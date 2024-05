El asesino silencioso: cómo evitar una intoxicación por monóxido de carbono

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas invitan a utilizar diversos elementos de calefacción para mantener el calor en los hogares. Sin embargo, el aumento en el uso de estos aparatos también conlleva un mayor riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, un gas invisible y sin olor que puede ser mortal en concentraciones elevadas. Ante esta amenaza silenciosa, es fundamental que la población tome las precauciones necesarias para evitar incidentes y garantizar la seguridad de sus hogares durante la temporada invernal.

El director de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Burrieza, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM para brindar una serie de recomendaciones y precauciones a tener en cuenta a la hora de manipular estos elementos de calefacción. A modo de introducción,explicó que "el monóxido de carbono es un gas invisible, sin olor y altamente nocivo que compromete la vida de las personas. La exposición al monóxido de carbono deja serias afecciones en el sistema neurológico, en el caso de supervivencia. Es algo con lo que no podemos jugar y debemos tener muchísimo cuidado".

Precauciones para evitar una intoxicación

Burrieza advirtió que "como empiezan las bajas temperaturas, lo primero que tenemos que hacer como una medida primaria, es limpiar y verificar el funcionamiento de todos los aparatos que están permitidos usar para la calefacción. Cuando digo los aparatos que están permitidos quiero especialmente dirigirme a las personas que utilizan hornos, braseros y algún otro tipo de elemento de calefacción que, al tener combustión de forma directa dentro de una habitación o una emanación directa del del fuego que producen esos artefactos, inmediatamente estamos en peligro de que esa emanación de monóxido por combustión quede dentro de un ambiente. Hay que tener como precaución siempre tener entreabierta alguna ventana tratando de generar una corriente de aire que permita el intercambio de aire viciado de una habitación calefaccionada con el aire limpio del exterior para que haya un un intercambio de renovación de oxígeno".

Controlar las estufas es fundamental.

"Otra de las cosas que recomendamos es no utilizar los elementos de calefacción durante la noche. En principio estamos diciendo verificar cuál es la condición, porque hay veces que la electroválvulas de los sensores que detectan que se ha apagado la llama no funciona y sigue saliendo gas, y por lo tanto la gente también tiene que pensar que corre riesgo de muerte por inhalación de gas, que no es lo mismo que inhalación de monóxido de carbono", detalló.

El director de Defensa Civil indicó que "el otro factor que se agrega en la temporada de invierno y que vemos que viene creciendo, es la cantidad de accidentes que tenemos por la sobresaturación de los aparatos eléctricos para calefacción, escuchar música, la computadora, el velador; utilizados todos en conjunto donde saturan la línea, saturan el cable de corriente, se recalientan, se derriten, producen incendios y muere también la gente o por el por el incendio o por intoxicación por inhalación de restos carbonosos de humo. Esta también es una situación que hay que tener presente y trabajar en esa prevención dentro del hogar".

Señales de alerta

Al ser el monóxido de carbono un gas imperceptible, quienes contraigan una intoxicación deberán estar atentos a los síntomas que presenten en los próximos días. Burrieza mencionó: "Hay varios, desde palidez, somnolencia, perder el equilibrio, sentir mareos, tener sensaciones de vómitos, estar descompuesto, perder el conocimiento. Las personas que puedan detectar esto, lo primero que tienen que hacer cuando se encuentran con una persona en esas condiciones o sobre todo si han perdido el conocimiento y si hay esa sospecha, es inmediatamente abrir puertas y ventanas para provocar una ventilación rápida y en lo posible tratar de extraer a esas personas de ese lugar y que puedan respirar aire puro, que es la única opción rápida que se puede hacer que es a través de oxigenoterapia".

"Si llegamos a esta situación, quiere decir que algo hemos hecho mal o que los aparatos están mal y no los vigilamos, que las ventanas no estuvieron entreabiertas y que hemos estado usando un artefacto que realmente produce una combustión y emana monóxido de carbono dentro de una habitación", sumó.

Recomendaciones de un profesional

Daniel Burrieza aclaró que "los aparatos deben ser instalados y controlados por gasistas matriculados. Hay una realidad que es que en esta altura del año donde recién se comienzan a utilizar los aparatos, seguramente nos encontramos con mucho polvillo, están sucios, los aparatos tienen pegado tierra la grasa que deja de la propia combustión. Esto es un problema que a veces no se resuelve con lo que creemos nosotros, que ha sido sacudirlo y ya está limpio. Debemos asegurarnos que los aparatos estén funcionando bien y en lo posible hacerlo con un gasista matriculado".

"Un síntoma para saber que el aparato está andando mal es cuando la llama es ligeramente amarilla, naranja, tiene colores que no son netamente azul que representa una combustión completa, y por lo tanto cuando vemos esos colores quiere decir que estamos frente a una combustión incompleta y que de bajo ningún aspecto debemos seguir utilizándolo porque hay emanación de monóxido en el ambiente", concluyó el director de Defensa Civil.

