi Gas Pampeana", comenzó relatando la alumna, y luego sumó: "En lo que estábamos desarrollándolo, la mamá de nuestro asesor se intoxica y bueno termina siendo fatal la situación tras varios días, pero después de que pasó esto empezamos a meterle mucho más".

La situación en México: "nos cuidaron mucho"

En el marco de las elecciones desarrolladas en México, las cuales ganó la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, la situación del país se ha tornado oscura. El país cosechó, entre junio del 2023 y mayo del 2024, un total de 38 asesinatos, 17 secuestros, 77 atentados y 131 intimidaciones, todo dirigido a postulantes o candidatos a algún cargo de elección popular.

"El domingo (19) temprano teníamos que salir a Guadalajara, habían una manifestación por las elecciones, entonces nos recomendaron salir bien temprano y nos pidieron del mismo hostel donde estábamos un uber. No pudo venirnos a buscar, tuvimos que caminar dos o tres cuadras, no lo dejaba pasar la policía, pero la persona de seguridad nos acompañó, vio que subiéramos nuestras cosas al auto, y ahí podes irte", relató Quiroga.

Claudia Sheinbaum ganó las elecciones de México.

Al llegar a la localidad mexicana donde se desarrolló la competencia, pararon en una casa que pagó la SOLACYT. "Las personas fueron muy cálidas, muy amables. Nos sentimos cuidados en todos los sentidos. Los ubers que nos llevaban siempre nos decían 'fijate, este es un lugar seguro, pero no te muevas para allá, no te conviene caminar en tal dirección, traten de manejarse por acá, no anden solos, traten de salir de día'".

Además de las 38 personas que fueron asesinadas, todos postulantes o candidatos a algún cargo de elección popular, se contabilizaron 17 secuestros, 77 atentados y 131 intimidaciones. Se apuntó directamente a narcotraficantes.