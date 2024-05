Milanesa argentina: pasión de multitudes

Cuando empecé a pensar en esta nota por el día de la milanesa, se me vino automáticamente la frase: “Pasión de multitudes”. Parece algo medio trillado pero si hacemos doble click en esa frase tiene mucha parte de verdad. Es por eso que hoy les

voy a resumir en unas pocas palabras porque la milanesa despierta tanta pasión y alegría en la mesa de los argentinos.

La milanesa es una comida que comemos desde que somos chicos.

En mi casa siempre existió. Es regla fundamental que hay que comerlas por lo menos una vez por semana. Y no estoy exagerando, la regla se cumple a raja tabla. De más está decir, que es mi plato de cabecera cuando salgo a comer a un lugar. Si de cábalas hablamos, tengo varios conocidos que tienen a las milanesas como sagradas cuando juega su equipo favorito. Y cuando digo equipo favorito no digo solamente futbol…por ejemplo parte de mi familia es de mar del plata, y cada vez que juega el club Peñarol, las milanesas son parte de la mesa.

Sándwiches de milanesa.

Como en casi todo en argentina existen bandos, y en el tema milanesa no es la excepción, hay personas que las prefieren fritas, otras al horno, otros le ponen ajo, etc. Pero un buen consejo que les puedo dar es que la mejor milanesa es la que le gusta a

cada uno. Cada uno tiene su secreto, pero lo más lindo es lo que transcurre alrededor de ese plato. Un ejemplo lindo de esto es la de nuestro amigo Huguito, que todos los viernes come milanesas con su familia.

La milanesa es solamente la excusa para juntar a los seres queridos

Y desde que lo conozco, siempre mantuvo esa tradición. Como les decía antes, no hay receta perfecta, pero si diferentes recetas y formas de preparas. Déjenme hoy traerles algunos clásicos de mi familia que a mí me encantan:

Milanesa trufada

Receta que era un clásico uruguayo hoy en día ya no es tan fácil de encontrarla pero es increíble. Trufas, crema, vino blanco son los ingredientes estrella de esta milanesa.

Milanesa trufada.

Milanesa a la napolitana

Jamón, salsa de tomate, queso y orégano. Todos lo conocemos y nunca nos deja de sorprender.

Milanesa a la napolitana.

Milanesa a la suiza

Otro clásico de mi infancia es la milanesa a la suiza pero con choclo como me lo hacia mi abuela, si sos fan de la salsa bechamel como yo, le podes agregar cualquier verdura y queda una bomba. Milanesa a la suiza.

Milanesas de pollo

Si sos de las milanesas de pollo, te recomiendo probar hacerlas al estilo americano, que quedan super crocantes. Con cereales, harina, huevo y paprika quedan geniales y ni hablar si te armas unos de estos sándwiches. Milanesas de pollo.

En fin milanesas las podemos comer de miles maneras les deseo a todos un excelente día y que lo terminen como debe ser. Y porque no con un increíble sándwich, como con mi familia, cada viaje en auto no falta el clásico de milanesa en sus múltiples versiones. En fin milanesas las podemos comer de miles maneras Maria Cedrone.

* Maria Cedrone, chef profesional.