General Roca: la ciudad que nació como un fuerte y fue clave en la Conquista del desierto

La Patagonia Argentina es sinónimo de belleza. Sus inhóspitos parajes se funden con inigualables colores que varían con las estaciones; ríos y lagos caudalosos, vientos que golpean con dureza en invierno y una mixtura de habitantes que prefieren la tranquilidad y el silencio a la furia escandalosa de la gran ciudad. Allí, en el corazón del Alto Valle y a la vera del Río Negro se encuentra General Roca, la localidad que nació en plena Campaña del Desierto como un fuerte y la que muchos de sus habitantes eligen llamarla por su nombre mapuche: Fiske Menuco.

En 1879, Julio Argentino Roca se desempeñaba como ministro de Guerra y Marina de la Nación. Desde esa posición, ordenó al entonces teniente Lorenzo Vintter, quien conducía los destinos del regimiento 5° de Caballería, establecerse en el paraje Fiske Menuco. Meses después, específicamente el 1 de septiembre de 1879, nació el Fuerte General Roca. La “Campaña del desierto” o “el genocidio de los pueblos originarios”, según el historiador que se consulte o la posición ideológica que se adopte, llevaba un año de acción y la fortificación fue clave para su concreción.

El monumento a la manzana.

Foto: Mauro Sturman

Desde allí, el ejército argentino no solo logró detener la resistencia del pueblo mapuche, sino que a cinco años de su creación y con la catalogación de pueblo sobre sus espaldas, el Gobierno utilizó el fuerte para consolidar la ocupación militar y dar comienzo a la explotación agrícola. Esa acción llevaría al Alto Valle de Río Negro a convertirse en una de las zonas frutícolas por excelencia del país a partir de la construcción del canal de “Los Milicos”, denominado así porque fue desarrollado por soldados, presidiarios y aborígenes. Así, nacía oficialmente la ciudad de General Roca.

Una inundación que obligó un cambio de planes

Roca intentaba consolidarse tras la operación militar que marcaría la historia nacional. En ese contexto, la gran inundación de 1899 provocó un drástico cambio de planes. A esa altura, el pueblo había recibido las primeras oleadas de inmigrantes que eligieron el sur para asentarse para desarrollar la actividad agrícola ganadera. El fenómeno natural llevó a las autoridades a reconstruir la ciudad pero a 5 kilómetros en dirección oeste. Hacia el año 1900, la localidad ya contaba con aproximadamente doscientas viviendas.

El Río Negro en todo su esplendor.

Foto: Mauro Sturman

Según distintos historiadores, el coronel Jorge Rodhe fue determinante en el desarrollo de la ciudad sureña, que vio como se erigían grandes obras de riego entre 1909 y 1919, principalmente a través de la construcción del Dique Contralmirante Cordero.

Sede del diario patagónico más importante, polo cultural y su nombre original

La ciudad que nació como un fuerte también alberga al diario más importante de la Patagonia Argentina, el Río Negro. Fundado en 1912 por Fernando Rajneri, el medio se destacó por criticar fuertemente la invasión a las Islas Malvinas y exponer lo sucedido durante la masacre de Trelew. Sin embargo, durante los últimos años, el gigante sureño fue atravesado por sucesivas crisis que culminaron con el desplazamiento en 2017 de Julio Rajneri, de la dirección periodística.

La segunda ciudad más importante de Río Negro también es sinónimo de arte. Es que, cada año, arriban cientos de estudiantes –principalmente de provincias sureñas- para estudiar, formarse y desarrollarse eligiendo carreras afines al arte y la cultura. La posibilidad de hacerlo, está amparada en la existencia del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

El "canalito", un paseo emblemático de la ciudad.

Foto: Mauro Sturman

Creado en 1999, el establecimiento logró en 2015 un triunfo histórico, cuando obtuvo el reconocimiento del Poder Ejecutivo, convirtiéndose en la universidad pública de artes provincial. Este paso, permitió que el IUPA ofreciera carreras universitarias y posicionara a la ciudad como un importante polo cultural y un semillero de artistas patagónicos. Actualmente, la oferta abarca más de 30 carreras en distintas disciplinas.

“Soy de Fiske”. Esa es la respuesta que muchos habitantes de la ciudad Patagónica pueden llegar a dar cuando se los consulta sobre su procedencia. Básicamente, se refieren a Fiske Menuco, el nombre originario con el que se conocía al paraje antes de la llegada militar y que en mapuche significa: “agua donde el que entra se hunde”.

El debate no es nuevo y lleva, por lo menos, dos décadas. Sería necio no reconocer que está impulsado mayoritariamente por las generaciones más jóvenes. Hoy, decir soy de General Roca o de Fiske Menuco, tiene que ver con un posicionamiento histórico e ideológico. Quienes se inclinan por utilizar el nombre mapuche, argumentan que así se conocía al lugar antes de la fundación oficial. Por su parte, los defensores de mantener la actual designación, explican que en las tierras del alto valle no había un pueblo asentado, sino un grupo que se trasladaba entra la pampa central y la cordillera.