Día Nacional de la Seguridad Vial: debemos manejar mejor

10 de junio de 1945, fue el día en el que se efectivizó el ordenamiento del tránsito por la mano derecha al estilo de EE.UU. y no al de Inglaterra. Hasta ese momento, en Buenos Aires se manejaba “al revés”, al estilo inglés, desde que el intendente de Buenos Aires, Francisco Seeber había regulado el 17 de mayo de 1889 que el tránsito debía desarrollarse por la mano izquierda, algo que fue confirmado por otra resolución fechada el 16 de julio de 1897.

"Debemos enamorarnos de nuestro propio ego, creyendo que nada ni nadie nos puede alcanzar y decidimos atontadamente los acto que nos llevan a lo peor de nuestros recuerdos". Palabra de un comentarista sobre el cuadro de Narciso, que es atribuido en 1913 a Miguel Ángel Da Caravaggio (pintor italiano en los fines del siglo XVI y principios del XVII; considerad el primer exponente de la pintura del Barroca Italiana).

Cuadro de Narciso

Así debe ser, ya que cuando decidimos salir de vacaciones o de feriados largos, o solo de fin de semana, tomamos como Narciso decisiones terribles y nos ahogamos mirando nuestra imagen, efectuamos en el viaje, actos más que imprudentes, no se les puede llamar maniobras suicidas, ni mucho menos solo Irresponsables, debido a ellas leemos y vemos los actos impactantes que muestran los medios.

Colisiones por sobrepaso.

Vuelcos.

Atropellos de personas.

Alejandro Martínez Bedini y su equipo de trabajo.

Qué momento debe ser, eso de creernos omnipotentes e inmortales; para que en decimas de segundo decidir por la vida de muchos; esos muchos algunos son sus seres queridos y otros el prójimo. Ese famoso prójimo que nunca sabemos quiénes son y es tan simple: es el otro, es usted, soy yo, somos nosotros. Algunos elementos son los vectores que juntos hacen estragos, desastres que dejan familias, vacías y sillas en los fines de año. Estas son palabras de alguien que le escribí una editorial como víctima, de esto que estoy reflexionando con ustedes..

Fatiga

Alcohol

Sustancias prohibidas

Frio

Ansias por llegar etc.

Son algunos de los elementos que hacen la suma fatal. Recuerdan a esa familia: los Pomar, 8 de diciembre del 2009, ruta 31 cerca de Pergamino los encontraron después: 24 días perdidos, el padre, la madre y dos menores. Quien habrá sido "el Narciso"; que provoco ese despiste; esta tragedia y huyo del lugar; como se habrá mirado el resto de sus días en el agua o el espejo, quizás su imagen como a Narciso lo esté ahogando. Cuántos como este que para muchos pasó y después del impacto se olvidó; … ahora esta recordando, sabe que recuerda: personas tratando de salir de ese momento y quedando sobre el pastizal moribundas.

Cuando decidimos salir de vacaciones o de feriados largos, o solo de fin de semana, tomamos como Narciso decisiones terribles. Foto: MDZ.

Cuando se sale de vacaciones y solo se piensa en llegar, cuando nuestros hijos que los creemos el Dr. Jekyll y sin embargo con el auto que les prestan son Mr. Hyde. Después no podemos entender que paso; cuando se transforman en victimarios. En nuestra mente: solo son adolescentes traviesos y buenos chicos. En la del victimario o sus familias, si este ya no está: son asesinos; Sino escuche lo que declaran las victimas y sus familiares por los medios, o cuando el fallo judicial dice: Homicidio en…..

Póngase en mente al salir de vacaciones

Tome las vacaciones desde antes de salir de viaje cuando prepara todo.

Piense que el viaje es parte del disfrutar.

Haga tramos cortos según sus capacidades de conducción y costumbre de hacerlo en rutas.

No coma en demasía eso trae fatiga.

No beba ni lo mínimo que usted mismo cree es legal.

Respete las normas de transito.

Respete a los otros y los suyos sea prudente.

No efectué sobrepaso arriesgado, no vale la pena créame, es el motivo de los últimos accidentes viales fatales.

No efectué sobrepaso arriesgado, no vale la pena créame, es el motivo de los últimos accidentes viales fatales. Foto: MDZ

Recuerde que van también sus seres queridos, esos por lo que daría todo y en los otros vehículos los del prójimo. Respételos y respétese. No coma o beba mientras conduce, no fume, no atienda el celular que lo haga otro, o si va solo no atienda nunca. O deténgase en lugar permitido y con recaudos para devolver el mensaje o la llamada. Extreme las precauciones y limites de seguridad y baje velocidad ante, niebla, nieve, lluvia etc.

Planifiqué el viaje en etapas si va lejos

Agrego un detalle más, el cuadro de Narciso esta en un lugar hermoso, a unos pocos km de la Fuente de Trevi, sobre la Vía del Triotone hasta la Plaza Barberini, nombre del Museo-Palacio donde lo resguardan, para que nadie se enamore tanto de uno mismo que tenga su fin de esa manera. No haga que como en la Mitología Griega, como a Narciso lo castigue Némesis la diosa de la venganza.

No beba ni lo mínimo que usted mismo cree es legal

Capacitando equipos.

Albert Camus dijo: "El hombre vive como si la muerte no existiera". le aseguro que existe, sea prudente.

* Alejandro Martínez Bedini es un destacado experto argentino en seguridad vial. Su trabajo en este campo ha tenido un impacto significativo en la promoción de prácticas y políticas que mejoran la seguridad en las rutas y reducen los accidentes de tráfico en Argentina.