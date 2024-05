Paro nacional: la CGT de Mendoza espera que la adhesión a la medida de fuerza sea "contundente"

El secretario general de la CGT y de Camioneros en la provincia de Mendoza, Ricardo Letard, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y dio algunos detalles de cómo será el paro de este jueves, convocado tanto por la CGT como por la CTA, las expectativas en que crezca la adhesión y el rechazo a la reforma laboral. A pesar de que en Mendoza no habrá movilización, concentrarán en el diario Los Andes en apoyo a los trabajadores despedidos.

Además, Letard dijo que, como autocrítica, los trabajadores deben meterse más en la política nacional y sostuvo "los que venimos de las entrañas de trabajadores humildes tenemos que conducir nuestra Argentina".

Letard dijo que están con "las mejores expectativas. Calculamos que va a ser un paro contundente con un 90% de acatamiento". Además, aclaró la situación del transporte: "Sipemom - Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza - dijo que adhería y que iban a trabajar garantizando lo que la ley les dice con los colectivos al 20% o 25% de la frecuencia. Camioneros, obviamente, adhiere en su totalidad".

En cuanto al acatamiento, Letard dijo que si bien "los mendocinos somos bastante cerrados, lo importante es que cada vez vamos teniendo más acatamiento de los trabajadores. No sé si vamos a lograr tener la misma adhesión que en Buenos Aires, pero creo que cada vez se va sumando más y por lo que uno habla en la calle se dice lo mismo: que ya está, que esto no da para más, no se llega a fin de mes y hay que hacer algo".

El titular de la CGT en Mendoza, Ricardo Letard.

Por otro lado, se refirió a la imagen del presidente Javier Milei y expresó que "en la provincia Milei ganó con el 75% de los votos, arrasó en Mendoza. Pero eso cada vez va desapareciendo más", dijo Letard y aclaró que "la intención de la CGT, los gremios y de los trabajadores en común, es que el Gobierno nacional vea que no estamos de acuerdo con todas las medidas que están tomando, que revea la situación y podamos sentarnos en una mesa de diálogo para solucionar y llevar a cabo las medidas económicas que necesita el país, sin vulnerar los derechos de los trabajadores".

En este sentido expresó que, específicamente, se refiere a la reforma laboral y dijo: "Nosotros creemos que es regresivo. Si sacan las multas para el empleo no registrado, va a haber más empleo no registrado, más pobreza y más enriquecimiento para un sector muy chico, en vez de redistribuirlo entre los trabajadores como corresponde". Letard agregó: "Es regresivo, no está bueno lo que están haciendo. Solamente les da la posibilidad a las empresas extranjeras a venir y sacarnos lo que nos corresponde. Yo no digo que no vengan empresas extranjeras, pero que dejen en el Estado lo que tienen que dejar y al pueblo argentino también porque se están enriqueciendo a costillas de los trabajadores".

Letard dijo que, en parte, la solución está en "bajar los costos, bajar los impuestos. No poner el Impuesto a las Ganancias, el impuesto al trabajo. Hay que hacer más el registro en blanco, bajar los impuestos de los empresarios y darle un beneficio por tener la gente registrada". Agregó que el Gobierno no lo hace porque "no les conviene" y que a lo que apuntan es "a traer empresas extranjeras que se lleven toda la guita de los trabajadores argentinos y del Estado argentino a otro país y nosotros seguir siendo colonizados".

Ante los comentarios de por qué ahora el paro y no antes, el dirigente sindical aseguró que "el ataque que este gobierno está haciendo directamente a los trabajadores, no lo hizo ningún gobierno, al menos desde que yo tengo uso de razón. No lo he visto con ningún gobierno, ni siquiera con el de Mauricio Macri".

"Yo me hago una autocrítica en lo personal, como dirigente de Camioneros Mendoza" expresó Letard, y continuó: "No trabajamos como corresponde para tener poder político que nos pueda conducir. El sector trabajador necesita meterse más en la conducción de la Argentina, tenemos que ser más los que venimos de las entrañas de trabajadores humildes los que tenemos que conducir nuestra Argentina para saber hasta dónde podemos llegar. Creo que eso es fundamental".

Escuchá la entrevista completa: