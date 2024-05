Atención: el importante comunicado de la DGE sobre las clases de este jueves por el paro nacional

"Clases normales en todos los niveles y todas las modalidades", confirmó la Dirección General de Escuelas este miércoles por la tardenoche en relación al dictado de clases de este jueves 9 de mayo, jornada en la que habrá un paro nacional impulsado por la CGT y al que adherirán distintos gremios y áreas del Estado.

El comunicado oficial de la DGE llega en medio de la incertidumbre en la que se encuentran algunos padres respecto al dictado de clases en las escuelas a las que mandan a sus hijos. Si bien la escuela debe permanecer abierta y los directivos tienen que asistir, habrá docentes que pueden adherir o no al paro, de forma tal que los chicos podrían ir al colegio, pero no tener alguna materia en particular.

Este miércoles el SUTE, gremio que nuclea a los docentes estatales, informó que adhiere de forma total al paro nacional que impulsa la CGT, es por eso que algunos docentes podrían tomar la decisión de no ir a su trabajo. A su vez, se tendrá en cuenta la situación del transporte público, que podría tener una frecuencia del 60%.

En Mendoza, para los docentes, desde el año 2016 existe el ítem aula que les descuenta el día no trabajado a los maestros y profesores en caso de que se realice un paro docente. Para esta jornada en la que se llevará a cabo una medida de fuerza no estará disponible la opción de que los docentes puedan tomar sus horas en otras instituciones de cercanía.

