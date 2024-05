Gabriela Testa aclaró un punto importante del Sale Mendoza y dio detalles sobre obras para impulsar al turismo

Gabriela Testa, titular del Ente Mendoza de Turismo (Emetur) dialogó con MDZ Radio 105.5 y dio detalles de cómo avanza la segunda etapa del Sale Mendoza que será utilizado en temporada baja, desde mayo a fines de junio. Indicó que podrán usarse con los fines de semana XXL que serán consecutivos en el próximo mes. Además, habló sobre la ampliación del Aeropuerto Francisco Gabrielli, que depende de Nación.

"El Sale Mendoza va creciendo y se va mejorando con la sugerencia de los usuarios y de los prestadores. Para quienes no saben el Sale Mendoza en este caso de otoño 2024, consiste en una propuesta de hasta 30% de descuento que hacen los prestadores de servicios turísticos mendocinos de todos los rubros. Ya sean alojamientos, gastronomía, bodegas, excursiones y otros servicios que son experiencias más pequeñas o particulares que hay en todo el territorio", comenzó explicando Testa.

"Las expectativas de este programa yo te diría, para definirlo de alguna manera, es un valor agregado a la promoción y a la pauta publicitaria que tiene la provincia de Mendoza todo el año intentando, en un mercado tan competitivo como es el turismo, de captar la atención del posible consumidor turístico. En este caso esta promoción está dirigida a los mendocinos y a los argentinos, entendiendo que son los que tienen hoy claramente más dificultades económicas para destinar recursos para viajar. Creemos que es oportuna la promoción", destacó la funcionaria.

Gabriela Testa.

Mendoza tiene actualmente cuatro mil prestadores turísticos entre todos los rubros según marcó la titular del Emetur a MDZ. "De esos tenemos cien adheridos, es muy poco en nivel proporcional, pero la oferta es variada. La gente puede buscar por rubro o por zona turística. Actualmente el turismo de cercanía es una de las opciones potables para quienes tienen posibilidades de salir, por lo que hay muchos prestadores del Sur que se han sumado".

En cuanto a la aclaración puntual sobre los fines de semana extra largos que tendrá el mes de junio por la conmemoración a Güemes y por el Día de la Bandera en una semana que tendrá solamente dos días hábiles, la funcionaria explicó que "no hay restricciones respecto de los fines de semana largo, están muy cerca de las vacaciones, entonces no hay garantía absoluta de que sean exitosos. No hemos puesto restricciones, asique el mendocino puede ponerse en contacto con el prestador para esas fechas. Luego en julio tendremos las vacaciones de invierno y este programa rige hasta el 31 de junio". A su vez, sostuvo que el Sale Mendoza tiene mejoras en cuanto a los contactos, ya que anteriormente se podían realizar solamente por email y ahora también se podrá reservar por WhatsApp.

Ampliación de El Plumerillo y las obras en el aeropuerto de San Rafael

En cuanto a las obras que podrían potenciar al turismo en Mendoza, la presidenta del Emetur respondió que, por ejemplo, la ampliación del Aeropuerto Francisco Gabrielli, el principal de Mendoza, es una obra que tiene potestad excluyente del Gobierno nacional. Al respecto indicó que se trata de un fideicomiso que no se ha visto afectado ni por el DNU ni por la Ley Bases de Javier Milei. Sin embargo, las demoras en los nombramientos en Nación han retrasado un tiempo las continuidad de las obras en San Rafael, por ejemplo y también la certeza de la ampliación de El Plumerillo.

El aeropuerto de Mendoza será ampliado.

"Las obras en San Rafael vienen con un poco de atraso en cuanto a la terminación. Esas obras fueron producto de dos licitaciones en 2022 y no había autoridades que certificaran el avance de las obras, pero es algo que se va a regularizar. En cuanto al Plumerillo hay un proyecto ejecutivo con planimetría y con presupuesto determinado que aumentará los 13.000 m2 que tiene hoy y le sumará 5.000 m2, creciendo el lado norte. Esto permitiría tener hasta siete vuelos en forma simultánea, aumentaría toda su infraestructura y ese proyecto fue presentado por las autoridades de Aeropuertos Argentina 2000 en la Fiesta de la Cosecha. Estábamos esperando a tener a las nuevas autoridades", agregó.

La próxima semana la funcionaria viajará a Buenos Aires para participar del Consejo Federal de Turismo y en el evento se reunirá con los funcionarios a cargo para "trasladarle el interés que tiene el Gobierno y Mendoza en este proyecto" que, como contó MDZ ya tiene estado ejecutivo y es considerado prioritario dentro de las inversiones del Gobierno nacional en cuanto al turismo.

Un dato a rescatar sobre esto último es que Mendoza es el aeropuerto que más turistas recibe actualmente por debajo de los dos que operan en Buenos Aires: Ezeiza y Aeroparque.