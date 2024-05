Santa Fe dijo adiós a los cuidacoches: prohibió completamente la actividad

A pedido de la Municipalidad, el Concejo de Santa Fe avanzó con la sanción de la ordenanza que prohibió la actividad de los cuidacoches o popularmente denominados "trapitos" en toda la ciudad. Cuando comience a regir la norma no podrán ocupar el espacio público ni tampoco oficiar de lava autos.

En una sesión cargada de polémica y tensión el oficialismo logró satisfacer el pedido del intendente Juan Pablo Poletti de eliminar la actividad de los cuidacoches.

En una votación dividida, los concejales derogaron una ordenanza que había sido sancionada a mediados del 2019 que regulaba la actividad y que establecía la creación de un registro de cuidadores de vehículos y el otorgamiento de una credencial identificatoria. A su vez, con el mismo texto, se procedió a la prohibición de los cuidacoches.

En el proyecto enviado al Concejo, el Ejecutivo manifiesta que “la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe no puede permitir la apropiación ilegal del espacio público, es por ello que mediante el proyecto de Ordenanza que se acompaña al presente se propicia la prohibición de la actividad de ‘cuidacoches’ y/o de ‘lavado de autos’ en toda la ciudad”.

Además, expresa que “es prioridad ordenar y pacificar la ciudad, siendo esta medida fundamental para lograr dicho cometido”.

En ese sentido, los concejales avanzaron un poco más y establecieron las penas para aquellas personas que incumplan con la ordenanza y fijaron en qué casos podrían ser detenidas por las fuerzas de control y seguridad.

“Quienes en contravención a lo establecido precedentemente lleven adelante la actividad, sin perjuicio de las sanciones municipales y cuando sus conductas encuadren en sus previsiones, serán pasible del régimen sancionatorio previsto en las leyes provinciales Nº 10.703, Nº 13.744 y concordantes”.

En concreto: el inspector deberá acercarse al cuidacoches y pedirle que se retire del lugar por estar ejerciendo una actividad ilícita. Si se llega a negar o resistir, el inspector, acompañado de personal policial, podrán detener a la persona. Si además está ebria, por ejemplo, es pasible de que se le aplique el Código de Faltas/Convivencia provincial.

"Vamos a derogar la ordenanza, vamos a empezar a ordenar el tema y vamos a brindar herramientas para controlar y hacer práctica la prohibición que establecemos. La situación económica que nos toca atravesar como país no es una excusa para no abordar ciertos problemas. Si estás gestionando tenés que trabajar en torno al problema, no mirar para otro lado”, explicó el concejal del radicalismo Carlos Suarez al momento de defender la iniciativa.

En la vereda opuesta, quienes se opusieron a la prohibición indicaron que "debe haber una alternativa porque si se prohíbe una actividad deben arbitrarse los medios para controlar esa prohibición, para saber qué se va a hacer y eso no está claro".

La decisión de prohibir la actividad de los cuidacoches se convirtió en un desafío muy grande para la Municipalidad de Santa Fe. Si bien al comienzo de la gestión el objetivo era buscar algún tipo de actividad que los incluya, la fuerte resistencia de los vecinos provocó que optara por el camino opuesto.

Hasta el momento desde el Ejecutivo no brindaron precisiones respecto de qué va a pasar con las personas que trabajan de cuidacoches. De acuerdo al censo municipal, se trata de 305 personas, ubicadas en la zona del macro y micro centro.

Tampoco se conoce cómo será la articulación con la policía para evitar que ocupen los espacios públicos nuevamente y evitar la doble imposición para los automovilistas que pagan el estacionamiento medido. En definitiva, una apuesta a todo o nada y con final abierto.