Paro nacional: el CEC dijo que adherirá para protestar contra la reforma laboral

A través de un comunicado firmado por el mismo Fernando Ligorria, secretario general del Centro Empleados de Comercio (CEC), aseguran que la adhesión al paro se da “ante la política de avasallamiento de la legislación laboral vigente, ya que su modificación y/o derogación, tiende a la desprotección, tanto de los derechos individuales de los trabajadores como los colectivos de las organizaciones sindicales". Para profundizar al respecto Ligorria conversó con MDZ Radio 105.5 FM y adelantó que "adherimos totalmente al paro, esa es la posición que nosotros tenemos". Sin embargo, quienes no quieran adherir tienen la libertad para hacerlo.

"Los motivos los hemos explicado en el comunicado, en defensa de las fuentes de trabajo y, sobre todo, en rechazo a esta Ley de Bases que aplica una reforma laboral que, si bien es necesaria, algunos puntos van en detrimento de los trabajadores", comentó Ligorria a Recalculando.

Fernando Ligorria dijo, en relación al acatamiento al paro, que "el termómetro de lo que hablamos con muchos empleados y empleadas de comercio, la opinión es dividida. Hay quienes quieren adherir al paro, y lo van a hacer, hay otros empleados de comercio que quieren adherir pero no lo van a hacer porque, en la situación actual salarial y económica de los empleados y empleadas de comercio, no están en las condiciones de perder el día de trabajo. También están aquellos que no quieren adherir al paro y que van a ir a trabajar normalmente".

Los comercios si abren o no, depende de los empleadores. En lo que respecta a "los empleados de comercio adherimos a este paro convocado por la CGT y cada uno tendrá la potestad de asistir, o no, a sus puestos de trabajo. Eso lo decidirá cada uno. No hay movilización y hemos convocado a tener la conciencia de adherir por las razones y los motivos que damos", destacó Ligorria.

Por otro lado, aseguró que, en cuanto a la menor frecuencia del transporte "aquel trabajador que no quiere adherir al paro pero que no puede llegar a su trabajo por cuestiones de transporte, no puede tener ninguna sanción disciplinaria ni tampoco pueden desconectar del día. Esto es una situación de fuerza mayor y el empleador la tiene que contemplar".

Escuchá la entrevista completa: