La DGE festeja un avance en la fluidez lectora de primaria y secundaria

El ministro de Educación y titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, junto con la directora de Evaluación de la Calidad Educativa, Romina Durán, presentaron los resultados del Censo de Fluidez Lectora. Durante la primera medición anual destacaron que hubo un récord de estudiantes e instituciones que participaron, con una cobertura del 91% de los estudiantes y el 99% de las instituciones educativas que son las encargadas de la carga del registro y la evaluación de cada uno de los estudiantes.

“En tercer grado el dato interesante es que hemos mejorado un 30%”, explicó Durán en relación a la primera medición del 2023, ya que, en ese momento la sumatoria del nivel crítico y el básico superaba el 80% y hoy bajó al 51%. El director general de Escuelas, destacó que esto es alentador porque además, “es la primera medición y generalmente el resto del año va mejorando porque lo que se hace son acciones focalizadas en cada grado, en cada escuela, con horas de apoyo, con distintas estrategia para que estos chicos mejoren”.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

En el caso de la medición en sexto grado, la mejora es menor pero está presente con un 8,9% de estudiantes que demostraron un avance. En comparación al año pasado, “tenemos mayor cantidad de estudiantes entre nivel medio y avanzado. La sumatoria nos da más alta que la sumatoria del año pasado”, indicó Zalazar.

Asimismo, en el primer año de la secundaria “hemos mejorado 5 puntos porcentuales con respecto a la medición 2023 y hemos también se ha agrandado la cantidad de desempeño medio”, que arrojó un 51,1% en la primera medición del 2024 mientras que en la primera del 2023 fue del 40,9%.

Foto: DGE.

A diferencia de otras evaluaciones nacionales o, incluso internacionales, los funcionarios de la DGE resaltaron que el Censo de Fluidez Lectora es el primero que realiza un seguimiento de los estudiantes. "La herramienta permite hacer un seguimiento real de la trayectoria del mismo grupo, no estamos comparando tercero contra terceros propiamente, sino lo que estamos haciendo es mostrando, cómo evoluciona el mismo grupo de estudiantes que no es un detalle menor, ya que esto no se puede hacer en ningún otro dispositivo de evaluación tanto nacional como los internacionales porque no hacen seguimiento de los mismos estudiantes”, sostuvo de directora de Evaluación de la Calidad Educativa.

Mejora en la comprensión lectora

La medición de la fluidez lectora es acompañada de una evaluación sobre comprensión. “Después hay preguntas sobre los textos que los chicos leen y en función de lo que responden es el grado también de avance, o sea, no sólo se ve la fluidez, sino la comprensión del texto y el dato también muy alentador con tercer grado, es que el 84% de los estudiantes responden positivamente tres o más preguntas”, destacaron.

Foto: DGE.

Por su parte, en el sexto grado “el 38% de los estudiantes que tienen nivel crítico responden hasta tres preguntas correctamente con comprensión y el 96% que tiene nivel avanzado en fluidez lectora responde positivamente más de la mitad de las preguntas”. En tanto, en el primer año en secundaria, “el 55% de los estudiantes con nivel crítico responden las cuatro preguntas de comprensión y en el caso de los avanzados en fluidez lectora, el 96% responde cinco o más preguntas correctamente”.

“Lo que demuestra el cruce de la información, es que hay una correlación entre fluidez y comprensión”, manifestaron y agregaron que el trabajo que queda por delante es “fortalecer la fluidez lectora en aquellos estudiantes que se encuentran en un nivel crítico y seguir avanzando con los estudiantes que se encuentran en niveles de mayor desarrollo o mayor desempeño en fortalecer los aspectos de la comprensión lectora porque vemos que van de la mano”.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

Las estrategias para avanzar en la fluidez y comprensión lectora son diversas. Se trabaja con cuentos y obras literarias, materiales didácticos, una hora más de apoyo y herramientas focalizadas por la escuela y por grado . El objetivo, aseguraron, “es lograr que las otras dos mediciones que vienen en agosto y noviembre el resultado siga mejorando”, en el marco del Plan Estratégico de alfabetización provincial.

Capacitaciones a docentes

García Zalazar adelantó que en la segunda mitad del año comenzarán cursos de capacitaciones pagas para docentes específicamente en tres temas para todos los niveles. “Uno es lengua y alfabetización, otro va a ser matemática y otro va a ser idioma”, sostuvo.

En julio, publicarán el cronograma de inscripciones y cursos que se realizarán luego de las vacaciones. Si bien se trata de capacitaciones opcionales, al ser pagas tienen mucha concurrencia.