Nación confirmó que no financiará los Juegos Evita y hay preocupación en Mendoza

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, confirmó en las últimas horas que los tradicionales Juegos Evita, que el año pasado cumplieron 75 años de vida, tendrá un fuerte cambio en el 2024. Por un lado, se decidió el cambio de su nombre, ya que pasarán a llamarse "Juegos de Alto Rendimiento". Por el otro, se anunció un profundo recorte en las disciplinas y las categorías, lo que llevará el ajuste presupuestario a un 70% del aporte del Gobierno nacional en estas competencias.

En diálogo con MDZ, Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza, indicó que: "El Gobierno nacional no va a poner ni un peso para financiar los Evita, eso es lo que hablamos el lunes (con el subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro) nos comunicaron eso, que no hay dinero. Nos propusieron llevar 360 participantes por provincia y que cada provincia tiene que financiar su delegación. No sabemos qué vamos a hacer, se trata de unos 400 millones de pesos".

El recorte es importante: de los 900 que tenían planificado viajar a Mar del Plata en noviembre para la realización de los Juegos Evita, ahora solamente podrían viajar unos 360 y "en el mejor de los casos", ya que en el área de Deportes del Gobierno provincial aún siguen analizando qué decisión tomar respecto de la medida del Gobierno nacional.

A su vez, Chiapetta insistió en que "no hay diálogo" con el Gobierno nacional en esta materia. "Salvo la reunión del lunes que fue por Zoom, de mi parte el diálogo es cero. Buscamos que haya una reunión presencial", destacó el funcionario de Cornejo. En concreto, la próxima semana buscarán reunirse de forma presencial con Scioli o con su equipo de trabajo para entender más sobre la decisión de Nación y ver si puede ser o no revertible la medida. El funcionario mendocino destacó que aún conservan el optimismo para que haya algún tipo de financiamiento para los deportistas de las provincias.

En ese punto, buscan también saber qué harán otras provincias. Según pudo saber MDZ, no hay una decisión tomada por parte de las provincias más cercanas a Mendoza pero en caso de que vayan lo tendrán que hacer afrontando sus costos para un total muy reducido de deportistas. Esos costos abarcan: viaje de ida y vuelta, estadía y comida para los mendocinos que viajen.

Chiapetta informó que sí están garantizados los Juegos Sanmartinianos en el que participarán unos 70.000 chicos y que en las próximas semanas se tendrá que tomar una decisión respecto de la participación o no de Mendoza en los tradicionales Evita.

Según se pudo averiguar "más adelante" habrá nuevas reuniones con titulares de las carteras de Deportes de todas las provincias para brindar más detalles de la edición de los Evita reducidos. La idea es que esta competencia nacional deportiva se lleve adelante del 4 al 9 de noviembre con “un esfuerzo compartido” y con “una impronta que permita que la participación de jóvenes que puedan avanzar "hacia el deporte de alto rendimiento restándole todo contenido social", según destacaron desde Nación.