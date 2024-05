Saldo negativo: el pedido del Gobierno a SUBE y la promesa de Nación para solucionar el inconveniente

En las últimos días comenzó a regir el nuevo aumento del boleto de transporte público en la provincia de Mendoza. El nuevo valor ya impactó en las máquinas de SUBE en todos los micros que recorren la provincia. Al afrontar este nuevo costo, el usuario detectó que el saldo negativo no cubre el viaje, algo a lo que muchas veces el pasajero tiene que recurrir al no poder cargar o acreditar el saldo para abordar un micro. Sin embargo, al tener un remanente de $100, un pasaje puede ser pagado con un importante porcentaje del saldo negativo y no es que ha dejado de regir dicho beneficio en el transporte público.

"El saldo negativo lo define SUBE desde Nación, sujeto a la tarifa inicial en el AMBA, el equivalente a 4 pasajes. Actualmente creo que es poco menos de $500 y supuestamente en estos días lo llevarían casi $1100. Desde Mendoza hemos solicitado que se actualice al valor de 5 pasajes del AMBA, para que sea útil en Mendoza", comentaron desde la Secretaría de Transporte de Mendoza ante la consulta de MDZ.

Desde SUBE, a nivel nacional, contestaron a este medio que este inconveniente se da con usuarios de Mendoza desde los últimos días y también sucede en otras provincias del país, donde el boleto supera los $480. "Ya venimos trabajando hace tiempo para ampliar el saldo negativo, insistimos en que si una persona tiene un remanente puede abordar un viaje con el saldo de emergencia que actualmente es de -$480. Ya se viene trabajando para próximamente ampliar el saldo de emergencia y darle solución al usuario, no tenemos aún definido de cuánto será esa ampliación pero estamos trabajando en eso", afirmó una fuente oficial de SUBE a nivel nacional a MDZ.

El sistema SUBE comenzó a regir en Mendoza desde los últimos años.

"El límite de saldo de emergencia de la tarjeta (actual -480 pesos) es un problema que no afecta sólo a la provincia de Mendoza, sino al sistema en general. Desde Nación Servicios se está trabajando en una mejora tecnológica en las tarjetas de SUBE con el objetivo de extender la capacidad de almacenamiento de saldo negativo y también el saldo máximo (actual 9900 pesos)", confirmaron.

Según indicaron, el sistema trabaja en mejoras tecnológicas que "permitirán ampliar la capacidad interna de almacenamiento de saldo en las tarjetas SUBE para que de esta forma se pueda ir acompañando la evolución de las tarifas del transporte público de pasajeros".

El saldo negativo de la SUBE se implementó y comenzó a funcionar desde que ese sistema llegó a la Argentina en 2010 para que los usuarios, en caso de quedarse sin saldo en la tarjeta, cuenten con un crédito de recarga instantánea para que puedan llegar a un punto de carga presencial para poder recargar la SUBE. Sin embargo, en Mendoza comenzó recién a regir en 2019 en paralelo con sistema de RedBus, que no contaba con esta particularidad. Luego, entre 2020 y 2021 RedBus quedó fuera de funcionamiento.