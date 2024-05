El dato alentador sobre la oferta de alquileres en Mendoza

El acceso a la casa propia es uno de los desafíos que los últimos gobiernos no pudieron atender. La compleja situación en torno a los alquileres puso en evidencia la escasez de políticas públicas dirigidas a los estratos medios y bajos de la población que son cada vez más amplios en el marco de la crisis económica que vive nuestro país desde hace años.

El informe que contiene los Indicadores de condiciones de vida de los hogares en Argentina da cuenta de una disminución en el porcentaje de argentinos que son propietarios de sus viviendas en relación a los años anteriores y en consecuencia, un aumento de los inquilinos. Según datos obtenidos del Censo 2022, en Mendoza el 19,5% de la población (395.458 personas) alquila su vivienda mientras que el 62% (1.259.355 personas) habita en casa propia. La tendencia en la provincia, es similar a la que se observa a nivel nacional donde el 60,2% habita viviendas propias y el 22% viven en inmuebles alquilados.

Material extraído del informe del Censo 2022 para la provincia de Mendoza

Los números en Mendoza

Los cambios propuestos a partir de la derogación de la polémica Ley de Alquileres aprobada en 2020 impactaron en la disponibilidad de viviendas en alquiler pero los valores aún siguen siendo altos teniendo en cuenta el poder adquisitivo del universo de inquilinos que terminan siendo rehenes de una situación que se complejiza con el correr de los años.

Según el relevamiento realizado, el valor medio de la oferta existente puede variar de acuerdo al tipo de desarrollo, antigüedad, amenities o ubicación del inmueble. En general, el precio locativo para un departamento de 1 ambiente ronda los $170.000 mientras que un 2 ambientes tiene un costo de $250.000.

Al ser consultados sobre las cotizaciones de los departamentos que se ofrecían en alquiler durante abril pasado, referentes del sector inmobiliario destacaron: "Desde que se derogó la ley de alquileres observamos una estabilización de los valores de ingreso. Esto si se cruza con la inflación indica que están bajando los valores para alquilar".

Durante el mes de mayo hubo un promedio de 950 departamentos en alquiler en Mendoza, de los cuales 175 son de 3 habitaciones. "Desde el DNU a la fecha la oferta aumentó mas de 400%", destacaron desde el portal inmobiliario InmoUp .

La Ley de Alquileres provocó el derrumbe de la oferta de inmuebles en locación y la suba de los precios, las inmobiliarias prácticamente no publicaban los inmuebles en alquiler debido a una alta demanda por parte de los inquilinos. "A partir de la derogación de la ley, a nivel país el promedio de tiempo de publicación de una propiedad es de 7 días en el interior y de 15 días en CABA, donde ya hay más de 20.000 unidades en oferta. Todo esto ha generado un impacto muy positivo para las familias que buscan alquilar", agregó Marcos Herrera.

Respecto a la dolarización general del mercado locativo que tuvo lugar durante algunos meses del 2023, los especialistas indicaron que la tendencia se observaba en propiedades que correspondían al segmento ABC1 (equipadas con amoblamiento de mucho valor de reposición) pero hoy la situación se ha modificado. "Hoy todos los propietarios quieren alquilar en pesos. Ante la presencia de un dólar estable, se vieron beneficiados aquellas personas que celebraron contratos en pesos versus las que lo hicieron en dólares", destacó Marcos Herrera de InmoUp.

"Una casa que en enero se alquiló en $550.000, en abril ajustó su valor a $880.000 (U$S 885). Si ese contrato se celebró en dólares, hoy ese propietarios recibe U$S 550. Muchas están dejando de ser ofrecidas en venta para ser alquiladas. La mayoría, no estaba en el mercado del alquiler temporario. Los departamentos, si bien no era la mayoría, un porcentaje considerable estaba siendo ofrecido en ese segmento", expresó Herrera y agregó: "En diciembre existían publicadas en los portales alrededor de 400 casas y departamentos en alquiler en toda la provincia, hoy hay más de 1.500".