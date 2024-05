Pánico en el subte: evacuaron la Línea A por un corte de energía

Este lunes por la tarde, la Línea A del Subte de Buenos Aires presentó fallas en su servicio. A partir de las 16:08 horas, Emova informó que la Línea sufrió un corte de suministro eléctrico, por lo cual el servicio se vio interrumpido durante unos 50 minutos.

Desde el Concesionario de la Red de Subte de Buenos Aires notificaron mediante un comunicado que el corte del suministro eléctrico corresponde a la empresa Edesur y afectó por menos de una hora a toda la traza de la línea A.

“A raíz de este inconveniente se interrumpió el servicio de dicha línea y se debió realizar la evacuación de dos formaciones que quedaron detenidas en el túnel a pocos metros de la estación Loria. La evacuación se realizó según el protocolo de seguridad operacional para estos casos con total normalidad. Estamos trabajando para reestablecer el servicio en cuanto sea posible”, comunicaron desde Emova.

Emova anunció la interrupción del servicio mediante las redes sociales. Foto: X

Un minuto antes de las 17 horas, el servicio de la Línea A se restableció con normalidad y “presta su servicio completo entre cabeceras normalizando su frecuencia habitual”, se informó.

Reacción de los usuarios en las redes sociales

Los pasajeros que viajaban en la Línea A grabaron la secuencia de evacuación tras el corte de suministro eléctrico y lo compartieron en las redes sociales, mostrando que algunos estuvieron encerrados por treinta minutos y, luego, tuvieron que caminar por las vías hasta la próxima estación.

Decenas de pasajeros tuvieron que evacuar la unidad. Foto: X

De inmediato, los usuarios de X reaccionaron de la siguiente manera: “Por qué no se van del Subte? Ya van 20 minutos y no anuncian nada por altoparlante”; “rarísimo que a EMOVA le pase algo así como quedarse sin energía”; “qué hacemos los que no pudimos reclamar el pasaje porque no llegamos a destino y en Castro Barros no había nadie? Gracias!”.