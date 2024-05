Aseguran que crece la oferta de departamentos para alquilar en Mendoza

Roberto Irrera presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, habló sobre la recuperación del mercado inmobiliario en MDZ Radio 105.5 FM. Aseguró que las transacciones, en un altísimo porcentaje, se hacen en pesos, con un periodo de 24 meses y con un ajuste que pacten entre inquilino y propietario, cuatrimestral o semestral.

Irrera dijo que "desde la regulación de la ley, lo positivo es que se ha ido recuperando el mercado. Han vuelto propiedades que estaban cerradas, otras que estaban a la venta y no se vendían y algunas que fueron al sector turístico que hoy están volviendo al alquiler permanente", y agregó que "según una encuesta que hicimos desde la Federación, al mes de febrero estábamos en el 40% más en la provincia".

"Algunas propiedades estaban a la venta. También teníamos la situación de venta bastante compleja porque al no haber líneas de crédito dependíamos de fondos genuinos", comentó Irrera y sumó que "al caer el turismo, estas viviendas se vuelcan al mercado permanente".

Irrera estimó que "quizás el alquiler de un inmueble, en líneas generales, podemos hablar de un promedio de $150.000 un departamento de un dormitorio". En relación al salario agregó que "si tomamos en cuenta el salario del empleado de comercio, estamos hablando de $150.000 contra $700.000 de sueldo, aproximadamente".

El presidente de la Cámara Inmobiliaria explicó: "La derogación de la ley lo que hizo es que antes el inquilino, realmente, no podía elegir sino que tenía que optar por quedarse en el lugar que estaba porque no teníamos ofertas, y al precio que se le pidiera. Hoy, si está fuera de precio, no se alquila. Al propietario tampoco le conviene tener un inmueble desocupado durante meses porque, en la diferencia que pretende, se perdió un contrato".

En cuanto a la dolarización que se pretendía hacer, Irrera dijo "no puedo generalizar, pero te diría que el 99% se hacen en pesos, con un periodo de 24 meses y con un ajuste que pacten entre inquilino y propietario, cuatrimestral o semestral. El ajuste que más se acuerda es el ICL (Índice para Contratos de Locación), que surge del promedio entre el IPC (la inflación) y la variación salarial. Nos parece, medianamente, lo más justo porque no es inflación pura para el inquilino y no es salario puro para el propietario".

Irrera destacó que "esto va a ayudar a que se regularice el mercado. Mientras más propiedades entren al mercado locativo, más se va a regular el valor". Además "no deja de ser positivo porque empieza a trabajar más gente. El plomero, el electricista, toda la gente que labura alrededor. Esta situación nos parece bastante considerable para apoyar al inquilino".