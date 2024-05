La tendencia "Home Office": miles de personas prefirieron trabajar desde casa por el paro

El paro general, convocado por la Confederación General del Trabajo para este jueves, impactó en las actividades diarias de la mayoría de los argentinos. La medida de fuerza, que es la segunda contra el Gobierno de Javier Milei en lo que va de su mandato, se extiende en todo el país, paralizando la actividad de los medios de transporte públicos, aerolíneas, bancos e instituciones educativas, mientras que bastantes comercios decidieron abrir, desatendiendo el paro.

La medida de fuerza se da en un contexto político tenso, en el cual desde la CGT rechazan la Ley Bases y la gestión del Gobierno de Javier Milei. En una reciente conferencia de prensa de la asociación de trabajadores, Héctor Daer expuso: "Fuimos al paro porque el ajuste recayó sobre los jubilados y sobre los sectores más vulnerables". En cambio, desde el oficialismo sostienen que el paro fue “un fracaso”, puesto que miles de trabajadores tuvieron que hacer sus funciones diarias como cada día.

En tanto, en las redes sociales se pudo ver la opinión sin filtro por parte de las personas que no pudieron ir a trabajar de forma presencial a sus respectivas oficinas, agregando que, con la posibilidad de hacer home office (trabajo remoto), se puede cumplir con la jornada laboral, sin necesidad de verse afectados por los medios de transporte.

Poca circulación de vehículos alrededor del Obelisco. Foto: EFE

Por un lado, algunos usuarios sostuvieron que este tipo de medidas de fuerzas solo afectan a los trabajadores que no tienen la posibilidad de elegir el trabajo remoto, ya que se ganan el sueldo diario con oficios que no tienen reemplazo virtual. Tal es el caso de los vendedores ambulantes, comerciantes, gastronómicos, conductores de aplicaciones como Uber y Didi, empleadas domésticas, entre otros.

“Existiendo home office un paro general como el de hoy solo perjudica a los más pobres (empleadas domésticas, jornaleros, vendedores ambulantes, etc) que no pueden llegar a sus trabajos. Al resto medio que no le importa”; “No paró absolutamente nadie. Solo el pobre laburante que le sacaron la posibilidad de viajar en transporte público pero que igualmente hace home office”; “los sindicalistas siguen sin verla y al final le hacen campaña gratis a Milei. En tiempos de home office, solo joden a los pobres que no pueden llegar al laburo; al resto le chupa un huevo. Atrasan miles de años”, se manifestaron algunos usuarios, provocando que el hashtag “home office” cobrara fuerza.

Los usuarios se manifiestan en las redes acerca de la posibilidad de hacer home office en un día de paro general. Foto: Captura X

Los comentarios imparciales también tuvieron lugar en la misma red social, donde algunas personas declararon que prefieren trabajar bajo la modalidad home office, sin dar detalles partidarios: “Lo productiva que estoy siendo haciendo home Office quizás mi problema no es el trabajo si no interactuar con gente ocho horas ininterrumpidas”; “Bendito sea el home office”.

Por el lado contrario, los trabajadores que sí acataron el paro, o que lo apoyan de alguna manera, se contrapusieron con los ideales de los que aseguran que el home office representa una alternativa a la medida de fuerza. “Cómo odio a estos que creen que todos los trabajos pueden ser home office y, para peor, piensan que los que trabajan presencial son todos trabajos de mierda”; “Generalmente los trabajos home office son de personas privilegiadas que les chupa un huevo el paro”, expresaron.