Sin transporte a las escuelas rurales: la odisea de las familias de Tandil por educar a sus hijos

Una madre sale de su hogar, cierra la puerta con cansancio y ve todos los kilómetros que tiene por delante para encontrar un lugar con Internet. Sus hijos no pudieron asistir al colegio ese día ya que, nuevamente, no hubo colectivos escolares que los lleven. Lo logra, descarga algunos materiales de estudio y regresa para enseñarles ella misma. Alrededor de 800 chicos de Tandil no tienen clases hace meses por falta de fondos destinados al transporte rural.

A veces se debe a las lluvias, otras por daños en los vehículos y siempre es por el desfinanciamiento. Hace 6 años que Mirta Díaz cría sola a sus pequeños, de los cuales dos aún asisten a los niveles primario y secundario. O, más bien, asistían, pues desde que arrancó este nuevo ciclo lectivo las complicaciones han sido más que los resultados. Las faltas de acuerdo, sumado a los recortes del gobernador Axel Kicillof y un diálogo fallido con el intendente Miguel Ángel Lunghi, convierten este derecho en una odisea.

No hay transporte a las escuelas rurales de Tandil desde que arrancaron las clases. Foto: Gentileza

Reconoció -con una voz que bailaba entre la frustración y la costumbre- que todos los años vuelven a enfrentarse a este panorama: un constante problema en el financiamiento de los colectivos escolares y la posterior interrupción del servicio. No obstante, este 2024 está siendo un verdadero calvario para esta madre soltera, que desde marzo hace malabares para intentar educar a sus niños.

"Es muy engorroso estar con dos criaturas a la vez en dos escuelas diferentes, no sólo por el horario, sino también por la movilidad y el gasto que genera. Se me dificulta muchísimo hacer ese movimiento por semana o por mes, ese es el tema de reclamar con los chicos. Y no es lo mismo que estudien virtual a que estudien presencial. Los tengo que ayudar yo con las tarea", explicó en diálogo con MDZ.

Los sueldos golpeados y la crisis que está viviendo el país generan que, además, también sea difícil mantener su casa, así como costear la ropa y los materiales de la escuela. Cuando no tiene Internet, debe caminar 20 kilómetros hasta Tandil y, de conseguir Wifi, descargar todas las materias, hacerles capturas y volver. Los fines de semana, en vez de descansar, se sienta con sus pequeños para enseñarles lo que deberían estar aprendiendo en un aula.

Rocío, por su parte, tiene que hacer 6 viajes por día, lo que se traduce en un total de 60 kilómetros, ya que el jardín al que asiste una de sus nenas es de 8:00 a 12:00 horas, y la escuela de la mayor es hasta las 16:00. La menor prácticamente no está yendo por las dificultades para buscarla, y la otra va de vez en cuando si sus padres pueden organizarse.

Licitaciones para transporte rural en Tandil

La Comisión de Transporte del Consejo Escolar de Tandil hará una reunión este miércoles 8, donde se abrirán los sobres de la nueva licitación. No obstante, solamente sería por los primeros 15 días de mayo, por lo que ambas madres ya vaticinan con seguir sin vehículos a fin de mes.

"Es muy triste", apuntó Rocío, y sumó: "Hoy hay más de 709 chicos sin poder asistir a clases. Ésta problemática se repite año tras año. El municipio nunca se hizo cargo. Desde el 30 de abril que se cortó el transporte, y hay otras escuelas en donde directamente aún no arrancaron las clases".

Protesta por la falta de combis rurales en Tandil. Foto: Gentileza

¿Las expectativas? Bajas, casi nulas. Díaz, por su parte, explicó que se han presentado ante Lunghi, pero no han recibido ningún tipo de solución, sino más bien una seguidilla de críticas: "Dice que estamos locos. Yo sigo en la misma lucha y nunca nos dan respuestas. Por el momento, para conformarnos, se tiran la pelota el uno al otro y nunca tenemos resultados coherentes".

El Consejo Escolar está esperando desde hace tiempo la planilla de la Dirección Provincial de Coordinación de Políticas Alimentarias, Accesibilidad y Salud. La misma les permitiría actualizar nóminas de alumnos y recorridos por escuelas, a los fines de volver a licitar el servicio para el resto del año. Se trata de unos 5 recorridos que asisten a cientos de alumnos de escuelas rurales.